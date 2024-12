食通たちが、2024年に惚れ込んだ名店や極上の一皿をご紹介。今回は、食べログ グルメ著名人であり、食の世界に精通する本田直之さんをうならせた滋賀県のジビエとは?

〈2024 食通が惚れた店〉

みんなが再び日常的に外食を楽しめるようになった2024年。インバウンドの盛り上がりもあり、飲食業界も新しいチャレンジに目を向けた一年だったのではないでしょうか。

そんな2024年に、グルメ情報を熟知した有識者が惚れ込んだお店や料理についてアンケートを実施。「最も印象に残った店」「3,000円以下のお手軽グルメ」をうかがいました。

今回は、食べログ グルメ著名人であり、食の世界に精通する本田直之さんにお答えいただきます。

教えてくれる人

本田 直之

ハワイ、東京に拠点を構え、日米のベンチャー企業への投資育成事業を行いながら、仕事と遊びの垣根のないライフスタイルを送る。これまで訪れた国は60カ国、200都市以上。屋台・B級から三つ星レストランまでの食を究め、著名シェフのコラボディナーなどのプロデュースも手がける。著書にレバレッジシリーズをはじめ「トップシェフが内緒で通う店150」「なぜ、日本人シェフは世界で勝負できたのか」「オリジナリティ 全員に好かれることを目指す時代は終わった」他多数。

2024年のベストレストラン

Q. 2024年、最も印象に残った店を教えてください

A. 「Auberge RUKAWA」の「猪 穴熊 しゃぶしゃぶ」です

「おまかせコース」より 出典:ふさじろうさん





料理人かつ、ハンターでもある、センスの塊のシェフ。琵琶湖畔で育ち、子供の時から琵琶湖の魚を釣って捌いて、料理したりしていた。くも膜下出血で生死をさまよった後、実家をリノベーションしてサウナ付きオーベルジュをオープン。ここでしか、そして彼にしか作れない料理体験をぜひ。

外観 出典:ふさじろうさん

アンダー3,000円のお手軽グルメ

Q. 2024年に食べた〈3,000円以内の感動の味〉を教えてください

A. 「NOUILLES JAPONAISE とくいち」の「特上らぁ麺 鶏醤」1,300円です

「特上らぁ麺 鶏醤」1,300円 写真:お店から

<店舗情報>◆Auberge RUKAWA住所 : 滋賀県高島市今津町浜分590TEL : 不明の為情報お待ちしております



札幌の名店「Le Musée」監修。地鶏のコンソメをベースにした、深い味わいの超ハイクオリティスープで、須藤製麺のオリジナル中太麺とのマリアージュが忘れられないくらいおいしい。

<店舗情報>◆NOUILLES JAPONAISE とくいち住所 : 北海道札幌市中央区北11条西22-1-26 卸売センター 万歳市場 1FTEL : 011-699-6707

※価格は税込です。

※アンケート内容と「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額を掲載しています。最新の情報はお店にご確認ください。

文:本田直之、食べログマガジン編集部

The post 食の世界に精通する本田直之に聞いた、2024年のナンバーワン! 滋賀県のオーベルジュで味わえる熊料理とは? first appeared on 食べログマガジン.