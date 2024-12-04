My Hair is Bad、新曲「愛着」をさいたまスーパーアリーナ2days会場限定発売
My Hair is Badが現在、アルバム『ghosts』を引っ提げて全26ヵ所28公演の全国ツアー＜ファイヤーホームランツアー＞を敢行中だ。そのツアーファイナルとなる2025年1月4日(土)および5日(日)のさいたまスーパーアリーナ2daysにて会場限定シングルとして新曲「愛着」をリリースすることが発表となった。
◆My Hair is Bad 画像
新曲「愛着」はバンドが大切に温めていたナンバーで、＜ファイヤーホームランツアー＞でもたびたび披露されていた。さいたまスーパーアリーナ2daysはソールドアウト間近とのこと。
■会場限定シングル「愛着」
2025年1月4日(土)・1月5日(日)
さいたまスーパーアリーナ公演
■＜My Hair is Bad「ファイヤーホームランツアー」＞
09月04日(水) 東京・Zepp Haneda
w/ ELLEGARDEN
09月10日(火) 愛知・Zepp Nagoya
w/ 銀杏BOYZ
09月22日(日) 北海道・北見 ONION HOLL
09月23日(月祝) 北海道・帯広 MEGA STONE
09月25日(水) 北海道・Zepp Sapporo
w/ ストレイテナー
09月27日(金) 北海道・函館 club COCOA
10月04日(金) 宮城・仙台 GIGS
10月05日(土) 福島・郡山 HIPSHOT JAPAN
10月19日(土) 広島・BLUE LIVE
10月21日(月) 鳥取・米子 AZTiC laughs
10月22日(火) 岡山・岡山 CRAZY MAMA KINGDOM
10月29日(火) 長野・CLUB JUNK BOX
11月04日(月祝) 香川・高松 festhalle
11月05日(火) 高知・CARAVAN SARY
11月07日(木) 大阪・Zepp Osaka Bayside
w/ Nothing's Carved In Stone
11月12日(火) 茨城・水戸 LIGHT HOUSE
11月25日(月) 熊本・Django
11月26日(火) 鹿児島・CAPARVO HALL
11月28日(木) 福岡・Zepp Fukuoka
w/ クリープハイプ
11月30日(土) 佐賀・GEILS
12月05日(木) 千葉・LOOK
12月09日(月) 静岡・UMBER
12月11日(水) 新潟・LOTS ※1日目
12月12日(木) 新潟・LOTS ※2日目
12月16日(月) 京都・MUSE
12月18日(水) 兵庫・神戸 太陽と虎
▼2025
01月04日(土) 埼玉・さいたまスーパーアリーナ ※1日目
01月05日(日) 埼玉・さいたまスーパーアリーナ ※2日目
関連リンク
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