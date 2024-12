「GLUCK」より、大切な人への贈り物に最適な冬の新作ネックレスコレクションを2024年11月15日(金)より販売中です。

GLUCK「ネックレスコレクション」

「GLUCK」より、大切な人への贈り物に最適な冬の新作ネックレスコレクションを2024年11月15日(金)より販売中。

■クリスマスの特別なひと時にふさわしいデザイン

GLUCKの新作ネックレスは、シルバーとゴールドを基調とした冬に映えるカラーが魅力です。

華奢なチェーンと控えめなモチーフが、日常使いから特別なイベントまで幅広いシーンに活躍します。

つけっぱなしでも安心なサージカルステンレス製で、金属アレルギーの方にも快適に利用できます。

■GLUCKからのクリスマス期間の情報

・公式LINEお友達追加で300円OFFクーポン配布中!

https://lin.ee/M3nO376

・無料配送キャンペーン実施中!

https://gluck.style/

・ルクアイーレ大阪でPOP UP開催!※開催期間 2024年12月6日〜12月12日

普段使いできるシンプルさと特別な日を彩る華やかさを兼ね備えたデザインが揃っています。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 日常使いから特別なイベントまで幅広いシーンで活躍!GLUCK「ネックレスコレクション」 appeared first on Dtimes.