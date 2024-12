【S.H.MonsterArts ゴジラ (2004)再販】2025年5月 発売予定価格:12,100円【S.H.MonsterArts ゴジラ (2023)再販】2025年1月 発売予定価格:14,850円

「S.H.MonsterArts ゴジラ (2004)」

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.MonsterArts ゴジラ (2004)」(再販)および「S.H.MonsterArts ゴジラ (2023)」(再販)の予約受付を本日12月5日より開始する。価格は「ゴジラ (2004)」が12,100円、「ゴジラ (2023)」が14,850円。

映画「ゴジラ FINAL WARS」に登場した「ゴジラ (2004)」と、映画「ゴジラ-1.0」に登場した「ゴジラ (2023)」をそれぞれS.H.MonsterArtsで立体化したフィギュアが再登場。

「ゴジラ (2004)」は、酒井ゆうじ氏による原型・彩色・造形プロデュースにより、劇中の質感やディテールなどを徹底的に再現。ゴジラシリーズ屈指の迫力あるアクションシーンを再現できる可動域の広さを実現している。

また、「ゴジラ (2023)」は、劇中で使用された3Dデータを元に、酒井ゆうじ氏原型・彩色・造形プロデュースで立体化。さらに、山崎貴監督の直接監修を経て、劇中さながらのゴジラを再現している。

「S.H.MonsterArts ゴジラ (2004)」(再販)

価格:12,100円

発売日:2025年5月 再販

全高:約160mm

材質:PVC製

「S.H.MonsterArts ゴジラ (2023)」(再販)

価格:14,850円

発売日:2025年1月 再販

全高:約160mm

材質:PVC製

TM & (C) TOHO CO., LTD.