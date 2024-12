新潟県外にはほとんど流通しない“越後姫”などのこの時期だけの味わい！ブルボン「いちごフェア」４品まとめ

ブルボンは、ブランドいちごの味わいを楽しめる“いちごフェア商品”4品を2024年11月19日(火)より期間限定で販売中です。

ブルボン「いちごフェア」

【4品共通の商品概要】

発売日 :2024年11月19日(火) 全国発売

販売チャネル(予定):量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

価格 :オープンプライス

人気の“あまおう”や新進気鋭のいちご“とちあいか(R)”、そして新潟県外にはほとんど流通しない“越後姫”のおいしさを同社の個性豊かな商品と組み合わせた、この時期だけの味わいを楽しめます。

◆ ミニバームロールあまおう苺

くるっと巻きあげたミニサイズのロールケーキを、あまおう苺パウダーを加えた甘酸っぱいいちごクリームで包みこまれています。

甘味と酸味のバランスがとれたさわやかな味わいです。

商品名 :ミニバームロールあまおう苺

内容量 :112g(個装紙込み)

賞味期限:6カ月

◆ エリーゼとちあいか(R)苺

サクッと軽い歯ざわりのウエハースで、淡いピンク色のクリームを包みました。

クリームにはとちあいか(R)苺果汁パウダーを加え、特徴の強い甘みを楽しめます。

商品名 :エリーゼとちあいか(R)苺

内容量 :32本(2本×16袋)

賞味期限:12カ月

◆ ショコラブランチュールとちあいか(R)苺

とちあいか(R)苺の果汁パウダーを練り込んだピンク色の板チョコレートを、くちどけの良いラングドシャクッキーでサンドしました。

香り高く強い甘みが特徴的なとちあいか(R)苺の味わいを楽しめます。

商品名 :ショコラブランチュールとちあいか(R)苺

内容量 :9個

賞味期限:12カ月

※一部コンビニエンスストアで取り扱いがあります。

※とちあいかは栃木県の登録商標です。

(登録第る6232688号)とちあいか許諾第T2024-010号

◆ ミニシルベーヌ越後姫苺

同社オリジナルの三角形のチョコレートケーキをひとくちサイズで楽しめます。

サンドクリームに越後姫苺のピューレを加え、瑞々しい味わいに仕立てられています。

しっとり焼きあげたケーキとクリーム、チョコレートが一体となったおいしさです。

商品名 :ミニシルベーヌ越後姫苺

内容量 :113g(個装紙込み)

賞味期限:6カ月

