竹内涼真が公式Instagramを更新し、ダンススタジオでのオフショットを公開した。

金髪姿の竹内は、「Dancing every day, learning so much from dance.」と綴り、毎日ダンスと向き合い、多くのことを学んでいることを明かしつつ、笑顔の写真をいくつか投稿した。

竹内は、2025年に配信予定のNetflix映画『10DANCE』にて、町田啓太とW主演を務め、社交ダンスに初挑戦。ダンスタジオにいるということは目下、ハードな練習を重ねているのだろう。その努力は、髪が邪魔にならないようにヘアバンドを使ってすっきりさせている姿や鍛え上げられた腹筋に表れている。

社交ダンスには初挑戦でも、以前、SNS上で人気アイドルグループBTSの「Dynamite」を踊る動画を上げたこともある竹内は、ダンス自体は好きなよう。投稿にも「楽しい…♡」と記しており、ダンスを楽しんでいる様子が伝わってくる。

また、最近はカメラにもハマっている様子の竹内は、ダンススタジオの鏡越しにカメラを構えたショットなども公開している。

(文=リアルサウンド編集部)