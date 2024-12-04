¡Ö¤³¤ì¤Ç470±ß¡×É´ÀïÏ£Ëá¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤¬¶Ë¾åÇîÂ¿¥é¡¼¥á¥ó¤ò¾Ò²ð¡Ö¶å½£¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¤è¤«¤Ð¤¤¡×
¡Ö¤è¤«¤Ç¤¹¤Í¤¨¡£¿©¤Ù¤¿¤«¤¢¡£¡£¡£¡×
¡¡À¤³¦ºÇÂç¤Î¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎWWE(ÊÆ¹ñ)¤Ç³èÌö¤·¤¿TAJIRI(·§ËÜ¸©¶ÌÌ¾»Ô½Ð¿È)¤¬¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£470±ß¤Î¶Ë¾å¥é¡¼¥á¥ó¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤Ç470±ß¡£¶å½£¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¤è¤«¤Ð¤¤¡×¤ÈÄÖ¤ê¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ÑÍñ¤ä¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¡¢¤â¤ä¤·¤¬¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤Ã¤¿°ìÇÕ¡£1998Ç¯¤ËÊ¡²¬»Ô¤Ç³«¶È¤·¤¿¡ÖÇîÂ¿¥é¡¼¥á¥ó¡¡Á·¡×¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤è¤«¤Ç¤¹¤Í¤¨¡£¿©¤Ù¤¿¤«¤¢¡£¡£¡£¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¤³¤À¤ï¤êÆÚ¹ü¥¹¡¼¥×¤ÇÌ¥Î»
¡¡¡ÖÇîÂ¿¥é¡¼¥á¥ó¡¡Á·¡×¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤Ï¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÆÚ¹ü¥¹¡¼¥×¡£Äã²Á³Ê¤ò¥¡¼¥×¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¡¢¸½ºß¤Ïº´²ì¤ä·§ËÜ¤Ê¤É¤Ë¤â½ÐÅ¹¤¹¤ë¤Ê¤É6Å¹ÊÞ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡TAJIRI¤Ï1994Ç¯¤Ë¡ÖI.W.A JAPAN¡×¤Ç¥×¥í¥ì¥¹¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤Î¸å¹ñÆâ³°¤Ç³èÌö¤·¡¢2023Ç¯¤«¤é¤Ï¶å½£¥×¥í¥ì¥¹¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£