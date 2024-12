±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¡ÖHIKARU UTADA LIVE CHRONICLES¡×¥·¥êー¥ºÁ´8¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¸ø³«

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■最新ライブ映像作品『HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024』の発売を記念して、全国のCDショップでライブ写真展示も決定!

宇多田ヒカルが、「HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES」全8タイトルのジャケットクリエイティブを公開した。

これまでの過去ライブ映像を収録した「HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES」シリーズ。1999年に開催された『Luv Live』、2000年に開催された『BOHEMIAN SUMMER 2000』、2001年の『UNPLUGGED』、2004年開催の『In Budokan 2004 ヒカルの5』、2006年開催の『UTADA UNITED』の5タイトルは初Blu-ray化。

なかでも『Luv Live』『BOHEMIAN SUMMER 2000』『UNPLUGGED』の3タイトルは、フルHDへアップコンバートされての収録となる。

2010年開催の『WILD LIFE』、2018年に開催された『Hikaru Utada Laughter in the Dark Tour 2018』と、2022年開催の『Hikaru Utada Live Sessions from Air Studios』の3タイトルと合わせて、宇多田ヒカルのライブの軌跡を存分に楽しむことができる。

当時のライブオフィシャルスチールより、初出しとなるものを含めた各タイトルジャケットはファン垂涎の内容となっている。

宇多田ヒカルの25年間を思い切り感じることのできる映像作品たち。ぜひチェックしよう。

発売に際して、「宇多田ヒカル 25th Anniversary アルバムキャンペーン」も開催決定。12月10日から対象オンラインショップ、店舗にて対象商品を購入するとオリジナルポストカードが先着でプレゼントされる。

また、最新ライブ映像作品『HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024』の発売を記念して、12月10日から全国のCDショップで『HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024』各地のライブ写真が展示されることも決定した。

東京:SHIBUYA TSUTAYAの地下2階では、ポップアップスペースも設置。2024年のツアーで着用された衣装が展示される他、巨大パネルも登場。全国のライブ会場で大好評だった、フォトスポットもアンコール設置される。

リリース情報

2024.12.11 ON SALE

Blu-ray『HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024』

2024.12.11 ON SALE

Blu-ray『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES Luv Live (1999)』

2024.12.11 ON SALE

Blu-ray『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES BOHEMIAN SUMMER 2000』

2024.12.11 ON SALE

Blu-ray『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES UNPLUGGED (2001)』

2024.12.11 ON SALE

Blu-ray『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES In Budokan 2004 ヒカルの5』

2024.12.11 ON SALE

Blu-ray『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES UTADA UNITED 2006』

2024.12.11 ON SALE

Blu-ra『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES WILD LIFE (2010)』

2024.12.11 ON SALE

Blu-ray『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES Laughter in the Dark Tour 2018』

2024.12.11 ON SALE

Blu-ray『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES Live Sessions from Air Studios』

『HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024』ライブ写真展示の対象店舗など詳細はこちら

https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/utadahikaru/shoplist/241211/

『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES in cinema』特設サイト

https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/utadahikaru/livechronicles/

宇多田ヒカル OFFICIAL SITE

https://www.utadahikaru.jp/