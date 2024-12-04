22:15
米ADP雇用者数（11月）
予想　16.0万人　前回　23.3万人（前月比)

22:30
カナダ労働生産性（2024年 第3四半期）
予想　-0.2%　前回　-0.2%（前期比)

ラガルドECB総裁、欧州議会経済金融委員会（ECON）出席

22:45　
ムサレム・セントルイス連銀総裁、講演（質疑応答あり）

23:00　
バーキン・リッチモンド連銀総裁、CNBCインタビュー応じる
マクルーフ・アイルランド中銀総裁、金融安定報告について会見（質疑応答あり）

23:45
米PMI（購買担当者景気指数・確報値）（11月）
予想　57.0　前回　57.0（非製造業PMI・確報値)
予想　55.3　前回　55.3（コンポジットPMI・確報値)

5日
0:00
米製造業新規受注（10月）
予想　0.3%　前回　-0.5%（前月比)

米耐久財受注（確報値）（10月）
予想　0.2%　前回　0.2%（前月比)
予想　0.1%　前回　0.1%（輸送除くコア・前月比)

米ISM非製造業景気指数（11月）
予想　55.5　前回　56.0

ポーランド中銀政策金利（12月）時刻未定
予想　5.75%　前回　5.75%

0:30　
米週間石油在庫統計

2:10　
ナーゲル独連銀総裁、金融政策について講演

3:40　
パウエルFRB議長、NYタイムズ主催「DealBook Summit」討論会出席（質疑応答あり）

4:00　
米地区連銀経済報告（ベージュブック）

米主要企業決算
ダラーツリー

※予定は変更されることがあります。