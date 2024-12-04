¡Ú°ËÀªºê¥ª¡¼¥È¡¦£Ç¶¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥«¥Ã¥×¡Û¿¹³î¹Ô¤Ï£²Ãå¥¹¥¿¡¼¥È¡ÖÃë¤Î¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤òÃµ¤µ¤Ê¤¤¤È¡×
¡¡°ËÀªºê¥ª¡¼¥È£Ç¶¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥«¥Ã¥×¡×¤¬£´Æü¡¢³«Ëë¤·¤¿¡£¿¹³î¹Ô¡Ê£µ£°¡áÀî¸ý¡Ë¤Î½éÆü¤Ï£²Ãå¥¹¥¿¡¼¥È¡£Æ°¤¤Ë¤Ï¸«¤É¤³¤í¤¬¤¢¤ê¡¢¸«ÄÌ¤·¤Ï·è¤·¤Æ°Å¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡Àè¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿Æ±¥Ï¥ó¤Î³ÑÆî°ìÇ¡¡Ê£´£¶¡á»³ÍÛ¡Ë¤Ë¤Ï´°ÇÔ¡£¤À¤¬¡¢¸åÈø¤«¤éÈ´¤¾å¤²¤ëÆ°¤¤Ï¾å¡¹¤Ç¡¢½ªÈ×¤Ï¥°¥ê¥Ã¥×³«¤±³«¤±¤ÇÂç¤¤Ê¥³¡¼¥¹¤òÆÈÁö¤·¤¿³ÑÆî¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤âÂ¿§¤ÏÂ½¿§¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Èá´Ñ¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡ÖÁ°²ó¡Ê¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ë¤Î¤Þ¤Þ¹Ô¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Ãë¤À¤È¥À¥á¤À¤Í¡£¥¿¥¤¥ä¤â¤«¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢³ÑÆî¤Î¥¿¥¤¥à¡Ê£³¡¦£³£¹£´¡Ë¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¾®¤µ¤¯¤¦¤Ê¤º¤¡ÖÃë¤Î¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤òÃµ¤µ¤Ê¤¤¤È¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¤Î»þ´ÖÂÓ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤ÏÈùÌ¯¤Ê¥º¥ì¤¬À¸¤¸¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¿¼¹ï¤Ê¾É¾õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤ß¤Æ¤¤¤¤¡£
¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆß¤¤¤«¤Ê¡£¥¥ã¥Ö¤È¥Ø¥Ã¥É¼þ¤ê¡Ê¤ò°·¤¦¡Ë¡£¤¢¤È¤Ï¥¿¥¤¥ä¤òÂØ¤¨¤ì¤Ð¡×¡£¥Þ¥·¥ó¤ÈÂ¼þ¤ê¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é½¤Àµ¤ò»Ü¤·¡¢£²ÆüÌÜ°Ê¹ß¤ÎÈ¿·â¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡£