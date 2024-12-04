「音楽海賊団 BE:FIRST」が新世界に向けて航海。『ONE PIECE』魚人島編ED主題歌「Sailing」MV公開
BE:FIRSTが、TVアニメ「SPECIAL EDITED VERSION 『ONE PIECE』 魚人島編」エンディング主題歌「Sailing」のMVを公開した。
◆「Sailing」MV
「Sailing」は、「Bye-Good-Bye」「Be Free」「Hush-Hush」を手がけるChaki Zuluをプロデューサーに招き、栗原暁(Jazzin’park)、キーボードプレイヤー井上惇志とSKY-HIのコライトによって楽曲を制作。作詞には熱狂的なワンピースファンのSOTA、SHUNTO、RYUHEIも参加している。
MVはBE:FIRSTのワンピース愛を表現するべく、「陽気な音楽海賊団BE:FIRST」という世界観のもと、美術装飾や小道具、カメラアングルなど、『ONE PIECE』魚人島編をリスペクトした演出が映像内に10箇所以上盛り込まれている。
BE:FIRST「Sailing」
▼Streaming & Download
https://BEFIRST.lnk.to/Sailing
Lyrics : SKY-HI, SOTA, SHUNTO, RYUHEI, Chaki Zulu
Music : Chaki Zulu, Satoru Kurihara -Jazzin’park-, Atsushi Inoue, SKY-HI
Produced by SKY-HI, Chaki Zulu
＜BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE” ＞
愛知・バンテリンドーム ナゴヤ
2024年12月21日、12月22日
東京ドーム
2025年1月8日、1月9日
福岡・みずほPayPayドーム福岡
2025年1月18日、1月19日
大阪・京セラドーム大阪
2025年1月30日、2月1日、2月2日
◆チケット詳細：https://befirst.tokyo/tour/2BE/
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