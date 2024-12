11人組グローバルボーイズグループ・JO1が、22日に開催される『第69回有馬記念(GI)』に先立ち、スペシャル企画『JOin us AR1MA』を行うことが5日、発表された。スペシャル企画『JOin us AR1MA』では、JO1とJRAのコラボ動画『JOin us!!』のスペシャルムービーを公開する。「退屈な日常を忘れて、一緒に楽しもう!」というメッセージを込め、JO1が励まし、毎日を頑張る力を届けてくれる新曲「JOin us」(9日リリース)にのせ、メンバーが中山競馬場のさまざまな場所を周遊して大はしゃぎ。競馬場のレースコースを11人全員が一斉に駆け抜けるシーンも見どころとなる。7日から28日には、全国の競馬場・ウインズのモニター及びターフビジョンでも放映を予定している。

また、スペシャルムービーの15秒verのテレビCMを5日より関東で放送する。スペシャルムービーに加え、メンバーが中山競馬場にある5つのおすすめスポットを紹介し、競馬場へと誘い出すショートムービー「JO1からお誘いコール」や、中山競馬場の各スポットに隠れていたメンバーがその場所の特徴や楽しみ方のポイントを解説してくれるショートムービー「JO1をさがせ!」も公開する。同企画に連動し、JO1とコラボしたリアルイベントも開催する。都内の特設ブースでは、メンバーが考案した馬キャラ「JOin us horse」とともに競馬の疑似体験ができる「JOin us horse ドリームレース」や、フォトスポットなどを楽しめる。中山競馬場でも抽選会など各種イベントを用意している。また、有馬記念・ホープフルステークスの枠色の予想キャンペーン「JO1×JRA 枠色予想キャンペーン」も開催する。第69回有馬記念およびホープフルステークスの優勝馬の枠色を予想し、的中者の中から抽選で宿泊券やレストランギフトをプレゼントする。有馬記念枠色予想は5日〜22日午後3時まで、ホープフルステークスの枠色予想は22日〜28日午後3時まで。JO1とコラボした『JOin us AR1MA』街頭イベントは、JR東京駅八重洲イベントスペース、渋谷モディ1階 店頭プラザ、池袋駅南改札外イベントスペースの3ヶ所で開催する。オリジナル馬キャラクター「JOin us horse」も街頭イベントに登場。また、会場でゲームに参加するとオリジナルグッズがもらえるチャンスもある。18日から22日まで開催し、メンバーの来場はない。中山競馬場では21日、22日、28日(土)にリーフレット抽選会と「JOin us!」スペシャルムービーの放映、21日と28日に「JOin us horse 謎解きラリー」などのコラボイベントを実施する。メンバーの来場はない。【インタビュー】――撮影を終えていかがでしたか。河野純喜:絶対に入ってはいけないと言われていたレースコースに入らせていただいて、めちゃめちゃ爽快感があって、みんなで走り回って汗だくになりながら撮影しました。めっちゃ楽しかったですね。馬より速く走ってやりました(笑)。――今後、JAM(ファンネーム)とやってみたいことはありますか。河野:賭けます?じゃあレースに。俺らのかけっこに!金城碧海:レースコースに入ってみて、思った以上にやっぱり広くて。そこを馬が一生懸命走っているので、僕らも走りたくなりました。レース!レース!豆原一成:あそこでレース(笑)。――もしJO1が競走馬だった場合、1位になれそうなメンバーは。(メンバーがせーの!でそれぞれ1位だと思うメンバーを指差す)全員:やっぱり碧海が多い?(鶴房)汐恩も多い。でもやっぱ碧海速いね。佐藤景瑚:でもなんか情けないねみんな。自分が勝つつもりで行かなあかんのじゃないの。河野:(佐藤が)最下位だよ。佐藤:なんでや!川尻蓮:お前サボるやん(笑)。河野:きょう一番暑そうにしてたよ。佐藤:距離結構ありますからね。僕たちが学生の頃やってた持久走と一緒。與那城奨:1500メートルあったら4、5分くらい?佐藤:そんな速い!?河野:(俺は)3分50秒!!あれ違うかな。持久走で考えたら俺1位かも。與那城:速さでは碧海かもしれん。河野:短距離で言うと碧海なんですけど、有馬記念だと1位かなと。川西拓実:まあみんなが選んだのは碧海でしたね。與那城:この中で一番速いのは碧海。1回50メートル走したもんね?――(金城へ)皆さんに一番速いと選ばれましたが、いかがですか。金城:まじで次の有馬記念は頑張ります。木全翔也:出ようとしてる!?――今年1年を振り返っていかがでしたか。川西:JO1にとって初めての経験がすごく多かったなと感じています。来年につながることだったり、いろいろなものを勉強して吸収できたので、今後のJO1の糧になるようなことがたくさんあった1年でした。與那城:結構いろんなところ行きましたね。いろんなライブしましたね。木全:ヨーロッパとか、ハワイも行きましたね。あとは念願の沖縄!與那城:音楽フェスにも参加させていただいて、1年まだ終わってないですけど、目まぐるしかったです。河野:めっちゃマイル貯まりました。――今年の有馬記念は12月22日。クリスマスが近いですが、今年はどのように過ごしますか。白岩瑠姫:そうですね…。パーティーをしようかなと思っています。豆原:誰と誰と!?白岩:(メンバーの)みんなで(笑)。川尻:どこでどこで!?白岩:奨くんの部屋っすね。與那城:なんでやねん。来てくれるんですか瑠姫くん?白岩:行きますよ!去年はインスタライブとかしてファンの皆さんと盛り上がって、今年できるかは分からないですけど、時間があったらみんなでやりたいなと思っています。與那城:本当に、大きいチキンとか買ってやれたらいいなと思います。【コンテンツ公開スケジュール】▼WEBコンテンツ『JO1からお誘いコール』川西拓実×川尻蓮(観覧席)12月16日午前11時豆原一成×河野純喜(TURFY SHOP)12月17日午前11時與那城奨×白岩瑠姫(UMAJO SPOT)12月18日午前11時木全翔也×金城碧海(フードコート)12月19日午前11時大平祥生×佐藤景瑚×鶴房汐恩(ポニーリンク)12月20日午前11時▼WEBコンテンツ『JO1をさがせ!』(12月10日午前11時)川西拓実×川尻蓮(観覧席)豆原一成×河野純喜(パドック)與那城奨×白岩瑠姫(UMAJO SPOT)木全翔也×金城碧海(フードコート)大平祥生×佐藤景瑚×鶴房汐恩(うまキッズひろば)