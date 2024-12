by Vincent StoesselウォッカメーカーのStoli Groupがアメリカ国内に保有する子会社「Stoli Group USA」「Kentucky Owl」が2024年11月29日に連邦破産法第11条の適用を申請しました。これらの企業の破産には、2024年8月に発生したランサムウェア攻撃が関係しているとのことです。Stoli Group (USA) bankruptcy filing | DocumentCloud

https://www.documentcloud.org/documents/25431317-stoli-group-usa-bankruptcy-filing/Vodka maker Stoli says August ransomware attack contributed to bankruptcy filing | The Record from Recorded Future Newshttps://therecord.media/stoli-group-usa-bankruptcy-filing-ransomwareVodka maker Stoli files for bankruptcy in US after ransomware attackhttps://www.bleepingcomputer.com/news/security/vodka-maker-stoli-files-for-bankruptcy-in-us-after-ransomware-attack/2024年11月29日にテキサス州破産裁判所に提出された書類の中でStoli Groupのクリス・コールドウェルCEOは「Stoli Group USAとKentucky Owlは合計で8400万ドル(約125億9000万円)の負債を抱えています」と報告。さらに「さまざまな外部要因により負債を抱えることになりましたが、その中でも最も顕著なのは2024年8月に発生したランサムウェア攻撃です」と述べています。コールドウェル氏によると、2024年8月に発生したデータ侵害とランサムウェア攻撃では、Stoli Groupのエンタープライズリソースプランニングシステムが無効になり、会計機能を含むStoli Groupのほぼ全ての内部プロセスが手動での入力を余儀なくされたとのこと。この結果、Stoli Group USAおよびKentucky Owlを含むStoli Group内のすべての企業で重大な運用上の問題が生じました。また、このランサムウェア攻撃により、Stoli Group USAおよびKentucky Owlの財務データを貸し手に提供する作業が困難になりました。この結果、これらの企業への融資先は「債務不履行に陥っている」と判断し、Kentucky Owlによる貸し手の承認などでの在庫の移動や販売を禁止しました。なお、コールドウェル氏によるとStoli Groupのエンタープライズリソースプランニングシステムは2025年第1四半期をめどに復旧する予定とのこと。これに加え、新型コロナウイルス感染症のパンデミック収束後のアルコール需要の減少やインフレなどが重なった結果、Stoli Group USAおよびKentucky Owlは連邦破産法第11条の適用を申請することになりました。コールドウェル氏は「今回の破産申請は、すべての債権者の利益のため、Stoli Group USAとKentucky Owlの価値を最大化するために必要なことです」と述べています。Stoli Groupは長年にわたりロシア政府との法廷闘争に巻き込まれてきました。2000年3月にロシアのウラジミール・プーチン大統領がStoli Groupが販売していたウォッカブランド「Stolichnaya」を政府所有とする大統領令を発令した際には、Stoli Groupの創業者であるユーリ・シェフラー氏に対して「政治的動機に基づく」容疑がかけられ、Stoli Groupの資産を差し押さえようとするロシア当局から逃れるために、シェフラー氏はロシアから亡命することになりました。by Yuri Samoilovその後、Stoli Groupはロシア国内外で数々の商標権裁判を実施してきましたが、2024年7月にロシア政府はウクライナ難民を支援したとしてStoli Groupとシェフラー氏を「過激派」と認定、Stoli Groupがロシア国内に所有していた総額1億ドル(約149億円)相当の2つの蒸留所を没収しています。コールドウェル氏は「ロシア当局とのこの長期にわたる法廷闘争の結果、我々は数千万ドル(数十億円)を費やすことを余儀なくされています」「2024年のStoli Groupはあらゆる面で試されてきました。私たちは、この逆境の時期からより強くなることを決意しています」と語りました。