ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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22:15

米ADP雇用者数（11月）

予想 16.0万人 前回 23.3万人（前月比)



22:30

カナダ労働生産性（2024年 第3四半期）

予想 -0.2% 前回 -0.2%（前期比)



ラガルドECB総裁、欧州議会経済金融委員会（ECON）出席



22:45

ムサレム・セントルイス連銀総裁、講演（質疑応答あり）



23:00

バーキン・リッチモンド連銀総裁、CNBCインタビュー応じる

マクルーフ・アイルランド中銀総裁、金融安定報告について会見（質疑応答あり）



23:45

米PMI（購買担当者景気指数・確報値）（11月）

予想 57.0 前回 57.0（非製造業PMI・確報値)

予想 55.3 前回 55.3（コンポジットPMI・確報値)



5日

0:00

米製造業新規受注（10月）

予想 0.3% 前回 -0.5%（前月比)



米耐久財受注（確報値）（10月）

予想 0.2% 前回 0.2%（前月比)

予想 0.1% 前回 0.1%（輸送除くコア・前月比)



米ISM非製造業景気指数（11月）

予想 55.5 前回 56.0



ポーランド中銀政策金利（12月）時刻未定

予想 5.75% 前回 5.75%



0:30

米週間石油在庫統計



2:10

ナーゲル独連銀総裁、金融政策について講演



3:40

パウエルFRB議長、NYタイムズ主催「DealBook Summit」討論会出席（質疑応答あり）



4:00

米地区連銀経済報告（ベージュブック）



米主要企業決算

ダラーツリー



※予定は変更されることがあります。

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