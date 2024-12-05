INI、初の単独ドーム公演の映像作品が「ミュージックDVD・BD」2作連続1位【オリコンランキング】
INIの最新音楽映像作品『INI 2ND ARENA LIVE TOUR[READY TO POP!]IN KYOCERA DOME OSAKA』が、音楽作品のDVDとBlu-ray Disc（以下BD）を合計した12月5日発表の最新「オリコン週間ミュージックDVD・BDランキング」において、1位を獲得。前作に続き、2作連続・通算2作目となる１位となった。同日付の「オリコン週間DVDランキング」においても1位を獲得している。
【ライブ写真】一糸乱れぬ舞を披露するINI＜『2024 INI FAN CON TOUR[FLIP THE CIRCLE]:After Party』の模様＞
週間売上は、DVD：1万3142枚、BD：1万9486枚で、計3万2628枚。本作は、INIが2023年11月からスタートした全国アリーナツアーの追加公演として2024年2月24日、25日に京セラドーム大阪にて開催されたINI初の単独ドーム公演『INI 2ND ARENA TOUR [READY TO POP!] IN KYOCERA DOME OSAKA』より、25日の公演を収録した映像作品。本編には全27曲の映像が収録されている。
DVDランキングは1999年4月5日付〜集計開始
BDランキングは2008年7月7日付〜集計開始
ミュージックDVD・Blu-ray Discランキングは2013年10月14日付〜集計開始
＜クレジット：オリコン調べ（2024年12月9日付：集計期間：2024年11月25日〜12月1日）＞
週間売上は、DVD：1万3142枚、BD：1万9486枚で、計3万2628枚。本作は、INIが2023年11月からスタートした全国アリーナツアーの追加公演として2024年2月24日、25日に京セラドーム大阪にて開催されたINI初の単独ドーム公演『INI 2ND ARENA TOUR [READY TO POP!] IN KYOCERA DOME OSAKA』より、25日の公演を収録した映像作品。本編には全27曲の映像が収録されている。
DVDランキングは1999年4月5日付〜集計開始
BDランキングは2008年7月7日付〜集計開始
ミュージックDVD・Blu-ray Discランキングは2013年10月14日付〜集計開始
＜クレジット：オリコン調べ（2024年12月9日付：集計期間：2024年11月25日〜12月1日）＞