ルナ役に山田麻莉奈起用！ソウルゲームズ『ルナモバイル：月明かりと共に』

ソウルゲームズ『ルナモバイル:月明かりと共に』

ソウルゲームズは自社開発のスマートフォン向けRPGゲーム『ルナモバイル:月明かりと共に』を2024年12月19日(木)に正式リリース予定です。

正式リリースに向けて、公式Xより合計100名様に豪華景品が当たるリポストキャンペーンを開始しました。

◆豪華景品が当たるリポストキャンペーン◆

『ルナモバイル:月明かりと共に』は12月4日(水)より公式Xにて合計100名様に豪華景品が当たるリポストキャンペーンを開催します。

開催期間:2024年12月4日(水)〜2024年12月19日(木)

応募方法:フォロー&リポスト

(1) 公式Xアカウント

「ルナモバイル:月明かりと共に( @lunam_jp )」をフォロー

(2) キャンペーン対象ポストをリポストすると応募完了

豪華報酬:合計100名様に以下の報酬を支給

(1) 抽選66名様:Amazonギフトカード1,000円分

(2) 抽選34名様:『ルナモバイル:月明かりと共に』

CV収録声優の直筆サイン色紙

* サイン色紙は1名様あたり1枚がランダム支給され声優の指定はできません。

◆日本でのリリースにあたりフルボイス化!◆

『ルナモバイル:月明かりと共に』はキュートなキャラクターが特徴の癒し系ファンタジーMMORPGです。

神秘的な世界「ブルーランド」を舞台に、エレン、ルナと一緒に月族の秘密を明かしていく旅路を描いており、既に全世界で200万人以上が遊んでいる人気ゲームです。

『ルナモバイル:月明かりと共に』は、日本での正式サービスにあたり、すべてのメインクエストをフルボイスで提供する大規模なアップデートを予定しています。

エレン役に小坂井祐莉絵、ルナ役に山田麻莉奈など、多数の人気声優を起用しています。

◆コミュニケーションが楽しくなる仕掛けが盛りだくさん◆

『ルナモバイル:月明かりと共に』ではオートバトル機能はもちろん、メインクエストのすべてを自動で進行することが可能です。

これにより、フルボイスになった物語をストレスなく進行しつつ、ユーザー同士で様々なコミュニケーションを楽しむことができます。

また、ギルド・ファミリーシステムのような仲間と共に楽しむことができる様々なコンテンツが用意されています。

◆充実したソーシャル要素 - ギルド・ファミリーシステム◆

仲間とギルドを立ち上げ、様々なギルドコンテンツを楽しむことができます。

ギルドメンバーと協力し、ひとりでは太刀打ちできない強大なボスの打倒を目指すMMORPGの人気コンテンツ「ギルドレイド」では、レイドボスを倒すと通常フィールドでは獲得が難しい特殊材料や高級アイテムを報酬として獲得できます。

また、最大10ギルドが参加して対戦するGvGコンテンツの攻城戦も用意されています。

さらに親しいプレイヤーと家族を築くファミリーシステムが用意されています。

ファミリーになると、ファミリー特典バフを得ることができ、ゲームプレイの幅が広がります。

◆可愛いすぎるコスチュームを選んでドレスアップ◆

あまりにも可愛いすぎる様々なコスチュームが用意されており、気に入ったコスチュームでキャラクターをドレスアップ!

キャラクターがさらに可愛くなるコスチュームはリリース後も多数アップデートで追加予定です。

コスチュームA

コスチュームB

◆RPGの醍醐味 - 製作・コレクション◆

『ルナモバイル:月明かりと共に』ではハントやダンジョン、レイドイベントなどから装備やアイテムを獲得できますが、製作システムで集めた素材から装備をつくることができます。

「製作」によって作られた装備は、追加能力を持っていることがあり、より強力な装備を目指すことができます。

また、商店でレシピを購入し、採集や釣りで集めた材料を使って、特殊効果を持つ料理を作ったりすることもできます。

製作紹介

コスチューム/ペット/搭乗物/装備のジャンルで、特定条件に当てはまるコレクションの完成を目指しましょう。

コレクションが完成すると、コレクション効果で追加のステータスアップが得られます。

コレクション紹介

◆豪華な事前登録報酬をプレゼント◆

App Store、Google Play Storeや事前登録ページより事前登録をしていただくと、事前登録報酬として、限定コスチュームやゲーム内の高級ペットやアイテムを召喚できる召喚券3種を各10枚プレゼントされます。

事前登録報酬

