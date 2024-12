BTS V×ビング・クロスビー「White Christmas」デュエット音源の一部を公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■ジャジーなVのボーカルとビング・クロスビーの深みのある音色が調和!

BTSのVとビング・クロスビーが歌う「White Christmas」の音源の一部が公開された

12月3日、デジタルアドバントカレンダーホームページに曲のイントロを聴くことができるSNSのアイコンがアップロード。それぞれのアイコンをクリックすると、Vとビング・クロスビーが一緒に歌唱した50秒ほどの音源を鑑賞できる。

Vはこの歌のシグネチャーともいえるイントロ「I’m dreaming of a white christmas Just like the one’s I used know」の歌唱を担当。最初の小節が終わると、ビング・クロスビーの声が響き、そのうえにVのハーモニーが自然に加わる。ジャジーなVのボーカルとビング・クロスビーの深みのある音色が幻想的な調和をなす。

このデュエット曲は1942年に発表され、今なお全世界の人々に愛されるビング・クロスビーのキャロル「White Christmas」の一部をVが再解釈して歌唱したもの。ビング・クロスビー初の「White Christmas」のデュエット音源となる。

Vは「レジェンドキャロル」と呼ばれるこの歌を自分だけの感性で再解釈し、原曲の明るく温かい雰囲気を最大化した。Vは2022年には、ビング・クロスビーの曲「It’s Been a Long、Long Time」をカバー。普段からクロスビーに対する愛情とリスペクトを表現してきたという点で、この曲が持つ意味合いがよりいっそう深まる。

ふたりの声が収められた「White Christmas(with V of BTS)」フルバージョンは、12月6日14時、全世界同時発表される。また、12月12日までデジタルアドベントカレンダーのホームページで毎日新しいコンテンツを楽しむことができる。

(P)&(C)BIGHIT MUSIC

リリース情報

2024.11.29 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Winter Ahead(with PARK HYO SHIN)」

2024.12.03 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Winter Ahead(with PARK HYO SHIN) : Silent Carol Ver.」

2024.12.06 ON SALE

DIGITAL SINGLE「White Christmas(with V of BTS)」

デジタルアドバントカレンダーホームページ

https://live.umusic.com/v-and-bing-advent

ビング・クロスビー OFFICIAL SITE

https://www.sonymusic.co.jp/artist/BingCrosby/

BTS OFFICIAL SITE

https://bts-official.jp/

http://www.universal-music.co.jp/bts/