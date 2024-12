育児に役立つ家電が抽選で当たる！コープ共済連「#母子手帳もらったらコープ共済 キャンペーン」

コープ共済連は、《たすけあい》J1000円コース お誕生前申し込みのスタートを記念して、2024年12月2日(月)から「#母子手帳もらったらコープ共済 キャンペーン」をコープ共済【公式】Xアカウントにて開催しています。

コープ共済連「#母子手帳もらったらコープ共済 キャンペーン」

コープ共済連は、《たすけあい》J1000円コース お誕生前申し込みのスタートを記念して、2024年12月2日(月)から「#母子手帳もらったらコープ共済 キャンペーン」をコープ共済【公式】Xアカウントにて開催。

1. キャンペーン概要

■実施期間

2024年12月2日(月)〜12月15日(日)23:59

■応募方法

(1)コープ共済【公式】Xアカウントをフォロー

(2)キャンペーンポストをリポスト!

抽選で10名様にコーすけぬいぐるみ&コープ商品が当たる♪

(3)さらに引用リポストで「#母子手帳もらったらコープ共済」を付けて、

妊娠中・育児に役立つ神アイテムを紹介していただくと、

抽選で2名様に育児に役立つ神家電をプレゼント!!!

2. 賞品について

A賞:BRUNO マルチグリルポット(1名様)、コンパクトホットプレート(1名様)

B賞:コーすけぬいぐるみ&コープ商品(10名様)

※商品は2025年1月下旬から順次発送予定です。

3. 応募先について

以下のURLより応募。

■URL

https://x.com/coop_kyosai/status/1863387879348789679

4. キャンペーンスケジュールについて

「#母子手帳もらったらコープ共済 キャンペーン」応募期間

日程:2024年12月下旬〜

キャンペーン当選者(計12名)の抽選発表(DM送信)

日程:2025年1月下旬〜

順次賞品の発送

■お誕生前申し込みとは

お子さまが生まれる前から保障をお申込みできる新たな制度です。

