2025Ç¯£´·î¤ÎËüÇî¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤È¾¯¤·¡ª¸ÄÀË¤«¤Ê¡¢´ØÀ¾¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Û¥Æ¥ë£´Áª
¤³¤³¿ôÇ¯¡¢´ØÀ¾¤Ç¤Ï¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Û¥Æ¥ë¤Î³«¶È¥é¥Ã¥·¥å¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
Ë¬ÆüµÒ¤ÎÁý²Ã¤ä¡¢ÍèÇ¯£´·î¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢³Æ¥Ö¥é¥ó¥É¤¬ÆÈ¼«À¤òÄÉµá¡£¤É¤ó¤ÊÂÎ¸³¤¬½ÐÍè¤ë¤Î¤«¡¢¿·µì¤¢¤ï¤»¤Æ¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
£±¡¥¿åÅÔ¡¦Æ²Åç¤ÇºÇ¿·¤Î¥¢¡¼¥Ð¥ó¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤òÃÎ¤ë
¡Ö¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥º¥ó¥º¥Û¥Æ¥ëÂçºå¡×
28³¬¤ÎÆÃÊÌ¥Õ¥í¥¢¡ÖGENSUI¡×Æâ¤ÇºÇ¤â¹¤¤¡Ö¥°¥é¥ó¥É¾ö¥¹¥¤¡¼¥È¡×¡Ê88Ö¡Ë¡£·¡¤êßÙßý¼°¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ä¡¢°ú¤¸Í¤Ç»ÅÀÚ¤é¤ì¤¿¾öÉß¤¤Î¿²¼¼¤òÈ÷¤¨¤ë¡££±Çñ£±¼¼¡ï607,200¡Á
¤¤¤Þ¤ÎÂçºå¤Î¥Û¥Æ¥ë¥·¡¼¥ó¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ëÂåÉ½³Ê¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢º£Ç¯£¸·î£±Æü¤Ë³«¶È¤·¤¿¡Ö¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥º¥ó¥º¥Û¥Æ¥ëÂçºå¡×¤À¡£
¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¤Î¤¬¡ÖGENSUI¡Ê¸¼¿å¡Ë¡×¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¥³¥ó¥»¥×¥È¥Õ¥í¥¢¤òÀß¤±¡¢Á´21¼¼¤¬¾ö¤ËÉßÉÛÃÄ¤Î¤¢¤ë¡¢¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥º¥ó¥º¼°¥â¥À¥óÎ¹´Û¤ÎÂ¤¤ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£
µÒ¼¼¤Ç¾ö¤äÛØ¤Î¹á¤ê¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤âÀ¤³¦½é¡£
¡ÖGENSUI¡×½ÉÇñ¼Ô¤¬ÂÚºßÃæ¤Ë¼«Í³¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÆüËÜÃã¥µ¥í¥ó¡ÖSABO¡×¡£¤ªÃã¤ÎÂ¾¡¢17:00¡Á20:00¤ÏÆüËÜ¤Î¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤äÆüËÜ¼ò¡¢ÀÖÇò¥ï¥¤¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë
GENSUI½ÉÇñ¼Ô¤¬ÀìÍÑ¥Æ¥£¡¼¥µ¥í¥ó¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¡¦¥¢¥¦¥È¤Ç¤¤ë¤Î¤â¿·¤·¤¤¡£
36³¬¤Î¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥¾¡¼¥ó¤Ë¤¢¤ë¥Ï¥¤¥É¥í¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸µ¡Ç½ÉÕ¤¥Ð¥¤¥¿¥ê¥Æ¥£¥×¡¼¥ë¡Ê16m¡Ë¡£Âç¤¤ÊÁë¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¤ÏÅ·ËþÊýÌÌ¤Î·Ê¿§¤¬¹¤¬¤ê¡¢±¦Â¦¤Ë¤ÏÂçºå¾ë¤â¸«¤¨¤ë
36³¬¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥¾¡¼¥ó¤Ë¤ÏÆüËÜ¸ì¤Î¤Þ¤Þ¡ÖOFURO¡×¤ÎÊ¸»ú¡£
Âçºå¤Î¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¤òË¾¤à¤ªÉ÷Ï¤¤Ë¡¢¥µ¥¦¥Ê¡¢¿åÉ÷Ï¤¤¬¤¢¤ê¡¢¤È¤È¤Î¤Ã¤¿¤¢¤È¤Î¡Ø¥Ð¡¼¡¦¥Ü¥¿¡Ù¤Ç¤Î¥«¥¯¥Æ¥ë¤¬³ÊÊÌ¤À¡£
¡Ø¥Ð¡¼¡¦¥Ü¥¿¡Ù¤Ç¤Ï¡ÖHeritage Sip¡×¤ÈÌ¾¤Å¤±¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼À°î¤ì¤ë¥«¥¯¥Æ¥ë¤òÄó¶¡¡£¤ê¤ó¤´¤È»³°ª¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥¢¥ë¤ËÌª´»¥¸¥å¡¼¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿°ìÇÕ¤Ê¤É¥â¥¯¥Æ¥ë¤â¸ÄÀ¤¬ºÝÎ©¤Ä
¥í¥ó¥É¥ó¤Î¿Íµ¤¥Ð¡¼¤Ë¤¤¤¿¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢½Ð¿È¤Î¥Ð¡¼¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬ºî¤ë¥«¥¯¥Æ¥ë¤Ï¡¢¡ÖÆ»ÆÜËÙ¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡×¤ä¡ÖÂçºå¥¢¥¤¥¹¥Æ¥£¡¼¡×Åù¡¢¤´ÅöÃÏ´¶¤¬³Ú¤·¤¯¡¢³ï¤¬¸ú¤¤¤¿¡ÖÇß´³¥Þ¥Æ¥£¡¼¥Ë¡×¤ÏÂçºå¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¾ï¤Ë°û¤ß¤¿¤¤¤Û¤É¤Î²«¶â¥Ð¥é¥ó¥¹¡£
Â¾¤Ë¤âÇòÌ£Á¹¤ä±§¼£Ãã¤Ê¤É¤ÎÏÂÁÇºà¤Î»È¤¤Êý¤Ë´ûÀ®³µÇ°¤Î¤Ê¤¤³°¹ñ¿Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹¥´ñ¿´¤¬É½¤ì¡¢¿·¤¿¤ÊÌ£³Ð¤Ë³«´ã¤¹¤ë¡£
37³¬¤Î¹ÅìÎÁÍý¡Ø¹¾Æî½Õ¡Ê¥¸¥ã¥ó¥Ê¥ó¥Á¥å¥ó¡Ë¡Ù¤Ï¡¢Âçºå¤ÎÌë·Ê¤È¥ª¡¼¥×¥ó¥¥Ã¥Á¥ó¤¬¶¦±é¤¹¤ëÎ×¾ì´¶¤Î¤¢¤ë¶õ´Ö¡£´ã²¼¤Ë¸«¤¨¤ëºå¿À¹âÂ®¤òÁö¤ë¥¯¥ë¥Þ¤ÎÎ®¤ì¤â¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤À
¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ï¹ÅìÎÁÍý¡£
¹á¹Á½Ð¿È¥·¥§¥Õ¤Ë¤è¤ëÎÁÍý¤Ï¼¢Ì£¿¼¤¯¡¢ñ²¤ä¥¹¡¼¥×¤ËÎÏÎÌ¤ò´¶¤¸¤ë¤â¤Î¡£¾ÆÆÚ¤Þ¤Ç¤¤Ã¤Á¤êÈþÌ£¤·¤¤ÍÈ½£¾ÆÈÓ¤ÇÄù¤á¡¢¥Ç¥¶¡¼¥È¤ÎÆ¦Éå²Ö¤ÇÍ¥¤·¤µ¤Î¥À¥á²¡¤·¡£
¶áÇ¯¤Î¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥º¥ó¥º¥Û¥Æ¥ë¤Î¿©¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤µ¤òÂçºå¤Ç¤â¼Â´¶¤·¤¿¡£
¢£»ÜÀß³µÍ×
»ÜÀßÌ¾¡§¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥º¥ó¥º¥Û¥Æ¥ëÂçºå
½»½ê¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÆ²Åç£²-£´-32
TEL¡§06-6676-8682
ÎÁ¶â¡§£±Çñ£±¼¼¡ï132,825¡Á
¡¡¡¡¡¡¢¨ÂçºåÉÜ½ÉÇñÀÇ£±Ì¾¡ï300ÊÌÅÓÉ¬Í×
Éô²°¿ô¡§175¼¼
£²¡¥Æ²¡¹¤¿¤ëºÇ¾åµé¥Û¥Æ¥ë¤Ç¡¢Å·¶õ¤«¤éÂçºå¤ÎÇ®ÎÌ¤ò´¶¤¸¤ë¶½Ê³
¡Ö¥³¥ó¥é¥Ã¥ÉÂçºå¡×
ÃÏ¾å200m¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡Ø40¥¹¥«¥¤¥Ð¡¼¡õ¥é¥¦¥ó¥¸¡Ù¡£À¤³¦Åª¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¸Î¡¦¶¶ËÜÍ¼µªÉ×¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¶õ´Ö¤ÏÍ¼Êë¤ì¤É¤¤Î¶õ¤¬Èþ¤·¤¯¡¢¸÷¤Î¥×¥ê¥º¥à¤òÉ½¤¹¥¢¡¼¥È¤Ë¤âÃíÌÜ
¤«¤ï¤Ã¤Æ2017Ç¯¤ËÃæÇ·Åç¤Ë³«¶È¤·¤¿¡Ö¥³¥ó¥é¥Ã¥ÉÂçºå¡×¤Ë¤â¿·¤¿¤ÊÆ°¤¤¬¡£
¥Ð¡¼¥Æ¥ó¥À¡¼¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤ÇÀ¤³¦°ì¤Ëµ±¤¤¤¿ÆàÎÉ¡ØLAMP BAR¡Ù¤Î¶â»ÒÆ»¿Í¤µ¤ó¤¬´Æ½¤¤¹¤ë£µ¼ï¤Î¿·¥«¥¯¥Æ¥ë¤ò£¸·î¤è¤êÄó¶¡¡£
¤½¤ì¤¾¤ì´ØÀ¾¤Î£µ¤Ä¤ÎÉÜ¸©¤òÉ½¤·¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤ÏÎ©ÂÎ·¿³¨ËÜ¤Ç´ï¤âÆÃÃí¤È¤¢¤Ã¤Æ¸«±þ¤¨ËþÅÀ¤À¡£
Ê¼¸Ë¤òÉ½¤¹¥«¥¯¥Æ¥ë¡ÖSCENE¡×¡ï4,400¡£
¥é¥à¤Ë¤Û¤¦¤¸Ãã¤äÃ°ÇÈ¤Î¹õÆ¦Ãã¤ò¹ç¤ï¤»¡¢Ë§¤Ð¤·¤¯¥¹¥â¡¼¥¡¼¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥¬¡¼·¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¤«¤¸¤ê¤Ê¤¬¤é¤¤¤¿¤À¤¯¡£
ÏÂ²Î»³¤òÉ½¤¹¡ÖNATURE¡×¡ï4,400¡£
ÏÂ²Î»³¤Îµ¨Àá¤´¤È¤Î´»µÌ¤ò¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¥¥å¥é¥½¡¼¤È¥¿¥ó¥«¥ì¡¼No.10¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¼«²ÈÀ½¥Ï¡¼¥Ö¥½¡¼¥À¤Ç»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¢¥È¥â¥¹¡¦¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡×¤ÇÄó¶¡¤¹¤ëÄ«¿©¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¼°¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¤Ò¤È¤Ä¡Ö¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¥¨¥Ã¥°¥Ù¥Í¥Ç¥£¥¯¥È¡×¡ï5,500¡£Ê¿»ô¤¤Íñ¤äÂçºåÌ¾Êª¡Ö¥Ø¥ë¥á¥¹¥½¡¼¥¹¡×¤ò»ÈÍÑ
¤Ê¤ª¡¢½ÉÇñ¤·¤¿ÊÔ½¸Éô°÷¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ä«¿©¤Î¡Ö¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¥Ù¥Í¥Ç¥£¥¯¥È¡×¤Ë¤è¤ê¡¢Ä«¤«¤éÏ²²Öµ¤Ê¬¤¬µÞ¾å¾º¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¸ÄÀ¤¬¤Û¤È¤Ð¤·¤ë¤Î¤¬Âçºå¤Ê¤Î¤À¡£
¡Ö¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥ë¡¼¥à¡×¡Ê50Ö¡Ë¤«¤é¤ÎÄ¯¤á¡£¿²¼¼¤ÈÍá¼¼¤Î´Ö¤Î»ÅÀÚ¤ê¤ò³«¤±¤Ð¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ê¶õ´Ö¤È¤Ê¤ê¡¢¤É¤Î°ÌÃÖ¤«¤é¤â³°¤Î·Ê¿§¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡££±Çñ£±¼¼Ä«¿©¤Ä¤¡ï98,005¡Á
¢£»ÜÀß³µÍ×
»ÜÀßÌ¾¡§¥³¥ó¥é¥Ã¥ÉÂçºå
½»½ê¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÃæÇ·Åç£³-£²-£´
TEL¡§06-6222-0111
ÎÁ¶â¡§£±Çñ¡ï89,150¡Á
Éô²°¿ô¡§164¼¼
£³¡¥·öÁû¤¬ÆÏ¤«¤ÌÀöÎý¤Î¿À¸Í¤Ç¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÎ¹¾ð¤Ë¿»¤ë
¡Ö¿À¸Í¥á¥ê¥±¥ó¥Ñ¡¼¥¯¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ë¡×
¥Û¥Æ¥ë¤Ï¿À¸Í¹Á¤ò¸«¼é¤ë¤è¤¦¤ËÎ©¤Á¡¢À¾Â¦¤Ë¤Ï¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥é¥ó¥É¤Î´ÑÍ÷¼Ö¤ä¥Ó¥ë·²¤òË¾¤à¡£ÅìÀ¾ÆîËÌ¤É¤ÎÊý³Ñ¤â¿À¸Í¤é¤·¤¤·Ê¿§¤Ë¸þ¤¯¤Î¤Ç¡¢»þ´Ö¤´¤È¤Î´ÛÆâÃµº÷¤¬³Ú¤·¤¤
ÂçºåÎ¹¤ò·×²è¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¥¬¥é¥ê¤È°ã¤¦À¤³¦¤â³Ú¤·¤à¤Ù¤¯¡¢¿·´´Àþ¤ÇÌó35Ê¬¤Î¿À¸Í¸µÄ®¤Ø¤ÎË¬Ìä¤â»ëÌî¤Ë¡£
¸µÄ®¤«¤éÅÌÊâ·÷Æâ¤Î¡Ö¿À¸Í¥á¥ê¥±¥ó¥Ñ¡¼¥¯¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ë¡×¤ËÇñ¤Þ¤ì¤Ð¡¢¹Á¤ÎÀä·Ê¤òÁ°¤Ë¤æ¤ë¤ä¤«¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
45.5Ö¤â¤Î¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤Î¡Ö¥¸¥å¥Ë¥¢¥³¡¼¥Ê¡¼¥¹¥¤¡¼¥È ¥ï¥¤¥É¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¥ë¡¼¥à¡×¡ÊµÒ¼¼¤Ï52.5Ö¡Ë¡£¥½¥Õ¥¡¤âÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢Ä¹¤¯³°¤Ç²á¤´¤¹¥²¥¹¥È¤âÂ¿¿ô¡££²Ì¾£±¼¼£±Çñ¡ï61,000¡Á
¼þ°Ï270ÅÙ¤ò³¤¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¥Û¥Æ¥ë¤ÏÁ´¼¼¤¬¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ÉÕ¤¡£
¤Þ¤ë¤ÇµÒÁ¥Î¹¤Îµ¤Ê¬¤È¤Ê¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¶õ¤¬·²ÀÄ¤ËÍî¤Á¤ÆÁ¥¤¬ÌÀ¤«¤ê¤òÅô¤¹º¢¤¬Èþ¤·¤¤¡£Á¥¤Î¸÷¤¬³¤ÌÌ¤ËÈ¿¼Í¤·¤Æ¡¢¤½¤ó¤ÊÄ¯¤á¤òÁ°¤Ë°û¤àË¢¼ò¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
ÍâÄ«¤Ï¡¢Ä«Æü¤Ë¤¤é¤á¤¯¿åÊ¿Àþ¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¥Æ¥é¥¹¤ÇÄ«¿©¤ò´®Ç½¡£
¹ÁÄ®¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÁ´ÌÌ¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ëÎ©ÃÏ¤À¤«¤é¡¢»þ´Ö¤Î°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê¤¬Á¯ÌÀ¤Êµ²±¤È¤Ê¤ë¡£¿ÍÀ¸¤Ç°ìÅÙ¤Ï¡¢¹ÁÄ®¤ª¤³¤â¤ê¤òÂÎ¸³¤¢¤ì¡£
³¤¤«¤é¤»¤ê¾å¤¬¤ëÇò¤¤ÇÈ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿³°´Ñ¤Ï¡¢¤Ê¤À¤é¤«¤ÊÎ®Àþ·¿¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬°õ¾ÝÅª¡£Éü¶½¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤â¹þ¤á¤é¤ì1995Ç¯¤Ë³«¶È¤·¡¢¿À¸Í¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤·¤Æ°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ë
¢£»ÜÀß³µÍ×
»ÜÀßÌ¾¡§¿À¸Í¥á¥ê¥±¥ó¥Ñ¡¼¥¯¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ë
½»½ê¡§Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»ÔÃæ±û¶èÇÈ»ß¾ìÄ®£µ-£¶
TEL¡§078-325-8111
ÎÁ¶â¡§£²Ì¾£±¼¼£±Çñ¡ï10,500¡Á
Éô²°¿ô¡§·×323¼¼
£´¡¥¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ÊÂÚºß¤È¾å¼Á¤Ê¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¤Î¿·¤·¤Í»¹ç
¡Ö¥ô¥£¥é¥Õ¥©¥ó¥Æ¡¼¥Ì ¥°¥é¥ó¥É ÂçºåÇßÅÄ¡×
Çñ¤Þ¤ë¤Ù¤¤Ï¥Ù¥Ã¥É¤¬¾®¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡ÖäÀ-KAGARI-¥¹¡¼¥Ú¥ê¥¢¥Ä¥¤¥ó¡×¡Ê28Ö¡Ë¡£¥Ð¥ë¥ß¥å¡¼¥À¤Î¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤âÍÑ°Õ¡££±Çñ£±¼¼£²Ì¾¡ï28,400¡Á
¤Þ¤¿¡¢Âçºå¤Çµ¤·Ú¤ËÏ¢Çñ¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢ºòÇ¯£¸·î¤Ë³«¶È¤·¤¿¡Ö¥ô¥£¥é¥Õ¥©¥ó¥Æ¡¼¥Ì ¥°¥é¥ó¥É ÂçºåÇßÅÄ¡×¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤À¡£
£±Çñ£²Ëü±ßÂæ¤«¤é¤Ë¤·¤Æ¡¢Á´¼¼¤Ë¥·¥â¥ó¥º¼ÒÀ½¥Ù¥Ã¥É¤ä¥ß¥é¥Ö¥ë¤ÎºÇ¿·¥·¥ã¥ï¡¼¥Ø¥Ã¥É¤òÈ÷¤¨¡¢¥·¥ó¥×¥ë¥â¥À¥ó¤ÊÆâÁõ¤¬²÷Å¬¡£
¤µ¤é¤Ë´ò¤·¤¤¤Î¤¬¡¢¥Û¥Æ¥ëÍøÍÑ¼Ô¸ÂÄê¤Î¹¤¤¥¹¥Ñ»ÜÀß¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤³¤È¡£
²¹Íá»ÜÀß¡ÖSPA à¤-IRORI- by ÀôÅ·¶õ¤ÎÅò¡×¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ð¥¹¡õ¥µ¥¦¥Ê¡££²Ì¾ÍøÍÑ90Ê¬¡ï8,500¡Ê¼Ì¿¿¤È¤ÏÊÌ¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥µ¥¦¥Ê¤ÏÆ±¾ò·ï¤Ç¡ï7,500¡Ë¢¨Í×Í½Ìó
ÌµÎÁ¤ÎÂçÍá¾ì¤Ë´äÈ×Íá¡¢¥¯¡¼¥ê¥ó¥°¥ë¡¼¥à¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÍÎÁ¤Î¹ÚÁÇÍá¤ä¥µ¥¦¥ÊÅù¤Î¸Ä¼¼¥¹¥Ñ¤ò£¸¼¼¤âÈ÷¤¨¡¢³èÆ°Åª¤ÊÆüÃæ¤«¤é¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
Ä«¿©¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤Ï¡Ø¶äºÂ¤ª¤Î¤Ç¤é¡Ù¥°¥ë¡¼¥×´Æ½¤¤Î¡¢µû¤äÌîºÚ¤òÂ¿ÍÑ¤·¤¿ÂÎ¤ËÍ¥¤·¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£15¼ï°Ê¾å¤Î¤ª¤Ð¤ó¤¶¤¤¤¬ÊÂ¤Ó¡¢Ï¢Çñ¤Ç¤âË°¤¤Ê¤¤¡£¡ï2,500
Î©ÃÏ¤ÏÇßÅÄ±Ø¤«¤éÅÌÊâ£³Ê¬¡£
¿·¤¿¤Ê¥Ó¥ë¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Ä¤Ä¤âÀÎ¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤³èµ¤¤ËËþ¤Á¤ë¥¨¥ê¥¢¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¿´¿È¤òÀÅ¤«¤ËÏ«¤ï¤ë¥¹¥Ñ¤òÈ÷¤¨¤ë¥Û¥Æ¥ë¤òÁª¤Ö¤Î¤¬ºÇÎÉ¥Ð¥é¥ó¥¹¤À¡£
¢£»ÜÀß³µÍ×
»ÜÀßÌ¾¡§¥ô¥£¥é¥Õ¥©¥ó¥Æ¡¼¥Ì ¥°¥é¥ó¥É ÂçºåÇßÅÄ
½»½ê¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÁ¾º¬ºê£²-15-£¹
TEL¡§06-6360-7531
ÎÁ¶â¡§£±Çñ£±¼¼£²Ì¾¡ï21,400¡Á
Éô²°¿ô¡§·×175¼¼
¢¡
¡½ Coming soon ¡½
¤Þ¤À¤Þ¤À¤¢¤ë¶áÇ¯³«¶È¡ª
2024Ç¯£±·î¤Ë¤ÏÀ¤³¦½é¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¡¦¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Û¥Æ¥ë¡ÖCuvée J2 Hôtel Osaka by ²¹¸ÎÃÎ¿·¡×¡¢£··î¤Ë¤Ï¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¤Î¥ª¡¼¥È¥°¥é¥Õ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÂ°¤¹¤ë¡ÖÂçºå¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥Û¥Æ¥ë¡×¤¬³«¶È¡£
2025Ç¯½Õ¤Ë¤Ï¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¥«¥Ú¥é¥Û¥Æ¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¡Ö¥Ñ¥Æ¥£¡¼¥ÊÂçºå¡×¤È¡¢¥Ò¥ë¥È¥ó¤ÎºÇ¾åµé¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¦¥©¥ë¥É¡¼¥Õ¡¦¥¢¥¹¥È¥ê¥¢Âçºå¡×¤¬ÆüËÜ½é¾åÎ¦Í½Äê¡£