2025年1月21日 価格改定

東京マルイ「AK74MN」

東京マルイは12月4日、「価格改定についてのお知らせ」を公開した。2025年1月21日出荷分より対象製品の価格が改定される。

対象となるのは次世代電動ガン、電動ガン ハイサイクルカスタム、電動コンパクトマシンガン、電動ガン ハンドガンタイプ、電動ショットガン、エアーショットガン、ボルトアクションエアーライフルの7シリーズ。一覧のPDFも公開されており、AK74MNは54,800円より64,800円へ1万円の値上げとなるほか、M9A1は15,800円だったものが19,800円になり4,000円の値上げとなる。

なお、これら以外の製品に関しても順次価格改定が予定されており、詳細については決まり次第アナウンスされる。

2025年1月版・価格改定製品

