¡Ú¶ÍÀ¸¥Ü¡¼¥È¡¦¥ë¡¼¥¡¼£Ó¡Û¼Ä¸¶ÚðÌï¡¡Æ±´ü¡¦Ëö±ÊÏÂÌé¤ËÂÐ¹³¿´¥á¥é¥á¥é¡Ö¤ä¤Ã¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ä¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¶ÍÀ¸¤Î¡Ö¥ë¡¼¥¡¼¥·¥ê¡¼¥ºÂè£²£±Àï¡¡Âè£±£¸²ó¥Þ¥ó¥¹¥ê¡¼£Â£ÒÇÕ¡×¤Ï£´Æü¡¢Í½Áª£³ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç£´¡¢£µ¡¢£¶Ãå¤ÈÄãÄ´¤À¤Ã¤¿¼Ä¸¶ÚðÌï¡Ê£²£´¡áÊ¡²¬¡Ë¤¬£³ÆüÌÜ£´£Ò¤Ç¥¤¥óÆ¨¤²¡£°ìÆüÁá¤¤¾¡Éé¶î¤±¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¡Öµ¤¹ç¤À¤Ã¤¿¡×¤È¥Û¥Ã¤È¤·¤¿É½¾ð¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡µ¡¤Ï¡ÖÂ¤ÏÁ´ÂÎÅª¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È°¤¤¡£ËÜÂÎ¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¡×¤È»Å¾å¤²ÅÓ¾å¡£¡Ö²ÝÂê¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó½Ð¤·¡££²ÀáÁ°¤ËÃÏ¸µ¤ÎÊ¡²¬¤ÇÍ¥½Ð¤Ç¤¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤âÊ¡²¬¤À¤ÈÉáÄÌ¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¤âÎÉ¤¯¤Ç¤¤ë¡£¤É¤³¤Ç¤â½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¡×¤ÈÄì¾å¤²¤Ë¼¹Ç°¤òÇ³¤ä¤¹¡£
¡¡¼ó°Ì¤ò²÷Áö¤¹¤ëÆ±´ü¡¦Ëö±ÊÏÂÌé¤âÂç¤¤ÊÈ¯Ê³ºàÎÁ¤À¡£¡ÖËö±Ê¤¬ÆÍ¤ÃÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢°ì½ï¤ËÁö¤ë¤È¼Â¤Ï³ä¤ÈÁêÀ¤¬¤¤¤¤¡£¤ä¤Ã¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¡£¸½ºß¡¢ÆÀÅÀÎ¨£²£¸°Ì¡£Í½ÁªºÇ½ªÆü¤â¸·¤·¤¤¾¡Éé¶î¤±¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢½àÍ¥¡¢Í¥¾¡Àï¤Ç¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¥Î¥ë¥Þ¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤ÆÍ½Áª¤òÆÍÇË¤¹¤ë¡£