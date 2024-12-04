ÇµÌÚºä46²ì´îÍÚ¹á¡¢¥°¥ë¡¼¥×²ÃÆþ6¼þÇ¯¡ª¡È¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë´¶¤¸¤¿¡ÉÆü¡¹¤ò²óÁÛ¡ÖÉáÄÌ¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ä¡×
12·î3Æü¡¢ÇµÌÚºä46¤Î²ì´îÍÚ¹á¤¬¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤«¤é6¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢¡Û ÇµÌÚºä46²ì´îÍÚ¹á¡¢¿·¶Ê¤ÇÃ±ÆÈ¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë±óÆ£¤µ¤¯¤é¤Î»Ñ¤Ë¤·¤ß¤¸¤ß¡Ö°Â¿´´¶¤¬¤¹¤´¤¤¡×
²ì´î¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Öº£Æü12·î3Æü¤ÇÇµÌÚºä46¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é6Ç¯¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö²ÃÆþ¤·¤Æ¤«¤éº£Æü¤Þ¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤¿¤«¤é¤«¡¢¤È¤Æ¤â¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·îÆü¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÉáÄÌ¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤éÀäÂÐ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢»×¤¤½Ð¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ö4´üÀ¸¤Î¤ß¤ó¤Ê¤È¤Î»×¤¤½Ð¤â¤¿¤Ã¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¼Ì¿¿¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¸«ÊÖ¤¹¤¿¤Ó¤Ë¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö7Ç¯ÌÜ¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤ß¤ó¤Ê¤È»×¤¤½Ð¤òºî¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª¤Í¤¬¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤Èº£¸å¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£