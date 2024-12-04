4日午後7時11分ごろ、栃木県、群馬県、埼玉県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は茨城県南部で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは4.3と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、栃木県の下野市、群馬県の板倉町と大泉町、埼玉県の行田市、加須市、さいたま浦和区、川口市、それに宮代町です。

【各地の震度詳細】

■震度3

□栃木県

下野市



□群馬県

板倉町 大泉町



□埼玉県

行田市 加須市 さいたま浦和区

川口市 宮代町

■震度2

□栃木県

宇都宮市 足利市 栃木市

佐野市 鹿沼市 小山市

真岡市 益子町 壬生町

野木町



□群馬県

桐生市 伊勢崎市 太田市

館林市 群馬明和町 千代田町

邑楽町



□埼玉県

熊谷市 本庄市 東松山市

羽生市 鴻巣市 深谷市

久喜市 滑川町 嵐山町

小川町 吉見町 ときがわ町

埼玉美里町 さいたま西区 さいたま北区

さいたま大宮区 さいたま見沼区 さいたま中央区

さいたま桜区 さいたま南区 さいたま緑区

さいたま岩槻区 川越市 春日部市

上尾市 越谷市 蕨市

戸田市 朝霞市 和光市

桶川市 北本市 八潮市

蓮田市 幸手市 白岡市

川島町 杉戸町 長瀞町



□茨城県

水戸市 笠間市 常陸大宮市

小美玉市 城里町 土浦市

茨城古河市 石岡市 結城市

下妻市 常総市 取手市

つくば市 守谷市 筑西市

坂東市 稲敷市 桜川市

行方市 鉾田市 つくばみらい市

八千代町 境町



□千葉県

香取市 芝山町 千葉美浜区

市川市 野田市 習志野市

柏市 八千代市 鎌ケ谷市

白井市



□東京都

東京千代田区 東京新宿区 東京文京区

東京品川区 東京世田谷区 東京渋谷区

東京中野区 東京杉並区 東京板橋区

東京練馬区 東京足立区 調布市

小平市



□神奈川県

横浜鶴見区 横浜神奈川区 横浜中区

横浜港北区 横浜旭区 横浜緑区

川崎川崎区 川崎中原区 川崎宮前区

■震度1

□栃木県

栃木さくら市 那須烏山市 上三川町

茂木町 市貝町 芳賀町

高根沢町 栃木那珂川町 日光市

大田原市 矢板市 那須塩原市

塩谷町



□群馬県

前橋市 高崎市 渋川市

藤岡市 富岡市 安中市

みどり市 神流町 甘楽町

沼田市 東吾妻町 片品村



□埼玉県

鳩山町 東秩父村 埼玉神川町

上里町 寄居町 所沢市

飯能市 狭山市 草加市

入間市 志木市 新座市

富士見市 三郷市 坂戸市

鶴ヶ島市 吉川市 ふじみ野市

伊奈町 埼玉三芳町 毛呂山町

越生町 松伏町 秩父市

横瀬町 皆野町



□茨城県

日立市 常陸太田市 ひたちなか市

那珂市 茨城町 大洗町

東海村 大子町 龍ケ崎市

牛久市 茨城鹿嶋市 潮来市

かすみがうら市 神栖市 美浦村

阿見町 五霞町 利根町



□千葉県

東金市 旭市 山武市

神崎町 多古町 長南町

千葉中央区 千葉花見川区 千葉稲毛区

千葉若葉区 千葉緑区 船橋市

松戸市 成田市 千葉佐倉市

流山市 我孫子市 浦安市

四街道市 印西市 富里市

酒々井町 栄町 君津市



□東京都

東京中央区 東京港区 東京台東区

東京墨田区 東京江東区 東京目黒区

東京大田区 東京豊島区 東京北区

東京荒川区 東京葛飾区 東京江戸川区

武蔵野市 三鷹市 東京府中市

町田市 小金井市 日野市

東村山市 国分寺市 狛江市

東大和市 多摩市 稲城市

西東京市 青梅市



□神奈川県

横浜西区 横浜保土ケ谷区 横浜磯子区

横浜瀬谷区 横浜都筑区 川崎幸区

川崎高津区 平塚市 茅ヶ崎市

三浦市 大和市 綾瀬市

相模原緑区 相模原南区 厚木市



□福島県

白河市 棚倉町 玉川村



□山梨県

大月市 上野原市 丹波山村



□静岡県

東伊豆町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。