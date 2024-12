ゆーりが、MAISONdesに歌唱参加した楽曲「あいうぉん feat. ゆーり, はしメロ」を原口沙輔による楽曲プロデュースでセルフカバーした「あいうぉん」を配信リリース、ミュージックビデオを公開した。「あいうぉん」は、SNSの世界でキラキラした人たちを遠目で眺めている姿を歌った、MAISONdes feat.歌唱参加楽曲のセルフカバー。作詞作曲は、TikTokトレンド大賞2023ノミネート楽曲「けーたいみしてよ」等を手がけた、はしメロによるもの。そして今回セルフカバーとして、ゆーりの楽曲のすべてを手がける原口沙輔による新録でリアレンジされたダンストラックとなっている。

関連リンク



◆ゆーり Official YouTube◆ゆーり Official Instagram◆ゆーり Official X