精米度30％！土佐鶴酒造「別誂え　大吟醸 無濾過原酒」

土佐鶴酒造「別誂え 大吟醸 無濾過原酒」

内容量:1,800ml

価格 :14,520円(税込)

土佐鶴酒造が出品した「別誂え 大吟醸 無濾過原酒」が、一般社団法人日本フードアナリスト協会主催「第81回ジャパン・フード・セレクション」において、最高評価の【グランプリ】を受賞しました。

土佐鶴が出品した「別誂え(べつあつらえ)」は、酒米の最高峰である山田錦を贅沢に30%まで磨き上げ、匠の技で醸された究極の大吟醸酒です。

その芳醇な味わいや華やかな香り、妥協を許さない熟練の酒造りの姿勢などが評価され、最高評価のグランプリを受賞しました。

■評価されたポイント

・芳醇な味わい、華やかな香り、後口のキレ、爽やかさ

・徹底的にこだわり抜いた高品質な物づくり

・精米度30%まで磨き上げ、熟練の匠の技によって熟成させた究極の大吟醸酒

・特別感を与える商品名や高級感あふれる桐製の箱や布を用いた外装

・銀色をベースとしたスタイリッシュなラベルが商品のイメージに合致している

・贈答用に最適な外観

・創業から250年にわたる長い歴史に培われたブランド

■「別誂え 大吟醸 無濾過原酒」

兵庫県産山田錦を30%にまで磨き上げ、土佐鶴が誇る匠の技でじっくりと丹念に醸された大吟醸酒。

その大吟醸酒を原酒のまま無濾過で特別に瓶囲いしました。

華やかな吟醸香と芳醇な味わいが堪能できる、贅の限りを尽くした逸品です。

