BE:FIRSTが、TVアニメ「SPECIAL EDITED VERSION 『ONE PIECE』 魚人島編」エンディング主題歌「Sailing」のMVを公開した。

◆「Sailing」MV

「Sailing」は、「Bye-Good-Bye」「Be Free」「Hush-Hush」を手がけるChaki Zuluをプロデューサーに招き、栗原暁(Jazzin’park)、キーボードプレイヤー井上惇志とSKY-HIのコライトによって楽曲を制作。作詞には熱狂的なワンピースファンのSOTA、SHUNTO、RYUHEIも参加している。

ファンキーでダンサブルなトラックとメロディアスでありながら力強いトップライン、幾多の困難を仲間との固い絆で乗り越えて新たなチャレンジを繰り返すワンピースの物語と、自分達のこれ迄の歩みを照らし合わせたリリック、メンバー7人の繊細ながらも力強い唄声が融合し、「どんな嵐も追い風にしよう」とトラブルすらも楽しんで乗りこなすBE:FIRSTイズム全開のポジティヴなヴァイヴスがリスナーに勇気を与える爽快な1曲になっている。

MVはBE:FIRSTのワンピース愛を表現するべく、「陽気な音楽海賊団BE:FIRST」という世界観のもと、美術装飾や小道具、カメラアングルなど、『ONE PIECE』魚人島編をリスペクトした演出が映像内に10箇所以上盛り込まれている。

BE:FIRST「Sailing」

2024年11月4日　配信リリースTVアニメ『SPECIAL EDITED VERSION『ONE PIECE』魚人島編』エンディング主題歌

▼Streaming & Download
https://BEFIRST.lnk.to/Sailing

Lyrics : SKY-HI, SOTA, SHUNTO, RYUHEI, Chaki Zulu
Music : Chaki Zulu, Satoru Kurihara -Jazzin’park-, Atsushi Inoue, SKY-HI
Produced by SKY-HI, Chaki Zulu

＜BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE” ＞

◆スケジュール
愛知・バンテリンドーム ナゴヤ
2024年12月21日、12月22日

東京ドーム
2025年1月8日、1月9日

福岡・みずほPayPayドーム福岡
2025年1月18日、1月19日

大阪・京セラドーム大阪
2025年1月30日、2月1日、2月2日

◆チケット詳細：https://befirst.tokyo/tour/2BE/

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