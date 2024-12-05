サウサンプトンvsチェルシー スタメン発表
[12.4 プレミアリーグ第14節](セント メリーズ スタジアム)
※28:30開始
<出場メンバー>
[サウサンプトン]
先発
GK 13 ジョー・ラムリー
DF 2 カイル・ウォーカー・ピータース
DF 3 ライアン・マニング
DF 5 ジャック・スティーブンス
DF 14 ジェームズ・ブリー
DF 15 ネイサン・ウッド
MF 7 ジョー・アリボ
MF 18 マテウス・フェルナンデス
MF 24 ライアン・フレイザー
FW 9 アダム・アームストロング
FW 19 キャメロン・アーチャー
控え
GK 1 アレックス・マッカーシー
DF 12 ロニー・エドワーズ
DF 16 菅原由勢
DF 21 チャーリー・テイラー
MF 20 カマルディーン・スレマナ
MF 27 サミュエル・アモ・アメヤウ
MF 60 J. O'Brien-Whitmarsh
FW 17 ベン・ブレアトン
FW 22 マックスウェル・コルネ
監督
マーティンラッセル
[チェルシー]
先発
GK 12 フィリップ・ヨルゲンセン
DF 2 アクセル・ディサシ
DF 3 マルク・ククレジャ
DF 4 トシン・アダラバイヨ
DF 27 マロ ギュスト
MF 8 エンソ・フェルナンデス
MF 11 ノニ・マドゥエケ
MF 14 ジョアン・フェリックス
MF 20 コール・パーマー
MF 25 モイセス・カイセド
FW 18 クリストファー・エンクンク
控え
GK 1 ロベルト・サンチェス
DF 5 ブノワ・バディアシル
DF 6 レビ・コルウィル
MF 22 キアナン・デューズバリー・ホール
MF 40 レナト・ベイガ
MF 45 ロメオ・ラビア
FW 7 ペドロ・ネト
FW 15 ニコラス・ジャクソン
FW 19 ジェイドン・サンチョ
監督
エンツォ マレスカ
※28:30開始
<出場メンバー>
[サウサンプトン]
先発
GK 13 ジョー・ラムリー
DF 2 カイル・ウォーカー・ピータース
DF 3 ライアン・マニング
DF 5 ジャック・スティーブンス
DF 14 ジェームズ・ブリー
DF 15 ネイサン・ウッド
MF 7 ジョー・アリボ
MF 18 マテウス・フェルナンデス
MF 24 ライアン・フレイザー
FW 9 アダム・アームストロング
控え
GK 1 アレックス・マッカーシー
DF 12 ロニー・エドワーズ
DF 16 菅原由勢
DF 21 チャーリー・テイラー
MF 20 カマルディーン・スレマナ
MF 27 サミュエル・アモ・アメヤウ
MF 60 J. O'Brien-Whitmarsh
FW 17 ベン・ブレアトン
FW 22 マックスウェル・コルネ
監督
マーティンラッセル
[チェルシー]
先発
GK 12 フィリップ・ヨルゲンセン
DF 2 アクセル・ディサシ
DF 3 マルク・ククレジャ
DF 4 トシン・アダラバイヨ
DF 27 マロ ギュスト
MF 8 エンソ・フェルナンデス
MF 11 ノニ・マドゥエケ
MF 14 ジョアン・フェリックス
MF 20 コール・パーマー
MF 25 モイセス・カイセド
FW 18 クリストファー・エンクンク
控え
GK 1 ロベルト・サンチェス
DF 5 ブノワ・バディアシル
DF 6 レビ・コルウィル
MF 22 キアナン・デューズバリー・ホール
MF 40 レナト・ベイガ
MF 45 ロメオ・ラビア
FW 7 ペドロ・ネト
FW 15 ニコラス・ジャクソン
FW 19 ジェイドン・サンチョ
監督
エンツォ マレスカ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります