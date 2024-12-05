º´¡¹ÌÚ´õ¤¬£³Ç¯¤Ö¤êÏ¢¥É¥é¼ç±é¡¡É×¡¦ÅÏÉô·ú¤Èà»ý¤Á¤Ä»ý¤¿¤ì¤Äá±ßËþ´Ø·¸
¡¡½÷Í¥¤Îº´¡¹ÌÚ´õ¡Ê£³£¶¡Ë¤¬ÍèÇ¯£±·î´ü¤Î£Ô£Â£Ó·ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡ÖÃÏ¹ö¤Î²Ì¤Æ¤Þ¤ÇÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¯¡×¡ÊÍèÇ¯£±·î£±£´Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢²ÐÍË¸á¸å£±£±»þ£µ£¶Ê¬¡Ë¤Ç¼ç±é¤¹¤ë¡£É×¤Ç¥¢¥ó¥¸¥ã¥Ã¥·¥å¤ÎÅÏÉô·ú¡Ê£µ£²¡Ë¤ÎÁûÆ°¤òÉ×ÉØ¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¡¢ÍèÇ¯¤Ï¾¡Éé¤ò¤«¤±¤ëÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢¥Ù¥Ó¡¼¥·¥Ã¥¿¡¼¡Êº´¡¹ÌÚ¡Ë¤¬¼«¿È¤ÎÉã¿Æ¤ò»¦¤·¤¿¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼·ó¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡Ê¸µ£Î£Í£Â£´£¸¡¦½ÂÃ«Æäºé¡Ë¤ËÉü½²¤¹¤ëÊª¸ì¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËÀ°·Á¤Þ¤Ç¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¡¢º´¡¹ÌÚ¤ÎÈþ·Á¤¬¤É¤³¤Þ¤ÇÊÑ¤ï¤ë¤«¤â¸«¤â¤Î¤À¤í¤¦¡£º´¡¹ÌÚ¤Ï£Ô£Â£Ó·ÏÏ¢¥É¥é¤Ç¤Ï¡ÖÅÚÉ¶¥¬¡¼¥ë¡ª¡×¡Ê£²£°£±£°Ç¯£··î´ü¡¦£Í£Â£ÓÀ©ºî¡Ë¤Ç¼ç±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²»ù¤Î¥Þ¥Þ¤Ç¤â¤¢¤ëº´¡¹ÌÚ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÏ¢¥É¥é¤Î¼ç±é¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ö¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤ËÌ¼¤Ï¤ä¤é¤ó¡ª¡×¡Ê£²£²Ç¯£±·î´ü¡Ë°ÊÍè¡¢£³Ç¯¤Ö¤ê¡£º£Ç¯¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥¢¥¤¤Î¤Ê¤¤Îø¿Í¤¿¤Á¡×¡Ê£±·î´ü¡Ë¡¢±Ç²è¡Ö¼¼°æ¿µ¼¡¡¡ÇÔ¤ì¤¶¤ë¼Ô¡×¡Ö¡½¡½¡¡À¸¤Â³¤±¤ë¼Ô¡×¡Ê¸ø³«Ãæ¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡±Ç²è¡Ö¥Ï¥ó¥µ¥à¡ú¥¹¡¼¥Ä¡×¡Ê£°£¸Ç¯¡Ë¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¼çÌò¡¢ÏÆÌò¤òÌä¤ï¤ºÂ¿¤¯¤Î¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢Ï¢¥É¥é¤ä±Ç²è¤Î¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Î¼õ¾Þ·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶È³¦¤Ç±éµ»¤ÎÉ¾²Á¤¬¹â¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡ÖÀÎ¤Ï±éµ»¤Ë¶ì¼ê°Õ¼±¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ï·üÌ¿¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°é»ù¤Ç»Å»ö¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿»þ¤â½÷Í¥Éüµ¢´êË¾¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡£ÅÏÉô¤µ¤ó¤ÎÁûÆ°¤òÉ×ÉØ¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¡¢¤«¤Ä°é»ù¤â¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤Ç¼è¤êÁÈ¤àÃæ¤Ç¡¢¡Øº£¤Î¼«Ê¬¤¬¼ç±é¤È¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê¤ª¼Çµï¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡Ù¤È³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÏ¢¥É¥é¤Ï¿¼ÌëÏÈ¤Ç¤¹¤¬¡¢Éü½²¤Î¤¿¤á¤ËÀ°·Á¤Þ¤Ç¤·¤ÆÁþ°¤òÊú¤¨¤ëÆñÌò¤ò¹ª¤ß¤ËÉ½¸½¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢±éµ»ÇÉ½÷Í¥¤ÎÆ»¤â¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤¹¤ì¤Ð¡¢£Ã£Í¤Ï¤µ¤é¤ËÉñ¤¤¹þ¤à¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡½÷Í¥¶È¤Ø¤Î»ÑÀª¤ÏÉ×¤«¤é¤âÍý²ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÏ¢¥É¥é¤Î»£±Æ¤ÇÇÐÍ¥¡¢½÷Í¥¤Ï£³¡Á£´¤«·î¤Û¤É¹´Â«¤µ¤ì¡¢²È¤ò¶õ¤±¤¬¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î´Ö¡¢ÅÏÉô¤µ¤ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë°é»ù¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡ÅÏÉô¤ÎÉÔÎÑÁûÆ°¤Ç°ì»þ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤È¿´ÇÛ¤µ¤ì¤¿É×ÉØ´Ø·¸¤À¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤òÍý²ò¤·¡¢°ÊÁ°¤Ë¤âÁý¤·¤ÆÎÉ¹¥¤Ê¤è¤¦¤À¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ï¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤é¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¤·¤Æ£²ÆüÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿£Ô£Â£Ó·ÏÆÃÈÖ¡Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡×¤Ç¡¢²á¹ó¤Ê¥í¥±¤ËÄ©¤à»Ñ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£ÃÏ¸µ¡¦½©ÅÄ¤ÈÀÄ¿¹¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë½½ÏÂÅÄ¸Ð¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÆæ¤ÎÄ´ºº¤Ë»²²Ã¡£Æ¶·¢Ãµº÷¤Ç¤ÏµÞ¼ÐÌÌ¤Î¥¬¥±¤Ë¤¢¤ëÆ¶·¢¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Àè¿Ø¤òÀÚ¤Ã¤Æ¥Ï¥·¥´¤ò¤è¤¸ÅÐ¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¥Þ¥Þ½÷Í¥¤È¤·¤ÆÈôÌö¤Ç¤¤ë¤«¡£