¹á¼è¿µ¸ã¡¢½é¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Õ¥§¥¹¤Ë1Ëü8Àé¿Í¤¬Ç®¶¸¡¡Ãæ¿¹ÌÀºÚ¤âÍè¾ì¡¢¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤È¤Î¶¦±é¤Ë¡Ö¤³¤ó¤Ê¹¬¤»¤Ê¶õ´Ö¤¬¤¢¤ë¤«¤¤¡ª¡×
¡¡¹á¼è¿µ¸ã¤Ë¤è¤ë¼«¿È½é¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Õ¥§¥¹¡Ø¡ÈCircus Funk¡ÉFestival¡Ù¤¬3¡¢4Æü¤ÎÎ¾Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì Âè°ìÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£11·î27Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØCircus Funk¡Ù¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤¿¹á¼èÂÔË¾¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Õ¥§¥¹¤Ç¤Ï¡¢Ìó1Ëü8Àé¿Í¤òÆ°°÷¡£¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëÃæ¡¢¹á¼è¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿±é½Ð¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¿¿¤ÃÀÖ¤Ê°áÁõ¤Çñ¥ÁÖ¤ÈÅÐ¾ì¤·¤¿¹á¼è¿µ¸ã
¡¡4Æü¤Î¸ø±é¤Ç¤ÏËÁÆ¬¡¢¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°É÷·Ê¤ò¼ý¤á¤¿ÈëÂ¢±ÇÁü¤¬Î®¤ì¡¢²ñ¾ì¤¬ÀÅ¤Þ¤êÊÖ¤ë¤È¡¢²ñ¾ìÃæ±û¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¿¿¤ÃÀÖ¤Ê°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¹á¼è¤¬ÅÐ¾ì¡£SHOW-GO ¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥Ó¥å¡¼¥Þ¥ó¥Ó¡¼¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤È¤È¤â¤ËCOLOR BARS(feat. SHOW-GO)¤òÈäÏª¤·¡¢¸¸ÁÛÅª¤Ê¥¹¥Æ¡½¥¸¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎËë¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¹á¼è¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò»Øº¹¤¹¤È¡¢SNG¥Ð¥ó¥É¤¬ÅÐ¾ì¡£´É³Ú´ï¤Î²»¿§¤È¤È¤â¤Ë¡¢²ñ¾ì¤Î¶õµ¤¤¬°ìÊÑ¡£µÒÀÊ¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤âµÞ¾å¾º¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡¢¡ÖCircus Funk(feat. Chevon)¡×¡ÖÅìµþSNG¡×¤Ê¤É5¶Ê¤ò°ìµ¤¤Ë¶î¤±È´¤±¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥ÖËÁÆ¬¤ÎMC¤Ç¹á¼è¿µ¸ã¤Ï¡Ö"Circus Funk" Festival¡ª¤ß¤Ê¤µ¤ó³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤«¡ª¿µ¸ã¤Á¤ã¤ó¤âºÇ¹â¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¶Ê¤Î¹ç´Ö¤Ë¤Ï3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¶¦±é¤·¤¿HOW-GO ¡¢Chevon ¡¢Night Tempo ¡¢Â¼ÅÄÍÛ°ì ¡¢Kroi¡¢SOIL&"PIMP"SESSIONS ¡¢Çµ»ç¤é¤ÈÀ©ºîÈëÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î°¦¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê³Ú¤·¤¤¤³¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¤È¤Ç¤¤ë¤Î¡£¤½¤ì¤Ë¤Ï¤Í¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë°¦¤ò»ý¤Ã¤ÆÀÜ¤·¤Æ¤¤¿¡¢ ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¼«Ê¬¤Î¿Í¤Ø¤Î´¶¼Õ¤¬¡£¤¤¤Ä¤â²áµî¤Î²¶¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¤³¤Î¤Û¤«»ý¤ÁÁ°¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹Àº¿À¤¬¤³¤ÎÆü¤âÇúÈ¯¡£¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÍ×Ë¾¤Ë±þ¤¨¡¢²áµî¤Ë¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¤Ç±é¤¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡ÖÁ´Éô¡¢ÊÌÎÁ¶â¤À¤«¤é¤Í¡×¤È¥¸¥ç¡¼¥¯¤òÈô¤Ð¤·¡¢²ñ¾ì¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ¿¹ÌÀºÚ¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡ÖTATTOO¡×¤Ç¤Ï¡¢¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤ÊÌÓÈé¤Î°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¹á¼è¤¬¡¢¥À¥ó¥µ¡¼¤¿¤Á¤È¥³¥ß¥«¥ë¤Ê±é½Ð¤òÈäÏª¤·¤Ê¤¬¤é²ÎÀ¼¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï½Ð±é¿Ø¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë½¸·ë¡£¹á¼è¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ËÍ°ì¿Í¤Ç¤Ï²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ó¤Ê¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ãç´Ö¤¿¤Á¤¬¤¹¤Æ¤¤Ê¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡¢¤³¤ó¤Ê¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÁÇÅ¨¤ÊÃç´Ö¤¿¤Á¤¬¡¢ËÍ¤é¤Î¶Ê¤ò¡¢²»³Ú¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¹¬¤»¤Ê¶õ´Ö¤¬¤¢¤ë¤«¤¤¡ª¡×¤È´¶¼Õ¡£ºÇ¸å¤Ï¡Ö°¦¤·¤Æ¤Þ¡½¡½¡½¤¹¡ª¤Þ¤¿¤Í¡ª¡×¤ÈÅê¤²¥¥Ã¥¹¤ò¤·¤ÆÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥§¥¹¤Ë¤ÏÁ´9¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬»²²Ã¡£3Æü¤Ë¤ÏÇ°´ê¤Î¥³¥é¥Ü¤¬¼Â¸½¤·¤¿Ãæ¿¹ÌÀºÚ¤â²ñ¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡¢µÒÀÊ¤«¤é¹á¼è¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¡£¹á¼è¤Ï¡Ö¤½¤·¤Æº£Æü¤ÏÌÀºÚ¤µ¤ó¡¢Ãæ¿¹ÌÀºÚ¤µ¤ó¤¬´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ªÌÀºÚ¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤Ë¤ÏÂç´¿À¼¤¬µ¯¤¡¢²ñ¾ì¤ÎÂç¤¤Ê¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ë¤Ï¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ò»ý¤Ã¤¿¼ê¤òÂç¤¤¯¿¶¤ë¾Ð´é¤ÎÃæ¿¹ÌÀºÚ¤¬¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖÌÀºÚ¤µ¤ó¤Ë¤â¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¹á¼è¿µ¸ã¡¢²Î¤Ã¤Æ¡¢²Î¤Ã¤Æ¡¢ÍÙ¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡ª¡×¤È²ñ¾ì¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£¤µ¤é¤Ë4Æü¤Ë¤ÏÍèÇ¯1·î¤«¤é¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç»Ï¤Þ¤ë¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±é¤¹¤ëÇÐÍ¥¤Î»ÖÂº½ß¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¹á¼è¤Î¿ÍÊÁ¤òÉ½¤¹¥µ¥×¥é¥¤¥º¤âÂ³¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¸ø±éÃæ¤Ë¤ÏÍè½Õ¤«¤é¹á¼è¿µ¸ã¿ÍÀ¸½é¤ÎÁ´¹ñ¥½¥í¥Ä¥¢¡¼³«ºÅ¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢½Õ¤Ë3rd ALBUM¡ØCircus Funk¡Ù¤ÎCD¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬·èÄê¤·¤¿»ö¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£²Ã¤¨¤ÆWOWOW¤Ç¡Ø¹á¼è¿µ¸ã ¡ß WOWOW 3¥«·îÏ¢Â³ÆÃ½¸¡Ù¤ÈÂê¤·¡¢¡Ö¡ÈCircus Funk¡É Festival¡×¤ÎÆÈÀêÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë2025Ç¯2·î¤«¤é3¥«·îÏ¢Â³¤Ç¹á¼è¿µ¸ãÆÃ½¸¤Î¥ª¥ó¥¨¥¢¤â·èÄê¤·¤¿¡£
¢£¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
01. COLOR BARS¡Êfeat. SHOW-GO¡Ë
02. SURVIVE¡Êfeat. LEO from ALI¡Ë
03. Circus Funk¡Êfeat. Chevon¡Ë
04. ÅìµþSNG
05. °¦¤Î¸ÀÎî(¤³¤È¤À¤Þ)¡ÁSpiritual Message¡Á¡Êfeat. Night Tempo¡Ë
06. Full Moon¡Êfeat. Â¼ÅÄÍÛ°ì¡Ë
07. Anonymous
08. Prologue
09. 10%
10. UNERI KUNERI¡Êfeat. Kroi¡Ë
11. ¥«¥Ä¥«¥ì¡¼¡Êfeat. ºßÆü¥Õ¥¡¥ó¥¯¡Ë
12. BETTING
13. TATTOO¡Êfeat. Ãæ¿¹ÌÀºÚ¡Ë
14. °ì²¯¿Í¤ÎÎø¿Í¡Êfeat. Çµ»ç¡Ë
15. FUTURE WORLD
16. Ì´¡¹Ticket¡Êfeat. ÎÐ²«¿§¼Ò²ñ¡Ë
17. Not Too Good Not Too Bad
EN1. Ì´¡¹Ticket¡Êfeat. ÎÐ²«¿§¼Ò²ñ¡Ë
¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¿¿¤ÃÀÖ¤Ê°áÁõ¤Çñ¥ÁÖ¤ÈÅÐ¾ì¤·¤¿¹á¼è¿µ¸ã
¡¡4Æü¤Î¸ø±é¤Ç¤ÏËÁÆ¬¡¢¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°É÷·Ê¤ò¼ý¤á¤¿ÈëÂ¢±ÇÁü¤¬Î®¤ì¡¢²ñ¾ì¤¬ÀÅ¤Þ¤êÊÖ¤ë¤È¡¢²ñ¾ìÃæ±û¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¿¿¤ÃÀÖ¤Ê°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¹á¼è¤¬ÅÐ¾ì¡£SHOW-GO ¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥Ó¥å¡¼¥Þ¥ó¥Ó¡¼¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤È¤È¤â¤ËCOLOR BARS(feat. SHOW-GO)¤òÈäÏª¤·¡¢¸¸ÁÛÅª¤Ê¥¹¥Æ¡½¥¸¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎËë¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¹á¼è¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò»Øº¹¤¹¤È¡¢SNG¥Ð¥ó¥É¤¬ÅÐ¾ì¡£´É³Ú´ï¤Î²»¿§¤È¤È¤â¤Ë¡¢²ñ¾ì¤Î¶õµ¤¤¬°ìÊÑ¡£µÒÀÊ¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤âµÞ¾å¾º¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡¢¡ÖCircus Funk(feat. Chevon)¡×¡ÖÅìµþSNG¡×¤Ê¤É5¶Ê¤ò°ìµ¤¤Ë¶î¤±È´¤±¤¿¡£
¡¡Ãæ¿¹ÌÀºÚ¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡ÖTATTOO¡×¤Ç¤Ï¡¢¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤ÊÌÓÈé¤Î°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¹á¼è¤¬¡¢¥À¥ó¥µ¡¼¤¿¤Á¤È¥³¥ß¥«¥ë¤Ê±é½Ð¤òÈäÏª¤·¤Ê¤¬¤é²ÎÀ¼¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï½Ð±é¿Ø¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë½¸·ë¡£¹á¼è¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ËÍ°ì¿Í¤Ç¤Ï²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ó¤Ê¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ãç´Ö¤¿¤Á¤¬¤¹¤Æ¤¤Ê¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡¢¤³¤ó¤Ê¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÁÇÅ¨¤ÊÃç´Ö¤¿¤Á¤¬¡¢ËÍ¤é¤Î¶Ê¤ò¡¢²»³Ú¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¹¬¤»¤Ê¶õ´Ö¤¬¤¢¤ë¤«¤¤¡ª¡×¤È´¶¼Õ¡£ºÇ¸å¤Ï¡Ö°¦¤·¤Æ¤Þ¡½¡½¡½¤¹¡ª¤Þ¤¿¤Í¡ª¡×¤ÈÅê¤²¥¥Ã¥¹¤ò¤·¤ÆÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥§¥¹¤Ë¤ÏÁ´9¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬»²²Ã¡£3Æü¤Ë¤ÏÇ°´ê¤Î¥³¥é¥Ü¤¬¼Â¸½¤·¤¿Ãæ¿¹ÌÀºÚ¤â²ñ¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡¢µÒÀÊ¤«¤é¹á¼è¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¡£¹á¼è¤Ï¡Ö¤½¤·¤Æº£Æü¤ÏÌÀºÚ¤µ¤ó¡¢Ãæ¿¹ÌÀºÚ¤µ¤ó¤¬´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ªÌÀºÚ¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤Ë¤ÏÂç´¿À¼¤¬µ¯¤¡¢²ñ¾ì¤ÎÂç¤¤Ê¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ë¤Ï¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ò»ý¤Ã¤¿¼ê¤òÂç¤¤¯¿¶¤ë¾Ð´é¤ÎÃæ¿¹ÌÀºÚ¤¬¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖÌÀºÚ¤µ¤ó¤Ë¤â¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¹á¼è¿µ¸ã¡¢²Î¤Ã¤Æ¡¢²Î¤Ã¤Æ¡¢ÍÙ¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡ª¡×¤È²ñ¾ì¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£¤µ¤é¤Ë4Æü¤Ë¤ÏÍèÇ¯1·î¤«¤é¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç»Ï¤Þ¤ë¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±é¤¹¤ëÇÐÍ¥¤Î»ÖÂº½ß¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¹á¼è¤Î¿ÍÊÁ¤òÉ½¤¹¥µ¥×¥é¥¤¥º¤âÂ³¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¸ø±éÃæ¤Ë¤ÏÍè½Õ¤«¤é¹á¼è¿µ¸ã¿ÍÀ¸½é¤ÎÁ´¹ñ¥½¥í¥Ä¥¢¡¼³«ºÅ¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢½Õ¤Ë3rd ALBUM¡ØCircus Funk¡Ù¤ÎCD¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬·èÄê¤·¤¿»ö¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£²Ã¤¨¤ÆWOWOW¤Ç¡Ø¹á¼è¿µ¸ã ¡ß WOWOW 3¥«·îÏ¢Â³ÆÃ½¸¡Ù¤ÈÂê¤·¡¢¡Ö¡ÈCircus Funk¡É Festival¡×¤ÎÆÈÀêÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë2025Ç¯2·î¤«¤é3¥«·îÏ¢Â³¤Ç¹á¼è¿µ¸ãÆÃ½¸¤Î¥ª¥ó¥¨¥¢¤â·èÄê¤·¤¿¡£
¢£¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
01. COLOR BARS¡Êfeat. SHOW-GO¡Ë
02. SURVIVE¡Êfeat. LEO from ALI¡Ë
03. Circus Funk¡Êfeat. Chevon¡Ë
04. ÅìµþSNG
05. °¦¤Î¸ÀÎî(¤³¤È¤À¤Þ)¡ÁSpiritual Message¡Á¡Êfeat. Night Tempo¡Ë
06. Full Moon¡Êfeat. Â¼ÅÄÍÛ°ì¡Ë
07. Anonymous
08. Prologue
09. 10%
10. UNERI KUNERI¡Êfeat. Kroi¡Ë
11. ¥«¥Ä¥«¥ì¡¼¡Êfeat. ºßÆü¥Õ¥¡¥ó¥¯¡Ë
12. BETTING
13. TATTOO¡Êfeat. Ãæ¿¹ÌÀºÚ¡Ë
14. °ì²¯¿Í¤ÎÎø¿Í¡Êfeat. Çµ»ç¡Ë
15. FUTURE WORLD
16. Ì´¡¹Ticket¡Êfeat. ÎÐ²«¿§¼Ò²ñ¡Ë
17. Not Too Good Not Too Bad
EN1. Ì´¡¹Ticket¡Êfeat. ÎÐ²«¿§¼Ò²ñ¡Ë