香取慎吾による自身初のアリーナフェス『“Circus Funk”Festival』が3、4日の両日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催された。11月27日に配信リリースした3rdアルバム『Circus Funk』を引っ提げた香取待望のアリーナフェスでは、約1万8千人を動員。ファンを熱狂させる中、来春から人生初の全国ソロツアーを開催することを発表した。4日の公演では冒頭、レコーディング風景を収めた秘蔵映像が流れ、会場が静まり返ると、会場中央に設置されたステージに真っ赤な衣装をまとった香取が登場。SHOW-GO の圧倒的なビューマンビートボックスとともにCOLOR BARS(feat. SHOW-GO)を披露し、幻想的なステ―ジでステージの幕が上がった。そして香取がバックステージを指差すと、SNGバンドが登場。管楽器の音色とともに、会場の空気が一変。客席のボルテージも急上昇した。その後は、「Circus Funk(feat. Chevon)」「東京SNG」など5曲を一気に駆け抜けた。

ライブ冒頭のMCで香取慎吾は「"Circus Funk" Festival!みなさん楽しんでくれてますか!慎吾ちゃんも最高です!」とあいさつ。曲の合間には3rdアルバムで共演したHOW-GO 、Chevon 、Night Tempo 、村田陽一 、Kroi、SOIL&"PIMP"SESSIONS 、乃紫らと制作秘話を明かし「みんなの愛に支えられて、こんな楽しいこと、みんなとできるの。それにはね、みんなに愛を持って接してきた、 積み重ねてきた自分の人への感謝が。いつも過去の俺に感謝しているの」と伝えた。このほか持ち前のサービス精神がこの日も爆発。、ファンの要望に応え、過去にドラマなどで演じキャラクターを演じる場面もあり「全部、別料金だからね」とジョークを飛ばし、会場の笑いを誘った。また公演中に香取は「ここで、皆さんにお知らせがあります」と意味深な発言をすると、「来春、『Circus Funk』のツアーをやります!」と雄叫び。「やったよ!全国ツアーだ!5人ではツアーなんて何十年もやってきたけど、香取慎吾人生初の全国ツアー開催」とファンとともに喜びを分かち合った。さらには春に3rd ALBUM『Circus Funk』のCDリリースが、加えてWOWOWで『香取慎吾 × WOWOW 3カ月連続特集』と題し、「“Circus Funk” Festival」の独占放送・配信を皮切りに2025年2月から3カ月連続で香取慎吾特集のオンエアが決定したことも報告した。中森明菜とのコラボが話題を集めた「TATTOO」では、ゴージャスな毛皮の衣装に身を包んだ香取が、ダンサーたちとコミカルな演出を披露しながら歌声を披露。そして、アンコールでは出演陣がステージに集結。香取は「本当に楽しかったです。僕一人では何もできない。こんなに素晴らしい仲間たちがすてきな曲を作ってくれ、こんなたくさんの素敵な仲間たちが、僕らの曲を、音楽を楽しんでくれています。こんな幸せな空間があるかい!」と感謝。最後は「愛してま―す!またね!」と投げキッスをして締めくくった。■セットリスト01. COLOR BARS(feat. SHOW-GO)02. SURVIVE(feat. LEO from ALI)03. Circus Funk(feat. Chevon)04. 東京SNG05. 愛の言霊(ことだま)〜Spiritual Message〜(feat. Night Tempo)06. Full Moon(feat. 村田陽一)07. Anonymous08. Prologue09. 10%10. UNERI KUNERI(feat. Kroi)11. カツカレー(feat. 在日ファンク)12. BETTING13. TATTOO(feat. 中森明菜)14. 一億人の恋人(feat. 乃紫)15. FUTURE WORLD16. 夢々Ticket(feat. 緑黄色社会)17. Not Too Good Not Too BadEN1. 夢々Ticket(feat. 緑黄色社会)