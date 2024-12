JO1がJRA（日本中央競馬会）とコラボ！有馬記念を楽しむ特別企画『JOin us AR1MA』開催

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■新曲「JOin us!!」を使用したスペシャルムービーを特設サイトにて公開!

JO1が、12月22日に開催される『第69回有馬記念(GI)』に先立ち、JRA(日本中央競馬会)とコラボしたスペシャル企画『JOin us AR1MA』を特設サイトにて公開した。

スペシャル企画『JOin us AR1MA』では、JO1とJRAのコラボ動画「JOin us!!」のスペシャルムービーを公開。「退屈な日常を忘れて、一緒に楽しもう!」というメッセージが込められた新曲に乗せて、JO1のメンバーが中山競馬場の様々な場所を周遊して大はしゃぎしてる。競馬場のレースコースを11人全員が一斉に駆け抜けるシーンにも注目だ。

12月7日~12月28日の間は、全国の競馬場・ウインズのモニターおよびターフビジョンでも放映を予定している。

また、スペシャルムービーの15秒バージョンのTVCMが、12月5日より関東にて放送スタート。スペシャルムービーに加え、JO1のメンバーが中山競馬場のおすすめスポットを教えてくれるショートムービー「JO1からお誘いコール」や「JO1をさがせ!」も公開された。JO1に誘われて、競馬場のお気に入りスポットを探してみよう。

さらに本企画に連動して、JO1とコラボしたリアルイベントも開催。都内の特設ブースでは、JO1のメンバーが考案した馬キャラ「JOin us horse」とともに競馬の疑似体験ができる「JOin us horse ドリームレース」や、フォトスポット等を楽しめる。

中山競馬場においても、抽選会など各種イベントを用意。2024年の有馬記念は、JO1と一緒に楽しみ尽くそう。

■スペシャルムービー 「JOin us!!」

JRAとJO1がコラボして制作された新曲「JOin us!!」は、「退屈な日常を忘れて、一緒に楽しもう!」というメッセージを込めて、JO1が励まし、毎日を頑張る力を与えてくれる楽曲になっている。

スペシャルムービーでは、有馬記念が開催される中山競馬場を舞台に、JO1のメンバーが競馬場内の様々なスポットを巡って撮影。ムービー内では、メンバーが実際にポニーと触れ合ったり、11人全員で競馬場のコースを一斉に駆け抜けたりなど、メンバー同士の仲の良さもうかがえる、ワクワク感満載の仕上がりとなっている。

また新曲「JOin us!!」は、12月9日より各種音楽配信サービスにてデジタルリリースも決定した。

■WEBコンテンツ「JO1からお誘いコール」

JO1のメンバーから、あなたのもとに有馬記念のお誘いコールが?! スペシャルムービーの撮影で休憩中のメンバーが、中山競馬場にある5つのおすすめスポットを紹介し、あなたを競馬場へと誘い出すショートムービー。12月16日より順次公開される。

◇公開スケジュール一覧

川西拓実×川尻蓮 @観覧席

12月16日11時~

豆原一成×河野純喜 @TURFY SHOP

12月17日11時~

與那城奨×白岩瑠姫 @UMAJO SPOT

12月18日11時~

木全翔也×金城碧海 @フードコート

12月19日11時~

大平祥生×佐藤景瑚×鶴房汐恩 @ポニーリンク

12月20日11時~

■WEBコンテンツ「JO1をさがせ!」

競馬場に隠れたJO1を探し出せ! 中山競馬場の各スポットに隠れていたメンバーが、その場所の特徴や楽しみ方のポイントを解説してくれるショートムービーを公開。

◇公開スケジュール一覧

川西拓実×川尻蓮 @観覧席

12月10日11時~

豆原一成×河野純喜 @パドック

12月10日11時~

與那城奨×白岩瑠姫 @UMAJO SPOT

12月10日11時~

木全翔也×金城碧海 @フードコート

12月10日11時~

大平祥生×佐藤景瑚×鶴房汐恩 @うまキッズひろば

12月10日11時~

■WEBコンテンツ「JO1×JRA 枠色予想キャンペーン」

有馬記念・ホープフルステークスの枠色の予想キャンペーンを開催。『第69回有馬記念』およびホープフルステークスの優勝馬の枠色を予想し、見事的中した方の中から抽選で宿泊券やレストランギフトをプレゼント。詳しくは『JOin us AR1MA』特設サイトまで。

■『JOin us AR1MA』街頭イベント

JO1とコラボした街頭イベントを都内3ヵ所にて開催する。スペシャルムービー内にも登場する、JO1が考案したオリジナル馬キャラクター「JOin us horse」も街頭イベントに登場。また、会場でゲームに参加するとオリジナルグッズがもらえるチャンスも。

日程:12月18日~12月22日

時間:11時~20時 ※12月22日のみ16時まで

場所:JR東京駅八重洲イベントスペース、渋谷モディ1階 店頭プラザ、池袋駅南改札外イベントスペース

※各種コンテンツへの参加は、おひとり様につき1日1回限り

※賞品は予告なく変更になる場合あり

※メンバー本人の来場はなし

<イベントコンテンツ>

◇体験コンテンツ「JOin us horse ドリームレース」

JO1メンバーがそれぞれデザインした、オリジナル馬キャラクター「JOin us horse」の中から3着までにゴールする馬キャラを予想する、競馬を楽しく擬似体験できるコンテンツ。見事予想した馬キャラが3着以内となり的中した方には、予想した「JOin us horse」が描かれたオリジナルステッカーをプレゼント。

※賞品画像はイメージ

※20歳未満の方のみでの参加不可

※賞品がなくなり次第、イベント終了

◇フォトスポット「JOin us horse 大集合フォトスポット」

JO1オリジナル馬キャラクター「JOin us horse」と一緒に記念撮影ができるフォトスポット。

※画像はイメージ

■『JOin us AR1MA』中山競馬場イベント

12月21日・22日・28日に、中山競馬場にてJO1コラボイベントを実施する。

※メンバー本人の来場はなし

入場方法等の詳細は、JRAホームページでの営業情報まで。

◇リーフレット抽選会

12月18日~22日に実施する街頭イベントの参加者に配布されるリーフレットを中山競馬場に持参すると、JRA×JO1オリジナルステッカーやAmazonギフトカードが当たる抽選会に参加できる。

※賞品画像はイメージ

◇「JOin us horse 謎解きラリー」

中山競馬場の各所で出題する謎解き問題を解くイベント。見事にクリアされた方には、オリジナルステッカーをプレゼント。

※賞品画像はイメージ

※ステッカーの配布は上限に達し次第終了だが、以降もイベントには参加可能

◇フォトスポット「JOin us AR1MA スペシャルフォトスポット」

競馬場限定のスペシャルフォトスポットが登場。JO1のメンバー&「JOin us horse」と一緒に記念撮影ができる。

※画像はイメージ

◇「JOin us!」スペシャルムービー放映

12月5日に公開されたスペシャルムービー「JOin us!!」が、高さ9.6メートル×幅40.8メートルの大型ビジョンにて放映される。

詳細は、特設サイトまで。

※MAMEのAは、アキュートアクセントありが正式表記

リリース情報

2024.12.09 ON SALE

DIGITAL SINGLE「JOin us!!」

特設サイト

https://jra-fun.jp/jo1arima/

JRA公式サイト

https://www.jra.go.jp/

JO1 OFFICIAL SITE

https://jo1.jp/