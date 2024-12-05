[12.4 プレミアリーグ第14節](セント メリーズ スタジアム)

※28:30開始

<出場メンバー>

[サウサンプトン]

先発

GK 13 ジョー・ラムリー

DF 2 カイル・ウォーカー・ピータース

DF 3 ライアン・マニング

DF 5 ジャック・スティーブンス

DF 14 ジェームズ・ブリー

DF 15 ネイサン・ウッド

MF 7 ジョー・アリボ

MF 18 マテウス・フェルナンデス

MF 24 ライアン・フレイザー

FW 9 アダム・アームストロング

FW 19 キャメロン・アーチャー

控え

GK 1 アレックス・マッカーシー

DF 12 ロニー・エドワーズ

DF 16 菅原由勢

DF 21 チャーリー・テイラー

MF 20 カマルディーン・スレマナ

MF 27 サミュエル・アモ・アメヤウ

MF 60 J. O'Brien-Whitmarsh

FW 17 ベン・ブレアトン

FW 22 マックスウェル・コルネ

監督

マーティンラッセル

[チェルシー]

先発

GK 12 フィリップ・ヨルゲンセン

DF 2 アクセル・ディサシ

DF 3 マルク・ククレジャ

DF 4 トシン・アダラバイヨ

DF 27 マロ ギュスト

MF 8 エンソ・フェルナンデス

MF 11 ノニ・マドゥエケ

MF 14 ジョアン・フェリックス

MF 20 コール・パーマー

MF 25 モイセス・カイセド

FW 18 クリストファー・エンクンク

控え

GK 1 ロベルト・サンチェス

DF 5 ブノワ・バディアシル

DF 6 レビ・コルウィル

MF 22 キアナン・デューズバリー・ホール

MF 40 レナト・ベイガ

MF 45 ロメオ・ラビア

FW 7 ペドロ・ネト

FW 15 ニコラス・ジャクソン

FW 19 ジェイドン・サンチョ

監督

エンツォ マレスカ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります