27ºÐÆüËÜ¿ÍMF¤¬¥¢¥¸¥¢¤Ç¾×·âFKÃÆ¡Ö¤³¤ì¤Ï±óÆ£ÊÝ¿Î¡×¡¡Áê¼êGK°ÕÉ½ÆÍ¤¯°ì·â¤Ë¡Ö°ì½Ö¤¨¡©¤Ã¤Æ¡×
ÀîºêMF»³ËÜÍª¼ù¤¬»³ÅìÀï¤Ç¥´¡¼¥ë
¡¡Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ï12·î4Æü¤ËAFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È¡ÊACLE¡ËÂè6Àï¤Ç»³Åì¤ÈÂÐÀï¡£
¡¡Á°È¾¤ËÀîºêMF»³ËÜÍª¼ù¤¬Áê¼êGK¤Î°ÕÉ½¤òÆÍ¤¯FKÃÆ¤ò·è¤á¤¿¤Ê¤«¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¨¤°¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï±óÆ£ÊÝ¿Î¤À¤ï¡×¤ÈÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç3¾¡2ÇÔ¤Î4°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ëÀîºê¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ë»³Åì¤ò·Þ¤¨¤¿¡£»î¹ç¤Ï³«»ÏÁá¡¹3Ê¬¡¢¥·¥å¡¼¥È¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤òÀîºêFW¥Þ¥ë¥·¡¼¥Ë¥ç¤¬²¡¤·¹þ¤ó¤ÇÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¡£¤½¤Î¸å¤Ï»³Åì¤Ë¹¶¤á¤é¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢GK¥Á¥ç¥ó¡¦¥½¥ó¥ê¥ç¥ó¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥»¡¼¥Ö¤â¤¢¤ê¥Ô¥ó¥Á¤ò¤·¤Î¤¤¤À¡£
¡¡¤¹¤ë¤ÈÁ°È¾41Ê¬¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£±¦¥µ¥¤¥É¤ÇFK¤òÆÀ¤¿Àîºê¤Ï»³ËÜ¤¬¥¥Ã¥«¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡£Áê¼êGK¤Ï¥¯¥í¥¹ÂÐ±þ¤ò¤·¤è¤¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢»³ËÜ¤Ï°ÕÉ½¤òÆÍ¤¡¢ÊÉ¤Î±¦¤ò´¬¤¤Ê¤¬¤é¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤È¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ÏÃÆ¤«¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¥´¡¼¥ë¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎFKÃÆ¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤¨¤°¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¹¥¤¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï±óÆ£ÊÝ¿Î¤À¤ï¡×¡ÖÉáÄÌ¤Ë¾å¼ê¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤³¤ì¸«¤¿½Ö´Ö¥ä¥Ã¥È¤µ¤ó»×¤¤½Ð¤·¤¿¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¨¤°¤¤¡×¡Öµ¤¤Å¤¤¤¿¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¿¡×¡Ö°ì½Ö¤¨¡©¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÖÅ·ºÍ¤Ç¤¹¡×¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë