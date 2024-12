【Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-】12月5日 発売価格:6,578円

イマジニアは、Nintendo Switch用エクササイズゲーム「Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-(以下、Fit Boxing 3)」を12月5日に発売する。価格は6,578円。同日、海外版となる「Fitness Boxing 3 : Your Personal Trainer」も任天堂より発売される。

「Fit Boxing」シリーズは、声優がボイスを担当するゲーム内のインストラクターに直接指導を受けながらJoy-Conを使用してリズムゲーム感覚でパンチを打ち分けるボクシングエクササイズゲーム。本作は、そのシリーズの最新作となる。

自宅で運動ができる手軽さや本格的なエクササイズ要素が男女問わず幅広い年齢層から支持され、シリーズを通しての全世界累計出荷本数は290万本を突破。2021年にはアニメ化もされている。

「Fit Boxing 3」では“今日からはじまる運動習慣”をコンセプトに、シリーズ経験者はもちろん、初めて遊ぶ人にとってもエクササイズを気持ちよく続けられる仕組みや機能が多数収録されている。

ユーザーに最適なエクササイズの提案

毎日の運動として多くのユーザーが活用している、シリーズでおなじみの「デイリー」モードがより継続しやすい内容に進化して登場。前作から一新されたエクササイズの中から、ユーザーに最適化した「パーソナルプログラム」の提案が行なわれるほか、プレイの状況に応じてメニューの変更提案が行なわれる。

例えば、エクササイズの結果がよければ、トレーニングの途中で「難易度を上げてみませんか?」とアドバイスがあったり、全メニュー終了後、調子が良くまだまだ余裕がある場合には、さらにハードに追い込む「追いトレ」を提案される。プログラム中はBGMが流れ続けたままシームレスに次のメニューに進んでいくため、ジムのような雰囲気を感じながらゲームプレイできる。また新たに搭載された「即トレ」モードにより、ゲームを起動後、すぐに「デイリー」が開始できるため、やる気になったタイミングを逃さずエクササイズに取り組むことが可能になった。

新たなプレイスタイル「ミット打ち」・「チェアフィット」

シリーズ初のプレイスタイルとして「ミット打ち」と「チェアフィット」が追加された。

「ミット打ち」では、実際のボクシングさながらに、インストラクターのミットを目がけてパンチを打ち込むことができるので、自分のペースでパンチの練習に集中したい時にぴったりなメニューとなっている。一方、「チェアフィット」は座ったままエクササイズができ、足に不安がある時や疲れている日などに体への負担を調整しながらプレイできる。

その日の調子や気分によって選べるエクササイズの種類が増えたことで、より多くのユーザーが楽しめるようになっている。

もっと寄り添い、支えるインストラクター

シリーズでおなじみのインストラクターであるリン、エヴァン、ベルナルド、ガイに加え、モニカ(CV:ファイルーズあいさん)、ステラ(CV:皆川純子さん)が登場。エクササイズ中の指導だけでなく、時にはそれぞれのエピソードトークを話すこともあり、まさにパーソナルトレーナーのような距離の近い存在となった。

会話だけでなく、ゲームを進めていくとエピソードに紐づいたエクササイズ「エピソードチャレンジ」に挑戦できるようになり、インストラクターからの特別なエクササイズも楽しめる。

「Fit Boxing 3」ではインストラクターの外見や衣装も一新。髪型の変更も可能になり、インストラクターをより自分好みにカスタマイズできるようになる。

洋楽曲を含む全30曲のBGM一新

エクササイズで選択できるBGMのラインナップも一新。インストゥルメンタルアレンジされた洋楽曲や、気持ちよくテンションが上がるオリジナル楽曲など、エクササイズに適したBGMが30曲実装されている。

継続をサポートする便利機能

シリーズで支持されているエクササイズ後に押せるスタンプや運動履歴が一目でわかるカレンダー、グラフ表示でのデータ管理、また苦手なアクションの判定補助などのサポート機能は、本作でも踏襲されている。

日ごと・週ごとの目標が提示される「ミッション」や日々の継続を評価する「マンスリーランク」が追加。毎日の運動へのモチベーションを上げる機能がさらに充実している。また、「Fit Boxing」・「Fit Boxing 2」のプレイデータの一部は、今作へ引き継がれる。

(C) Imagineer Co., Ltd.