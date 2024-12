【ドールズフロントライン2:エクシリウム】12月5日9時~配信予定価格:無料(アイテム課金制)

サンボーンは、Android/iOS/PC用人形と切り開くポストアポカリプス戦略RPG「ドールズフロントライン2:エクシリウム」を12月5日に配信する。価格は無料で、ビジネスモデルはアイテム課金制。

本作は、育成&戦略シミュレーションゲーム「ドールズフロントライン」の後継作にあたる作品。「ドールズフロントライン」から10年後の世界を舞台にしており、ゲーム内グラフィックスが2Dから3Dへと進化を遂げている。

【【ドールズフロントライン2:エクシリウム】PV第一弾】【【ドールズフロントライン2:エクシリウム】ドールズ・オン・ザ・ライン】【あらすじ】

ある勢力の終焉、ある勢力の台頭、ある勢力の消滅、ある勢力の成長……ここは、「ドルフロ」から10年後の世界。

指揮官としてのあなたはグリフィンを離れ、賞金稼ぎとして旅を始める。旅の途中で出会う戦術人形たちは、1人ひとりがユニークな背景を持ち、共に戦う仲間としてかけがえのない存在に。

物語は、一見平凡な輸送任務から幕を開け、次第に謎が深まる。

突然の奇襲や正体不明の依頼人、これらを捌きながら日に日に成長する指揮官たち……

さまざまな勢力が登場する中、新たな秩序の下で渦巻く陰謀も徐々に明らかになっていく。

「世界に撃ち刻め、貴方の輝きを――」

ゲーム概要

多様性のある戦術が必要なバトル

本作の戦場には様々な遮蔽物・ギミック・地形があり、勝利するには巧みな戦術が求められる。それぞれの状況で最適な戦術を練り、人形たちを率いて勝ち取っていこう。

個性豊かな人形たちとの絆

人形にプレゼントを贈ることで適合度を上げ、最終的に契約を結ぶことのできる「銘契システム」を搭載。お気に入りの人形と特別な思い出を作ることもできる。

自由度高めの武器カスタム

ハンドガン、マシンガン、ショットガンといったすべての武器は360度で鑑賞可能。アタッチメントを自由に組み合わせて武器を作成できる。

没入感のある演出とインタラクション

細部に凝った3Dモデルで生き生きとした戦術人形を再現。準備室で兵士としての人形を育成、休憩室で少女としての人形のオフ姿を撮影といったことも楽しめる。

【出演声優陣(五十音順)】

井口裕香、井上麻里奈、上坂すみれ、遠藤綾、大空直美、大原さやか、喜多村英梨、鬼頭明里、小堀幸、篠原なるみ、野田真理愛、原田ひとみ、日高のり子、Machico、Lynn

(敬称略)

(C) Sunborn Information Technology Co., Ltd. (C) HAOPLAY Limited All rights reserved.