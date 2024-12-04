´Ú¹ñ¤Ç²ü¸·Îá²ò½ü¤Ç£Ù£Ï£Á£Ó£Ï£Â£É¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¡ÖÄ¶¸½¼Â¡×¤ÏÄÌ¾ïÄÌ¤ê³«ºÅ
¡¡ÆüËÜ¤Î²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦£Ù£Ï£Á£Ó£Ï£Â£É¤¬¡¢£·Æü¤È£¸Æü¤Ë´Ú¹ñ¡¦¿ÎÀî¤Ç¤Î¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¡Ö£Ù£Ï£Á£Ó£Ï£Â£É¡¡£Á£Ó£É£Á¡¡£Ù£Ï£Õ£Ò¡¡£²£°£²£´¡½£²£°£²£µàÄ¶¸½¼Âá¡×¤ò¡¢Í½ÄêÄÌ¤ê³«ºÅ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡£³Æü¿¼Ìë¤Ë¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÎÕú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¡¦¥½¥ó¥Ë¥ç¥ë¡ËÂçÅýÎÎ¤¬Èó¾ï²ü¸·¤òÀë¸À¡£¤½¤Î¸å¡¢²ò½üÍ×µá°Æ¤¬²Ä·è¤µ¤ì¡¢ÂçÅýÎÎ¤Ï£´Æü¸áÁ°£´»þº¢¤Ë¡Ö¹ñ²ñ¤ÎÍ×µá¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ²ü¸·¤ò²ò½ü¤¹¤ë¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¡¢£´Æü¤Ë¸½ÃÏ¤Ç³«ºÅÍ½Äê¤À¤Ã¤¿Ê£¿ô¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÃæ»ß¤¬È¯É½¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï£Ù£Ï£Á£Ó£Ï£Â£É¤Î¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃæ»ß¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ä¥¢¡¼¤Î¼çºÅ´ë¶È¡Ö£Ì£É£Ö£Å£Ô¡×¤Î¸ø¼°£Ø¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡¢£´Æü¸áÁ°£±£°»þ£´Ê¬¤Ë¡Ö¡Ò£Ù£Ï£Á£Ó£Ï£Â£É¡¡£Á£Ó£É£Á¡¡£Ô£Ï£Õ£Ò¡¡£²£°£²£´¡½£²£°£²£µà£ã£è£ï¡½£ç£å£î£ê£é£ô£ó£õá¡Ó¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢¡Öº£½µ¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÏÍ½ÄêÄÌ¤ê¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤È¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È´Ú¹ñ¸ì¤Ç¥Ý¥¹¥È¡£Í½ÄêÄÌ¤ê¸ø±é¤ò¹Ô¤¦¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£