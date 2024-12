Image: Gizmodo US

ゲームって楽しみ方は人それぞれ。隙間時間にサクッと遊ぶ人もいれば、完璧な環境を整えて楽しんでいる人もいるでしょう。だからこそ「この商品がおすすめです」と簡単には言えません。

そこで今回はどんなゲーム好きも喜ぶようなアイテムを、幅広い分野から20個紹介します。ゲーマーへのクリスマスプレゼントに、あるいは自分への1年のご褒美に、検討してみてはいかがでしょうか。

1万円以下のギフト

『アストロボット』

『スーパーマリオブラザーズ』にも劣らない、PlayStation 5による至極のプラットフォームゲーム『アストロボット』 (7,981円)。PlayStationの歴史を飾る過去作のキャラクターたちもたくさん登場し、ゲームファンなら胸が熱くなることでしょう。『スーパーマリオ オデッセイ』や『レイマン レジェンド』といった3Dや2Dプラットフォーマーを代表するゲームと同じように、緻密に設計された本作のステージデザインは、きっとどんなゲーマーの心も魅了してしまうでしょう。

『スーパー マリオパーティ ジャンボリー』

長い歴史のある『マリオパーティ』シリーズの最新作。複数人で遊ぶのに最適な本作は、もうすぐやってくるクリスマスやお正月のお休みにぴったりのゲームでしょう。110種類を超えるミニゲームが収録された、シリーズ最大ボリュームのタイトルです。みんなで遊ぶなら、人数分のジョイコンを用意するのもお忘れなく。 価格は7,128円です。

『指輪戦争:カードゲーム』

指輪物語ファン必見のゲーム。『指輪戦争:カードゲーム』 (4,609円)は、2004年に発売された、指輪物語を原作とするボードゲーム『War of the Ring』を基に作られた作品です。『War of the Ring』よりも手軽に遊べて、高い没入感を得られるゲームです。本作は2人から3人、さらには4人でもプレイでき、参加人数によって味わいが変わるゲームです。

『Air Land and Sea』

2人でじっくりと遊べるボードゲームなら、『Air Land and Sea』(3,242円)がおすすめです。第二次世界大戦をテーマにした2人用ゲームで、シンプルなルールが魅力です。特殊な効果を持つカードを駆使して戦う激しい頭脳戦が楽しめます。

拡張版『Spies, Lies, & Supplies』を追加して、ゲームの楽しみをさらに広げることもできます。本商品は、現在英語版のみ入手可能です。

書籍『Play Nice: The Rise, Fall, and Future Of Blizzard Entertainment 』

『StarCraft』や『WarCraft 2』、『World of Warcraft』など、たくさんの名作を世に送り出してきたゲーム会社Blizzard。同社のゲームを1度でも遊んだことがある人に、書籍『Play Nice: The Rise, Fall, and Future Of Blizzard Entertainment』(4,625円)はきっと感動的な1冊になるはずです。

本作では、内部関係者の視点から開発の物語が語られます。現在日本語訳はありませんが、ゲームがどのように作られたのかを知ることができる貴重な資料です。

4万円以下のギフト

Gulikit KK3 Max Controller

そろそろいいコントローラー使いませんか?

Gulikitの「KK3 Max Controller」(1万2709円)は、しっかりとした持ち心地とグリップを備えたPCとSwitch対応のコントローラーです。ホールエフェクトを採用し、スティックに触れていないのに入力判定をされてしまう現象も防ぎます。取り外し可能なボタンを装備しカスタマイズ性もグッド。ライトゲーマーにもハードコアゲーマーにもおすすめしたいコントローラーです。

レゴ フォートナイト バトルバス

『フォートナイト』ファンに、こんなプレゼントはいかがですか? レゴ製のバトルバスです。『フォートナイト』に関するディテールが詰め込まれた本品は、ファンの心をくすぐります。『フォートナイト』の衣装を身に纏ったレゴの人形もまたかわいい。価格は1万4980円。

『スピリット・アイランド』

『スピリット・アイランド』(9,900円)は、植民地を広げようとする入植者たちを島から追い出すことを目指す協力型のボードゲームです。初めてボードゲームを遊ぶ人には少しハードルの高いゲームかもしれませんが、協力型というのが本作のポイント。経験豊富な人が勝ち続ける、ということもありません。家族や友人と、じっくりと楽しめるゲームです。

ニンテンドー サウンドクロック Alarmo

Nintendoファンにはたまらないアイテム「ニンテンドーサウンドクロック Alarmo」(1万2980円)。「マリオ」や「ゼルダの伝説」、「スプラトゥーン」などのアニメーションを表示してくれて、毎朝ゲーム気分で起きられます。もしコインの音で起こされるのが嫌になっても、音は変えることができるのでご安心を。

Atari 7800+ Console & Gamepad

レトロゲームファンに突き刺さるアイテム「Atari 7800+ Console & Gamepad」(129.99ドル:約1万9400円)。伝説のゲーム機Atari 7800を復活させた本機では、Atari 2600/7800のゲームや、再発売されたカートリッジ(『Fatal Run』や『Ninja Golf』などのクラシックタイトルを含む)を遊べます。HDMI経由で16:9のワイドスクリーン、またはクラシックな4:3で楽しむことができます。

レゴ「スーパーマリオワールド™:マリオ と ヨッシー」

8ビットのドット絵をレゴで表現すると、なんだか無性に素敵になる。「スーパーマリオワールド™:マリオ と ヨッシー」(1万7255円)は、作るのが楽しいだけでなく、Nintendoのゲーム機の隣に飾って空間を彩るのにも最適なアイテムです。ハンドルを回すと走り出すヨッシーが、またかわいいアイテムです。

Razer Wolverine V3 Pro

本格的なコントローラーを求めている人にはこちら、「Razer Wolverine V3 Pro」(3万5480円)。シンプルなデザインながら、非常に優れた操作性を備える本品。ホールエフェクトを搭載し、各種ボタンの押し心地から配置までもよく設計されています。XboxとPCの両方で使用できるので、両機を使うプレイヤーの選択肢としていかがでしょうか。

Corsair K65 Plus Wireless Mechanical Gaming Keyboard for Mac

Macのために作られたゲーミングキーボードが登場しました。「Corsair K65 Plus Wireless Mechanical Gaming Keyboard for Mac」(179.95ドル:約2万7000円)は、Macでゲームを楽しむ人には最適な製品といえるでしょう。Macの配列を採用し、Macユーザーにはなじみがある使用感です。また、Macのために作られたゲーミングマウス、「Corsair M75 Wireless Lightweight RGB Gaming Mouse」もあるので、合わせて検討してみてください。

Analogue Pocket

昔ゲームを遊んでいた人にも刺さるかもしれません。「Analogue Pocket」(219.99ドル:約3万3000円)は、オリジナルのゲームボーイ、ゲームボーイカラー、ゲームボーイアドバンスのカセットを実際に遊べるデバイスです。ひさしぶりに物置の奥にしまった名作を甦らせましょう。アダプターを使えば、セガのGame GearやAtari Lynxのゲームにも対応可能です。

ソニー DualSense Edge ワイヤレスコントローラー

PS5を遊ぶプレイヤーに、最高のアップグレードを。「DualSense Edge ワイヤレスコントローラー」 (3万4980円)は、ボタンの再マッピングや、ジョイスティックのデッドゾーン調整など、こだわりのゲーム体験を実現してくれます。

Alienware Proワイヤレス ゲーミング ヘッドセット

やっぱりゲームは、迫力あるサウンド込みで楽しみたいもの。「Alienware Proワイヤレス ゲーミング ヘッドセット」 (1万9800円)は、強力なオーディオシステムと音声機能を備え、ゲームへの没入感を高めてくれます。イヤーカップは取り外せないのですが、驚くべきはその装着感。ずっとつけていたくなる、ゲーマーには必須のヘッドホンです。

Razer Kishi Ultra モバイルゲーミングコントローラー

技術の進化で、今やスマホで大作ゲームを遊ぶ人も増えてきましたよね。スマホゲームの操作性をより高めるために、専用のコントローラーはいかがですか? 「Razer Kishi Ultra モバイルゲーミングコントローラー」(2万5980円)は、多くのスマホやタブレット(iPad miniなど)に対応したコントローラーです。RGBライトやホールエフェクトトリガーを搭載し、ゲーミングに求められる機能を備えています。

4万円以上のギフト

Razer BlackWidow V4 Pro 75%

ゲーマー向けのキーボードとして人気の、RazerのBlackWidowシリーズ。この機会に手に入れてみませんか。

ゲームの臨場感を演出するライティング、簡単にモードを切り替えられるダイヤル、押し心地のいいキーなど、たくさんの魅力が詰め込まれています。キーを交換できるホットスワップにも対応し、カスタマイズ性を求めるコアゲーマーも喜ばすアイテムです。価格は4万9880円。

Meta Quest 3S

そろそろVRゲーム、遊びたいですよね。「Meta Quest 3S」 (4万8400円)は、現在出ているVRタイトルを幅広く遊ぶデバイスとして良い選択肢でしょう。『バットマン:アーカム・シャドウ』と、Meta Quest+のサブスクが3カ月付いてきます。

PlayStation 5 Pro

コンソールゲーマーにとって、最もパワフルにゲームを遊べるのがPlayStation5 Pro(11万9980円)です。美麗なグラフィックで遊ぶ体験は、ゲームライフをきっともっと豊かにしてくれるはず。PS4や5のパッケージ版ソフトを持っている人は、データの移行のためにディスクドライブを購入するもお忘れなく。

「まぁPS5あるしいいかな」…そんな人をわっと驚かせる最高のギフトになるでしょう。