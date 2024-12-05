¡ÚÌÄÌç¥Ü¡¼¥È¡¦£ÇµÂç±²Âç¾Þ¡Û²Ï¹çÍ¤¼ù¡¡£Ó£Ç½é£Ö¤ÎÀª¤¤»ýÂ³¡Ö¹Ô¤Â¡¢¿¤Ó¤ÏÉé¤±¤ë¿Í¤¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤Ö¤óÀá°ì¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÌÄÌç¤Î£Ç£É¡ÖÂç±²Âç¾Þ³«Àß£·£±¼þÇ¯µÇ°¶¥Áö¡×¤Ï£´Æü¡¢Í½Áª£²ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¡¡
¡¡²Ï¹çÍ¤¼ù¡Ê£³£·¡áÀÅ²¬¡Ë¤Ï£²ÆüÌÜ£´£Ò¡¢£µ¥³¡¼¥¹¤«¤é³°¤ò¥Ö¥ó²ó¤·¤Æ¼ó°ÌÁè¤¤¤Ë»²Àï¤¹¤ë¤È£²£Í¤Ç¤ÏÀè¤Ë²ó¤Ã¤¿Æ£¸¶ÊËÀ¸¤òÎäÀÅ¤Ëº¹¤·¤ÆµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡½éÆü¤â¸åÈ¾£¹£Ò¤Ç£µ¥³¡¼¥¹¤«¤é¤Þ¤¯¤êº¹¤·¤ÇÇòÀ±¤òÃ¥¼è¤¹¤ë¤Ê¤É£³¡¢£±ÃåÈ¯¿Ê¡£Á°Àá¤Î²¼´Ø¥Á¥ã¥ó¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¤Ç£Ó£Ç½é£Ö¤ò¾þ¤Ã¤¿Àª¤¤¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»Å¾å¤¬¤ê¤â¡Ö¹Ô¤Â¡¢¿¤Ó¤ÏÉé¤±¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤¿¤Ö¤óÀá°ì¡×¤ÈÊ¸¶ç¤Ê¤·¡££Ó£Ç¢ª£Çµ¤È¥Ó¥Ã¥°¥ì¡¼¥¹Ï¢Â³£Ö¤âÁÀ¤¨¤ë²÷¿Ê·â¤À¡£