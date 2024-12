シャミ子の等身大フィギュアも！まちカドまぞく だぶるあにばーさりー展

メディコス・エンタテインメントは、2024年12月14日(土)より、マルイ対象店舗にて「まちカドまぞく だぶるあにばーさりー展〜まぞくたちの進む道〜」の展示会を開催。

まちカドまぞく だぶるあにばーさりー展

メディコス・エンタテインメントは、2024年12月14日(土)より、マルイ対象店舗にて「まちカドまぞく だぶるあにばーさりー展〜まぞくたちの進む道〜」の展示会を開催します。

■掲載内容

「まちカドまぞく」原作10周年とアニメ放送5周年の二つの周年を記念した展示会、「まちカドまぞく だぶるあにばーさりー展〜まぞくたちの進む道〜」を開催!

シャドウミストレス優子の等身大フィギュアや多数の複製原画の展示など、「まちカドまぞく」史上最大規模を予定!

また、新規描き下ろし商品をはじめとした新商品を発売します。

■販売期間・場所

<有楽町マルイ>

【開催期間】2024年12月14日(土)〜2025年1月5日(日)

【開催場所】有楽町マルイ 8F イベントスペース

※年末年始は営業時間が異なる場合があります。

<なんばマルイ>

【開催期間】2025年1月18日(土)〜2月2日(日)

【開催場所】なんばマルイ 5F イベントスペース

<博多マルイ>

【開催期間】2025年2月14日(金)〜3月2日(日)

【開催場所】博多マルイ 7F イベントスペース

有楽町マルイ 入場料

<展示エリア 有料チケット入場制>

【グッズ付きチケット】

販売期間:2024年10月1日(火)12:00 〜 10月31日(木)23:59

販売は終了しました。

【前売券】

販売期間:2024年11月14日(木)〜 なくなり次第終了

料金 :1,700円(税込)

取り扱い:LivePocket -Ticket-

https://t.livepocket.jp/p/l-l9f

※大阪・博多会場の詳細は後日発表しました。

【当日券】

販売期間:会期中

料金 :2,000円(税込)

取り扱い:会場当日券窓口

※前売券の販売状況によっては当日券の販売はございません。

<物販エリア 無料入場制>

物販エリア入場の案内

有楽町マルイ会場にて

12/14(土)〜12/22(日)

の期間、物販エリアの利用には展示エリアへの入場が必要です。

12/23(月)〜1/5(日)15:00〜

入場券をお持ちでなくても利用できます。

上記をご確認の上、来場いただくようお願い申し上げます。

※物販エリアは上記以外の期間でも入場を制限する場合があります。

■入場特典

入場特典として、有楽町マルイ限定デザインの「入場チケット風特典(全11種)」がランダムで1枚付属!

各会場のデザインも用意していますので、なんばマルイ・博多マルイもお楽しみに!

■展示内容

・会場マップ

※画像はイメージです。

実際の展示と異なる場合があります。

吉田家、桃の部屋、ミカンの部屋を再現!

メタ子もしっかり再現されています。

このエリアは喫茶あすらがモチーフ。

カウンターには「美味しく食べてほしい」という気持ちがたっぷり込められたおにぎりも…

おいしそうな香りがしてくるかも?

ファンの力で実現したこのコーナー。

様々な展示物が集まるこのエリアにある大きなモニターでは、シャミ子と桃のすごい映像が流れるとか…?

シャミ子の等身大フィギュアが展示。

実寸シャミ子は想像よりもちいさい?でもシャミ子の前では“ちいさい”は禁句です!

<盛りだくさんの展示内容はこちら!>

・コミックス複製原画

・キャラクター等身大パネル

・まちカドまぞく振り返りムービー

・吉田家

・桃の部屋

・ミカンの部屋

・伊藤いづも先生11年目に向けた11の質問

・変身卍句 アニメ原画コーナー

・喫茶あすら

・すごい映像コーナー

・周年描き下ろしイラストパネル

・アクリルスタンド大集合

・お祝いイラスト

・シャドウミストレス優子等身大フィギュア

■音声ガイド

伊藤いづも先生完全監修!だぶあに展限定のオリジナルストーリーを

新規録り下ろしボイスでお聞きいただけます!

※1入場につき1種類利用できます。

※端末、イヤホン等の貸し出しはしておりません。

<注意事項>

・音声ガイドはお客様のスマートフォンのブラウザ(SafariまたはGoogle Chrome)で楽しめます。

対象OS:iOS14以上、Android OS 12以上

・このサービスの利用時にかかる通信費は利用者の負担となります。

・会場にWi-Fi及び貸出端末の用意はございません。

・本サービスの利用時間には制限があります。

一定の時間が経過すると利用できなくなりますのでご了承ください。

・音声の録音ほか本サービスに含まれるいかなるデータ保存及び共有行為は固く禁止しています。

・サービス利用の際はシークレットモード/プライベートモードはオフにしてください。

■重ね捺しスタンプラリー

1入場につきスタンプラリー用の台紙を1枚お渡しします。

館内全5か所に設置されたスタンプを捺し重ねていくと、絵柄が完成するスタンプラリーです!

■商品

【購入点数の制限】

※会場販売商品は購入制限を設ける予定です。

■OSMOスタンプ

このイベントのイラストがOSMOスタンプに登場!

過去に販売された絵柄も全ラインナップ作成出来ます。

■特典

期間中、このイベント関連商品を3,000円(税込)購入ごとに特典イラストカード(全12種)をランダムで1枚プレゼント!

※絵柄はお選びいただけません。

■プレゼントキャンペーン

このイベントで展示される描き下ろしイラストの等身大パネル(全11種)が当たるキャンペーンを実施!

各会場(有楽町マルイ・なんばマルイ・博多マルイ)ごとに抽選で11名様にプレゼント!

イベント関連商品を10,000円(税込)購入ごとに、応募券を1枚配布します。

※キャラクターは選べます。

※賞品は展示品となりますので、傷、凹み、汚れなどがある場合があります。

※特典は数に限りがあるため、会期中であってもなくなり次第、終了となります。

(C)伊藤いづも・芳文社/まちカドまぞく 2丁目製作委員会

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post シャミ子の等身大フィギュアも!まちカドまぞく だぶるあにばーさりー展 appeared first on Dtimes.