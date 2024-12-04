ＮＹ市場 この後のイベント
22:15
米ADP雇用者数（11月）
予想 16.0万人 前回 23.3万人（前月比)
22:30
カナダ労働生産性（2024年 第3四半期）
予想 -0.2% 前回 -0.2%（前期比)
ラガルドECB総裁、欧州議会経済金融委員会（ECON）出席
22:45
ムサレム・セントルイス連銀総裁、講演（質疑応答あり）
23:00
バーキン・リッチモンド連銀総裁、CNBCインタビュー応じる
マクルーフ・アイルランド中銀総裁、金融安定報告について会見（質疑応答あり）
23:45
米PMI（購買担当者景気指数・確報値）（11月）
予想 57.0 前回 57.0（非製造業PMI・確報値)
予想 55.3 前回 55.3（コンポジットPMI・確報値)
5日
0:00
米製造業新規受注（10月）
予想 0.3% 前回 -0.5%（前月比)
米耐久財受注（確報値）（10月）
予想 0.2% 前回 0.2%（前月比)
予想 0.1% 前回 0.1%（輸送除くコア・前月比)
米ISM非製造業景気指数（11月）
予想 55.5 前回 56.0
ポーランド中銀政策金利（12月）時刻未定
予想 5.75% 前回 5.75%
0:30
米週間石油在庫統計
2:10
ナーゲル独連銀総裁、金融政策について講演
3:40
パウエルFRB議長、NYタイムズ主催「DealBook Summit」討論会出席（質疑応答あり）
4:00
米地区連銀経済報告（ベージュブック）
米主要企業決算
ダラーツリー
※予定は変更されることがあります。
米ADP雇用者数（11月）
予想 16.0万人 前回 23.3万人（前月比)
22:30
カナダ労働生産性（2024年 第3四半期）
予想 -0.2% 前回 -0.2%（前期比)
ラガルドECB総裁、欧州議会経済金融委員会（ECON）出席
22:45
ムサレム・セントルイス連銀総裁、講演（質疑応答あり）
23:00
バーキン・リッチモンド連銀総裁、CNBCインタビュー応じる
マクルーフ・アイルランド中銀総裁、金融安定報告について会見（質疑応答あり）
23:45
米PMI（購買担当者景気指数・確報値）（11月）
予想 57.0 前回 57.0（非製造業PMI・確報値)
予想 55.3 前回 55.3（コンポジットPMI・確報値)
5日
0:00
米製造業新規受注（10月）
予想 0.3% 前回 -0.5%（前月比)
米耐久財受注（確報値）（10月）
予想 0.2% 前回 0.2%（前月比)
予想 0.1% 前回 0.1%（輸送除くコア・前月比)
米ISM非製造業景気指数（11月）
予想 55.5 前回 56.0
ポーランド中銀政策金利（12月）時刻未定
予想 5.75% 前回 5.75%
0:30
米週間石油在庫統計
2:10
ナーゲル独連銀総裁、金融政策について講演
3:40
パウエルFRB議長、NYタイムズ主催「DealBook Summit」討論会出席（質疑応答あり）
4:00
米地区連銀経済報告（ベージュブック）
米主要企業決算
ダラーツリー
※予定は変更されることがあります。