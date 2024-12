北海道産あずきの風味豊かなフラッペ！五十鈴茶屋「あずき ふらっ茶」

和洋菓子店 五十鈴茶屋は、11月13日(水)から11月18日(月)の期間限定で、阪急うめだ本店催事「時をかけるあん」に出店します。

五十鈴茶屋「あずき ふらっ茶」

■出店概要

出店期間:2024年11月13日(水)〜2024年11月18日(月)

出店場所:阪急うめだ本店 9階 祝祭広場 ※最終日は午後5時終了

【普段は伊勢でしか味わえない新商品「あずき ふらっ茶」】

2024年からの新商品!北海道産あずきの風味豊かなフラッペに、ふわふわのホイップクリームとつぶあん、かわいいおかげ犬サブレをのせた「あずき ふらっ茶」。

伊勢の「五十鈴茶屋 五十鈴川店」でしか購入できません。

【大阪初登場!栗をふんだんに使った「栗コルネ」】

会場では、日本各地の催事で好評のつくりたてのコルネも販売します。

栗ペーストと白餡を使ったマロンクリームのサクサク「栗コルネ」は大阪初登場です。

粒餡と和三盆クリームたっぷりの催事の定番商品「あずきコルネ 和三盆クリーム」も店頭に並びます。

【関西初登場!リニューアル 「餅どらやき」】

ふっくらと焼き上げたどらやきの皮で北海道産あずきのこし餡とやわらかいお餅を包んだ「餅どらやき」は、リニューアルして関西初登場です。

こしあんとお餅の絶妙なバランスと食感を楽しめます。

【ラム酒の芳醇な香りと贅沢なあずきの食感「あずきバターサンド」】

「あずきバターサンド」は、北海道産小豆と国産バターで仕上げたバタークリームを、三重県産「あやひかり」を使ったサブレではさんだ逸品です。

元々は上生菓子を得意とする五十鈴茶屋が展開するネオ和菓子は、ポップな見た目ながらも本格的な和菓子の技術を生かした、心満たされるおいしさ。

※天候・交通事情等により、販売開始時間および商品内容が変更となる場合があります。

■お土産

【五十鈴茶屋】

・あずき ふらっ茶(1杯)※普段は伊勢の1店舗のみで販売・関西初登場

・栗コルネ(1本)※大阪初登場

・あずきコルネ和三盆クリーム(1本)

・餅どらやき(1個)

・あずきバターサンド(3個)

・饌 SEN-azuki-(3個入)

・小さなおはぎ 栗

・薯蕷まんじゅう(紅白)

・季の羊羹 栗

【赤福】

・赤福餅(お持ち帰り盆)

・赤福餅(8個入、12個入)

・白餅黒餅(8個入)

・赤福ぜんざい(1食入、3食入)

など多数

<五十鈴茶屋>

赤福運営の和洋菓子店。

昭和60年創業。

季節のうつろいを表現する和菓子や、和の素材を使った洋菓子などを販売。

本店(赤福本店横)、五十鈴川店(市営宇治駐車場横)の直営2店舗のほか、いくつかの商品を一部赤福店舗でも取り扱っています。

