１９０７年：大韓帝国最後の皇太子、李垠（イ・ウン）が日本に強制留学



１９５７年：国会が同姓同本（本貫）と８親等以内の結婚禁止に関する法案を可決



１９６８年：国民教育憲章宣布



１９８１年：国内初のテレビ公共広告放映



１９９４年：個人の外貨保有を完全自由化する外為制度改革案を発表



１９９５年：大検察庁（最高検）が財閥から２８００億ウォン余りの賄賂を受け取った罪で盧泰愚（ノ・テウ）前大統領を起訴



２０００年：韓国オペラ「英雄・李舜臣（イ・スンシン）」がイタリアで初上演



２００５年：年間輸出入額が初の５０００億ドル超え



２００７年：北朝鮮・開城観光始まる、韓国から観光客３６０人が出発



２０１２年：国連教育科学文化機関（ユネスコ）、韓国が申請していた民謡「アリラン」の無形文化遺産登録を決定

著作権者(c) 聯合ニュース. 無断転載・転用、AI学習および利用禁止