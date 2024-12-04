à¥·¥ã¥¦¥¨¥Ã¥»¥ó10Ï¢¥¬¥Á¥ãá¤Ç°ú¤¤¤¿¡ÖSSR¥¦¥¤¥ó¥Ê¡¼¡×¤Ë13Ëü¿Í¶Ã¤¬¤¯¡¡¡Ö¿À°ú¤¡×¡Ö½ÉÑµ¤Î»Ø¤¸¤ã¤ó¡×
¥²¡¼¥à¤Î¥¬¥Á¥ã¤Ê¤É¤Ç¥ì¥¢¤â¤Î¤¬Åö¤¿¤ë¤³¤È¤ò¡¢Â¯¤Ë¡Ö¿À°ú¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¡Ö¿À°ú¤¡×¤òÆü¾ï¤ÎÇã¤¤Êª¤ÇÂÎ¸³¤·¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¡¢X¾å¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Êhttps://www.youtube.com/@makkoi_official¡Ë¤Ç¡Ö¤Þ¤³¤Ð¤ä¤·¤Î±ö¤Ç¤¤¤¯¥é¥¸¥ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Þ¤Ã¤³¤¤¡Ê¡÷makkoi_official¡Ë¤µ¤ó¤¬¡¢2024Ç¯12·î2Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿£±Ëç¡£
¡Ö¥·¥ã¥¦¥¨¥Ã¥»¥ó¤Î10Ï¢¥¬¥Á¥ã°ú¤¤¤¿¤éSSR¤Î¥¦¥¤¥ó¥Ê¡¼½Ð¤Æ´ò¤·¤¹¤®¤ë¡×
¤È¤¤¤¦Òì¤¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤ÊÈÄ¤Î¾å¤ËÊÂ¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ªÆëÀ÷¤ß¥·¥ã¥¦¥¨¥Ã¥»¥ó¤Î¥¦¥£¥ó¥Ê¡¼¤¿¤Á¤Ê¤Î¤À¤¬......¡£
¤Ê¤ó¤«1¸Ä¤À¤±¤á¤Ã¤Á¤ãÄ¹¤¤¡ª¡¡Â¾¤Î¤ä¤Ä¤ÎÇÜ¤¯¤é¤¤¤Ï¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡©
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï4Æü¡¢¡ÖSSR¥¦¥£¥ó¥Ê¡¼¡×È¯¸«¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤Ã¤³¤¤¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤¿²ñ¤¨¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¤Þ¤Ã¤³¤¤¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ì¥¢¤Ê¥¦¥£¥ó¥Ê¡¼¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤Î¤Ï2Æü¤Î¤³¤È¡£¼«Âð¤ÇÍ¼ÈÓ¤Î»ÙÅÙÃæ¤Ë¥·¥ã¥¦¥¨¥Ã¥»¥ó¤ÎÂÞ¤ò³«¤±¤¿¤é½Ð¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö²¿µ¤¤Ê¤¤¤¤¤Ä¤â¤ÎÈÕ¸æÈÓ¤¬¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯ÌÀ¤ë¤¤¤â¤Î¤ËÀ®¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿½Ð²ñ¤¨¤ë»ö¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê¤Þ¤Ã¤³¤¤¤µ¤ó¡Ë
¤Ê¤ª¡¢¡ÖSSR¥¦¥£¥ó¥Ê¡¼¡×¤Ï¤³¤Î°ìËÜ¤Î¤ß¤Ç¡¢Â¾¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿·Á¤Î¤â¤Î¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤½¤¦¤À¡£¤¦¡Á¤ó¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÖSSR¡×¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤À¤í¤¦¡£
¤Þ¤Ã¤³¤¤¤µ¤ó¤¬ÂÎ¸³¤·¤¿¡Ö¿À°ú¤¡×¤Ë¡¢X¾å¤Ç¤Ï13Ëü·ï°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¡Ê4ÆüÌë»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤ªÆÀ´¶¤Ñ¤Í¤§¡Á¤Ç¤¹¡×
¡Ö°ì½ÖÆæ¤Î¿©¤¤Êª¡©¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡ÖÅö¤¿¤ê¥¦¥¤¥ó¥Ê¡¼¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¥Ý¡¼¥¯¤Î¿À°ú¤¡×
¡Ö½ÉÑµ¤Î»Ø¤¸¤ã¤ó¡×