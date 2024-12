蒼井翔太が、本日12月4日にミニアルバム『Collage』を発売。収録曲で自身の作詞曲「そのままで」のリリックビデオも公開された。“複数の異なる素材を合わせて1つのものを作る”という意味を持つミニアルバム『Collage』には、全く異なるジャンルに振り切った新録曲5曲を収録。lynch.の葉月が作曲を手がけ、幕開けから歪んだギターが鳴り響くロック曲「FALL」、どこか懐かしさを感じる煌めくようなポップサウンドの「Magic Of Love」、自身初挑戦となるハイテンポなボカロP楽曲「ハイドアンドシーク」、蒼井が作詞を担当したせつないバラードソング「そのままで」、刺激的な歌詞とサビの振り付けが話題になっているダンス曲「Da La La」という多彩なラインナップだ。そしてそれぞれの楽曲に寄り添うような蒼井の変幻自在なボーカルが重なり、聞き応え抜群のミニアルバムに仕上がっている。

発売日:2024年12月4日(水)購入:https://shouta-aoi.lnk.to/1204_CD■初回限定盤品番:KICS-94180価格:¥3,520(税抜価格¥3,200)形態:CD+Blu-ray■通常盤品番:KICS-4180定価:¥2,420(税抜価格¥2,200)形態:CD【収録内容】[CD] ※初回限定盤・通常盤共通1. FALL作詞:山崎寛子 作曲:葉月(lynch.) 編曲:葉月(lynch.)、河合英嗣2. Magic Of Love作詞:ma-saya 作曲・編曲:h-wonder3. ハイドアンドシーク作詞・作曲・編曲:えいぷ4. そのままで作詞:蒼井翔太 作曲:ナカムラジュンキ(Blue Bird’s Nest) 編曲:渡辺徹(Blue Bird’s Nest)5. Da La La作詞:徳田光希、澤田空海理 作曲:徳田光希[Blu-ray] ※初回限定盤のみ「Da La La」MUSIC VIDEO「Da La La」MUSIC VIDEO MAKING「Collage」SPECIAL MOVIE*オリジナル特典情報:https://www.shouta-aoi.jp/news/?id=1303*リリースイベント情報:https://www.shouta-aoi.jp/news/?id=1306アニメイト:56mm缶バッジ+L判ブロマイドamazon.co.jp:L判ブロマイドHMV(一部店舗除く):L判ブロマイドゲーマーズ:56mm缶バッジ+L判ブロマイドステラワース:L判ブロマイドセブンネットショッピング:L判ブロマイドソフマップ・アニメガ(一部店舗除く):56mm缶バッジ+L判ブロマイドタワーレコード(一部店舗除く):L判ブロマイドTSUTAYA RECORDS (一部店舗除く):L判ブロマイドとらのあな(通販含む/池袋店はご予約のみの場合あり):57mm缶バッジ+ L判ブロマイドNeowing:L判ブロマイド楽天ブックス:アクリルスタンドキーホルダー(サイズ:本体100×40mm 台座50×50mm)キンクリ堂:L判ブロマイド

<蒼井翔太 LIVE 2024 WONDER lab. Collage>



【日程】2024年12月28日(土)蒼井翔太 LIVE 2024 WONDER lab. Collage -UNDER world-[昼公演] 開場13:30/開演14:30蒼井翔太 LIVE 2024 WONDER lab. Collage -DREAM land-[夜公演] 開場18:00/開演19:00【会場】神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホール【チケット情報】チケット代金9,900円(全席指定・税込)チケットぴあ販売期間:11/30(土)12:00〜12/5(木)23:59申込URL:https://w.pia.jp/t/aoishouta-live2024/イープラス販売期間:11/30(土)12:00〜12/5(木)18:00申込URL:https://eplus.jp/aoishouta/ローソンチケット販売期間:11/30(土)12:00〜12/5(木)23:59申込URL:https://l-tike.com/shouta-aoi/