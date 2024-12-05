Joy-Con»È¤Ã¤Æ¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¡ª ¡ÖFit Boxing 3¡×¤¬ËÜÆüÈ¯Çä¡£¥¢¥Ë¥á²½¤â²Ì¤¿¤·¤¿¥·¥êー¥ººÇ¿·ºî²áµîºî¤è¤ê¥Çー¥¿¤Î°ú¤·Ñ¤®¤ËÂÐ±þ
12·î5Æü È¯Çä
²Á³Ê¡§6,578±ß
¡¡¥¤¥Þ¥¸¥Ë¥¢¤Ï¡¢Nintendo SwitchÍÑ¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¥²ー¥à¡ÖFit Boxing 3 -Your ¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥È¥ìー¥Êー-¡Ê°Ê²¼¡¢Fit Boxing 3¡Ë¡×¤ò12·î5Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï6,578±ß¡£Æ±Æü¡¢³¤³°ÈÇ¤È¤Ê¤ë¡ÖFitness Boxing 3 : Your Personal Trainer¡×¤âÇ¤Å·Æ²¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡ÖFit Boxing¡×¥·¥êー¥º¤Ï¡¢À¼Í¥¤¬¥Ü¥¤¥¹¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥²ー¥àÆâ¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー¤ËÄ¾ÀÜ»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤éJoy-Con¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¥ê¥º¥à¥²ー¥à´¶³Ð¤Ç¥Ñ¥ó¥Á¤òÂÇ¤ÁÊ¬¤±¤ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¥²ー¥à¡£ËÜºî¤Ï¡¢¤½¤Î¥·¥êー¥º¤ÎºÇ¿·ºî¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¼«Âð¤Ç±¿Æ°¤¬¤Ç¤¤ë¼ê·Ú¤µ¤äËÜ³ÊÅª¤Ê¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥ºÍ×ÁÇ¤¬ÃË½÷Ìä¤ï¤ºÉý¹¤¤Ç¯ÎðÁØ¤«¤é»Ù»ý¤µ¤ì¡¢¥·¥êー¥º¤òÄÌ¤·¤Æ¤ÎÁ´À¤³¦Îß·×½Ð²ÙËÜ¿ô¤Ï290ËüËÜ¤òÆÍÇË¡£2021Ç¯¤Ë¤Ï¥¢¥Ë¥á²½¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖFit Boxing 3¡×¤Ç¤Ï¡Èº£Æü¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ë±¿Æ°½¬´·¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¥·¥êー¥º·Ð¸³¼Ô¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢½é¤á¤ÆÍ·¤Ö¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤òµ¤»ý¤Á¤è¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤äµ¡Ç½¤¬Â¿¿ô¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥æー¥¶ー¤ËºÇÅ¬¤Ê¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤ÎÄó°Æ
¡¡ËèÆü¤Î±¿Æ°¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥æー¥¶ー¤¬³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¥·¥êー¥º¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡Ö¥Ç¥¤¥êー¡×¥âー¥É¤¬¤è¤ê·ÑÂ³¤·¤ä¤¹¤¤ÆâÍÆ¤Ë¿Ê²½¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£Á°ºî¤«¤é°ì¿·¤µ¤ì¤¿¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¥æー¥¶ー¤ËºÇÅ¬²½¤·¤¿¡Ö¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤ÎÄó°Æ¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¥×¥ì¥¤¤Î¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¥á¥Ë¥åー¤ÎÊÑ¹¹Äó°Æ¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤Î·ë²Ì¤¬¤è¤±¤ì¤Ð¡¢¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ÎÅÓÃæ¤Ç¡ÖÆñ°×ÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Á´¥á¥Ë¥åー½ªÎ»¸å¡¢Ä´»Ò¤¬ÎÉ¤¯¤Þ¤À¤Þ¤ÀÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ïー¥É¤ËÄÉ¤¤¹þ¤à¡ÖÄÉ¤¤¥È¥ì¡×¤òÄó°Æ¤µ¤ì¤ë¡£¥×¥í¥°¥é¥àÃæ¤ÏBGM¤¬Î®¤ìÂ³¤±¤¿¤Þ¤Þ¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë¼¡¤Î¥á¥Ë¥åー¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤¿¤á¡¢¥¸¥à¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¥²ー¥à¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¿·¤¿¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂ¨¥È¥ì¡×¥âー¥É¤Ë¤è¤ê¡¢¥²ー¥à¤òµ¯Æ°¸å¡¢¤¹¤°¤Ë¡Ö¥Ç¥¤¥êー¡×¤¬³«»Ï¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¤ä¤ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÆ¨¤µ¤º¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¿·¤¿¤Ê¥×¥ì¥¤¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ö¥ß¥Ã¥ÈÂÇ¤Á¡×¡¦¡Ö¥Á¥§¥¢¥Õ¥£¥Ã¥È¡×
¡¡¥·¥êー¥º½é¤Î¥×¥ì¥¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤·¤Æ¡Ö¥ß¥Ã¥ÈÂÇ¤Á¡×¤È¡Ö¥Á¥§¥¢¥Õ¥£¥Ã¥È¡×¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¥ß¥Ã¥ÈÂÇ¤Á¡×¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤µ¤Ê¤¬¤é¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー¤Î¥ß¥Ã¥È¤òÌÜ¤¬¤±¤Æ¥Ñ¥ó¥Á¤òÂÇ¤Á¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¥Úー¥¹¤Ç¥Ñ¥ó¥Á¤ÎÎý½¬¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¤¤»þ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥á¥Ë¥åー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢¡Ö¥Á¥§¥¢¥Õ¥£¥Ã¥È¡×¤ÏºÂ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤¬¤Ç¤¡¢Â¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë»þ¤äÈè¤ì¤Æ¤¤¤ëÆü¤Ê¤É¤ËÂÎ¤Ø¤ÎÉéÃ´¤òÄ´À°¤·¤Ê¤¬¤é¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÆü¤ÎÄ´»Ò¤äµ¤Ê¬¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁª¤Ù¤ë¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤Î¼ïÎà¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥æー¥¶ー¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤â¤Ã¤È´ó¤êÅº¤¤¡¢»Ù¤¨¤ë¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー
¡¡¥·¥êー¥º¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー¤Ç¤¢¤ë¥ê¥ó¡¢¥¨¥ô¥¡¥ó¡¢¥Ù¥ë¥Ê¥ë¥É¡¢¥¬¥¤¤Ë²Ã¤¨¡¢¥â¥Ë¥«¡ÊCV¡§¥Õ¥¡¥¤¥ëー¥º¤¢¤¤¤µ¤ó¡Ë¡¢¥¹¥Æ¥é¡ÊCV¡§³§Àî½ã»Ò¤µ¤ó¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥ºÃæ¤Î»ØÆ³¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»þ¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¥Èー¥¯¤òÏÃ¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥È¥ìー¥Êー¤Î¤è¤¦¤Êµ÷Î¥¤Î¶á¤¤Â¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñÏÃ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥²ー¥à¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ËÉ³¤Å¤¤¤¿¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¡Ö¥¨¥Ô¥½ー¥É¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー¤«¤é¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡¡ÖFit Boxing 3¡×¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー¤Î³°¸«¤ä°áÁõ¤â°ì¿·¡£È±·¿¤ÎÊÑ¹¹¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー¤ò¤è¤ê¼«Ê¬¹¥¤ß¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
ÍÎ³Ú¶Ê¤ò´Þ¤àÁ´30¶Ê¤ÎBGM°ì¿·
¡¡¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤ÇÁªÂò¤Ç¤¤ëBGM¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤â°ì¿·¡£¥¤¥ó¥¹¥È¥¥¥ë¥á¥ó¥¿¥ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤µ¤ì¤¿ÍÎ³Ú¶Ê¤ä¡¢µ¤»ý¤Á¤è¤¯¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¤Ê¤É¡¢¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤ËÅ¬¤·¤¿BGM¤¬30¶Ê¼ÂÁõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
·ÑÂ³¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëÊØÍøµ¡Ç½
¡¡¥·¥êー¥º¤Ç»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¸å¤Ë²¡¤»¤ë¥¹¥¿¥ó¥×¤ä±¿Æ°ÍúÎò¤¬°ìÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ë¥«¥ì¥ó¥Àー¡¢¥°¥é¥ÕÉ½¼¨¤Ç¤Î¥Çー¥¿´ÉÍý¡¢¤Þ¤¿¶ì¼ê¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÈ½ÄêÊä½õ¤Ê¤É¤Î¥µ¥Ýー¥Èµ¡Ç½¤Ï¡¢ËÜºî¤Ç¤âÆ§½±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æü¤´¤È¡¦½µ¤´¤È¤ÎÌÜÉ¸¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤ë¡Ö¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤äÆü¡¹¤Î·ÑÂ³¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¡Ö¥Þ¥ó¥¹¥êー¥é¥ó¥¯¡×¤¬ÄÉ²Ã¡£ËèÆü¤Î±¿Æ°¤Ø¤Î¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤ëµ¡Ç½¤¬¤µ¤é¤Ë½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖFit Boxing¡×¡¦¡ÖFit Boxing 2¡×¤Î¥×¥ì¥¤¥Çー¥¿¤Î°ìÉô¤Ï¡¢º£ºî¤Ø°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤ë¡£
(C) Imagineer Co., Ltd.