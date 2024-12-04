¡ÚÃÏÊý¶¥ÇÏ¡Û¥¥ó¥°¥¹¥È¥ó¥Ü¡¼¥¤¤¬¡ÈÆî´Ø¥Ç¥Ó¥å¡¼¡É¤Ç½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ
¡¡¡Ö¾¡Åç²¦´§¡¦£Ó£²¡×¡Ê£´Æü¡¢Âç°æ¡Ë
¡¡°§»¢Âå¤ï¤ê¤Î£µÇÏ¿Èº¹£Ö¡££²ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¥ó¥°¥¹¥È¥ó¥Ü¡¼¥¤¤¬¾×·âÅª¤ÊÆî´Ø¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò£´Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤Ç¾þ¤ê¡¢¡ÖÂè£·£°²óÅìµþÂç¾ÞÅµ¡¦£Ç£±¡×¡Ê£²£¹Æü¡¦Âç°æ¡Ë¤Ø¤ÎÍ¥Àè½ÐÁö¸¢¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤¿¡£Ã±¾¡£±¡¦£·ÇÜ¤Î»Ù»ý¤ò¼õ¤±¤¿¥µ¥è¥Î¥Í¥¤¥Á¥ä¤¬£²Ãå¡££³Ãå¤Ë£³ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥Ö¥í¡¼¥¥ó¥°¤¬Æþ¤ê¡¢¹Ó¤ì¤ë½Å¾Þ¤Ï½çÅö¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡£±ÇÏ¿È¤Û¤ÉÃÙ¤ì¤¿¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¤´°¦ÕÈ¡Ê¤¢¤¤¤¤ç¤¦¡Ë¡£¤¹¤°¤Ë¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¤·¤Æ£³ÈÖ¼ê¤Ë¤Ä¤±¤¿¥¥ó¥°¥¹¥È¥ó¥Ü¡¼¥¤¤Ï¡¢£´³Ñ¼êÁ°¤ÇÆâ¤ÇÊ»Áö¤¹¤ë¥µ¥è¥Î¥Í¥¤¥Á¥ä¤È¤È¤â¤ËÆ¨¤²¤¿¥é¥ó¥ê¥ç¥¦¥ª¡¼¤ò¤«¤ï¤·¤ÆÀèÆ¬¤Ø¡£¤À¤¬¡£¼ê±þ¤¨¤ÏÁ´¤¯°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£²¡¤Ã¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¤ÎÁê¼ê¤òÇÏ¤Ê¤ê¤Î¤Þ¤Þ°ì½Ö¤Ë¤·¤ÆÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤È¤Ïº¹¤ò¹¤²¤ë¤À¤±¡£Æî´ØÀ¸¤¨È´¤¤Î£±ÈÖ¿Íµ¤ÇÏ¤ò»Ò¤É¤â°·¤¤¤·¤¿¡£¡ÖºÇ¹â¤Î·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Í¡×¤È¸æ¿ÀËÜ¤Ï¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¼Â¤Ë£´Ç¯¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤òÅ¾Æþ½éÀï¡õ½Å¾Þ½é£Ö¤Ç·è¤á¤¿¡££Á£²ÊÔÆþ¤Ç¶ÔÎÌ¤â·Ã¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êÌ¾Ìç¡¦Æ£ÂôÏÂ¸µ±¹¼Ë¤Ç°é¤Ã¤¿¥¨¥ê¡¼¥È¸õÊäÀ¸¡£º½¾å¤Ë³èÌö¤Î¾ì¤ò¸«¤¤½Ð¤·¤¿¡£¥ß¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥¤¥¢¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º£Ã¡Ê£±£³Ãå¡Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤¬¤Þ¤ÀÌþ¤¨¤Ê¤¤ÅÏÊÕÏÂ»Õ¤â¡Ö»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤ÎÁö¤ê¡£¾¡¤Á¤Ã¤×¤ê¤«¤é¡ÊÅìµþ¡ËÂç¾ÞÅµ¤â¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÈÁêÃÌ¤·¤Æ¡£º£¸å¤Ï¥À¡¼¥È¥°¥ì¡¼¥É¤ò»ëÌî¤ËÂçÀÚ¤Ë¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£¿·¤¿¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿´ÇÈÄ¥Û¡¼¥¹¤Î½Ð¸½¤ËËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤âÉü³è¤À¡£