Âç³Ø¶þ»ØFWÃæÂ¼ÁðÂÀ¤é6Ì¾Á´°÷¤¬J1¤ÎÉñÂæ¤Ø¡ª¡¡ÌÀ¼£Âç¤¬J¥ê¡¼¥°²ÃÆþÆâÄê²ñ¸«¼Â»Ü
ÌÀ¼£Âç³Ø¤Ï4Æü¡¢J¥ê¡¼¥°²ÃÆþÆâÄêÁª¼ê¹çÆ±µ¼Ô²ñ¸«¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
º£Ç¯ÅÙ¤ÏÂè98²ó´ØÅìÂç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°Àï1Éô¤Ç2Ç¯¤Ö¤ê8ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤È¤È¤â¤Ë»Ë¾å½é¤ÎÌµÇÔÍ¥¾¡¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿ÌÀ¼£Âç¡£¤½¤ÎÃæ¿´¤òÃ´¤Ã¤¿6Ì¾¤Ï¡¢·ªÅÄÂçÊå´ÆÆÄ¤ÎÆ±Âç³Ø¤Ç¤Î»ØÆ³¼Ô¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¤â½é¤È¤Ê¤ë¡¢Á´°÷¤¬J1¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î²ÃÆþ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÆâÄêÁª¼êµ¼Ô²ñ¸«¤Ë¤Ï¼ç¾¤ÎÃæÂ¼ÁðÂÀ(¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç)¡¢Éû¼ç¾¤Î¾ïÈ×µüÂÀ(FCÅìµþ)¡¢¾åÎÓ¹ë(¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå)¡£·§¼èÃ«°ìÀ±(Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£)¡¢ÆâÅÄÍÛ²ð(Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£)¡¢±ÊÅÄ¸öÂç(µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.)¤¬½ÐÀÊ¡£
´ØÅìÂç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°Àï1Éô¤Ç2Ç¯Ï¢Â³ÆÀÅÀ²¦¤È¥¢¥·¥¹¥È²¦¤Ëµ±¤¤¤¿Âç³Ø¶þ»Ø¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ç¤¢¤ëÃæÂ¼ÁðÂÀ¤Ï¡¢¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤Ç¤Î¡Ö10¥´¡¼¥ë10¥¢¥·¥¹¥È¡×¤òÌÜÉ¸¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÂç³Ø¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÂÎ¸½¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢²ÃÆþ¤¬·èÄê¤·¤¿³Æ¥¯¥é¥Ö¤«¤é³ÆÁª¼ê¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Æ°²è¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢¹Åç¤ÈµþÅÔ¤«¤é¤Ï¥ß¥Ò¥ã¥¨¥ë¡¦¥¹¥¥Ã¥Ù´ÆÆÄ¡¢者µ®ºÛ´ÆÆÄ¡¢CÂçºå¤Ï¿¹Åç´²¹¸¼ÒÄ¹¡¢ÅìµþV¤Ï¹¾¿¬ÆÆÉ§¶¯²½ÉôÄ¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢FCÅìµþ¤ÈµþÅÔ¤Ç¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÌÀ¼£ÂçOB¤Ç¤¢¤ëDFÄ¹Í§Í¤ÅÔ¡¢Ê¡ÅÄ¿´Ç·½õ¤«¤é¤â¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ø¤Î¥¨¡¼¥ë¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¡£
Ä¹Í§¤Ï¡ÖÍè¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¸·¤·¤¤¶¥Áè¤ä¥ì¥Ù¥ë¤â¾å¤¬¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤È¤â¤ËFCÅìµþ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤Èº£½Õ¤Î¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤â°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿¾ïÈ×¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æ±¤¸¥×¥í¤ÎÉñÂæ¤Ë¿Ê¤à¸åÇÚ6Ì¾¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö¸·¤·¤¤Îý½¬¤ä¶ì¤·¤¤¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾ï¤ËÌ´¤ÈÌÜÉ¸¤ò»ý¤Ã¤ÆÅØÎÏ¤¹¤ì¤Ð¡¢É¬¤º¤«¤Ê¤¦¤ÈËÍ¤Ï¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤â¤ËÌ´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¡£
ÍèÇ¯1·î¤«¤éJ¥ê¡¼¥°Æþ¤ê¤¹¤ë6Áª¼ê¤À¤¬¡¢ÌÀ¼£Âç¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤È¤·¤ÆºÇ¸å¤ÎÂçÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¡ØÂè73²óÁ´ÆüËÜÂç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ù¤Ç¥¤¥ó¥«¥ì2Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢º£²óJ¥ê¡¼¥°²ÃÆþ¤¬ÆâÄê¤·¤¿³ÆÁª¼ê¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢¡FW ÃæÂ¼ÁðÂÀ(¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç)
¡ÖÍèµ¨¤«¤é¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤Î»ý¤Æ¤ëÎÏ¤òÁ´¤Æ¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤ËÊû¤²¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾å¤Ç³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤òÌÜÉ¸¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³«ËëÀï¥´¡¼¥ë¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤òÎ©¤Æ¤Æ¡¢Âç³Ø°Ê¾å¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ç»Ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½Âç³Ø4Ç¯´Ö¤ÇÀ®Ä¹¤·¤¿ÉôÊ¬
¡Ö¥×¥ì¡¼¤ÎÌÌ¤Ç¡¢¹¶·â¤Î¤È¤³¤í¤Ï¸Ä¤ÎÎÏ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤¬ËÜÅö¤ËÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤È¤·¤Æ°ìÈÖ¤Ï¡¢¼éÈ÷¤Î¤È¤³¤í¤¬°ìÈÖÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1Ç¯À¸¤ä2Ç¯À¸¤ÎºÇ½é¤ÎÊý¤Ï¼éÈ÷¤Ç¶ìÏ«¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÀµÄ¾¹â¹»À¸¤Þ¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¼éÈ÷¤ò¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¹¶·â¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤³¤Ç°ìÈÖ¶ìÏ«¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î´ó¤»¤ëµ÷Î¥¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬1Ç¯À¸¤Îº¢¤ËÈæ¤Ù¤¿¤é¡¢À®Ä¹¤Ç¤¤¿ÉôÊ¬¤«¤Ê¤È¡£¼éÈ÷¤ÎÉôÊ¬¤¬°ìÈÖÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¡MF ¾ïÈ×µüÂÀ(FCÅìµþ)
¡ÖÍèµ¨¤«¤éFCÅìµþ¤Ë²ÃÆþ¤·¤Þ¤¹¤±¤É¡¢FCÅìµþ¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¶¯¤¤»×¤¤Æþ¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢FCÅìµþ¤¬¤Þ¤ÀÃ£À®¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢¼«Ê¬¤¬Ãæ³Ø¤ÇÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤«¤é¥ê¡¼¥°ÀïÍ¥¾¡¤Ë¼«Ê¬¤¬¹×¸¥¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤Ï³«Ëë¤«¤é¥¹¥¿¥á¥ó¤ò¼è¤Ã¤ÆÀäÂÐ¤ËFCÅìµþ¤¬¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤·¡¢¤½¤³¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¹×¸¥¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¤ò¤â¤Ã¤ÆÆþÃÄ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½Âç³Ø4Ç¯´Ö¤ÇÀ®Ä¹¤·¤¿ÉôÊ¬
¡Ö¼«Ê¬¤¬°ìÈÖÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤ÏÈÏ°Ï¤¬¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£Æ°¤¯ÈÏ°Ï¡¢¸«¤ëÈÏ°Ï¡¢¥Ñ¥¹¤ÎÈÏ°Ï¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯±¿Æ°ÎÌ¡¢µåºÝ¡¢ÀÚ¤êÂØ¤¨¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤È¤·¤ÆÆþ³Ø¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½Ð¤»¤ëÈÏ°Ï¤¬¶¹¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¦¥È¥¥¡¦¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò·ªÅÄ´ÆÆÄ¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¹¶·â¤Ç¤â¼éÈ÷¤Ç¤âÆ°¤²ó¤ëÈÏ°Ï¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹Í¤¨Êý¤ÎÉôÊ¬¤Ç¼«Ê¬¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âÆ¬¤Ç¹Í¤¨¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¤Ê¤«¤À¤±¤Ç²ò·è¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤â·ªÅÄ´ÆÆÄ¤«¤é»ØÅ¦¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¹Í¤¨¤¹¤®¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¿Í¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤òÅð¤à¤È¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤ÏÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿¤È¤³¤í¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¡GK ¾åÎÓ¹ë(¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå)
¡ÖÍè¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤Ë²ÃÆþ¤·¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬¾®³Ø¹»¤«¤é¥æ¡¼¥¹¤Þ¤Ç8Ç¯´Ö¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¯¥é¥Ö¤ËÌá¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥»¥ì¥Ã¥½¤Ïº£Ç¯¡¢¥¯¥é¥ÖÁÏÎ©30¼þÇ¯¤ÇÍ¥¾¡¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯Í¥¾¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡£¾ïÈ×¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤â¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¬Íè¥·¡¼¥º¥ó²ÃÆþ¤·¤Æ¡¢¥»¥ì¥Ã¥½¤ò¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ËÆ³¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤¬Á´»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¥»¥ì¥Ã¥½¤òÍ¥¾¡¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¶¯¤¤ÌÜÉ¸¤ò¤â¤Ã¤ÆÍè¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½Âç³Ø4Ç¯´Ö¤ÇÀ®Ä¹¤·¤¿ÉôÊ¬
¡Ö4Ç¯´Ö¤Ç°ÂÄê´¶¤¬Áý¤·¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¼µéÀ¸¤Îº¢¤Ï·ªÅÄ´ÆÆÄ¤«¤é¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¤ÎÈô¤Ó½Ð¤·¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢ÇØ¸å¤ËÂÐ¤¹¤ëÈô¤Ó½Ð¤·¤ÎÈ½ÃÇ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ÏÀ³Ê¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢À³Ê¤ä¿Í´ÖÅª¤Ê¤È¤³¤í¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ò²þ¤á¤Æ¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥à¥é¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤òÄ¾¤½¤¦¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤òÆü¾ï¤«¤é»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥×¥ì¡¼ÌÌ¤Ç¤Ï¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¤ä¥¯¥í¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ½ÃÇ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Èô¤Ó½Ð¤·¤ÎÈ½ÃÇ¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤âÈôÌöÅª¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¥á¥ó¥¿¥ë¤Î°ÂÄêÀ¤Ë¤â·Ò¤¬¤Ã¤Æ¡¢¥¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Á´¤Æ¤Î¥×¥ì¡¼¤Î°ÂÄê´¶¤Î¸þ¾å¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢°ìÈÖ¤Ï°ÂÄê´¶¤Î¤È¤³¤í¤¬Áý¤·¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¡MF ·§¼èÃ«°ìÀ±(Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£)
¡ÖÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Ç¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¡£Æü¡¹¤ÎÎý½¬¤Ç¡¢º£¤Þ¤ÇÌÀ¼£¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¤Ö¤é¤µ¤º¤Ë¤ä¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½Âç³Ø4Ç¯´Ö¤ÇÀ®Ä¹¤·¤¿ÉôÊ¬
¡ÖÁí¹çÅª¤Ë¤¹¤´¤¯À®Ä¹¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢µåºÝ¡¢ÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢±¿Æ°ÎÌ¤Î3¸¶Â§¤ÎÉôÊ¬¤Î¥Ù¡¼¥¹¤Ï¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯À®Ä¹¤·¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ï¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤ÎÁª¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î¹â¹»»þÂå¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¥É¥ê¥Ö¥ë¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂç³Ø4Ç¯´Ö¤Ç¡¢¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ï¼êÃÊ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¤¿¤á¤Î¼êÃÊ¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ê¹Í¤¨Êý¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤¿¥×¥ì¡¼¤ÎÉý¤¬Âç¤¤¯¹¤¬¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¡DF ÆâÅÄÍÛ²ð(Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£)
¡Öº£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤óÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢1»î¹ç¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¡¢Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤È¤·¤Æ¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÀ¼£¤Î¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¤â·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¤Ë²¸ÊÖ¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¼«¿ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½Âç³Ø4Ç¯´Ö¤ÇÀ®Ä¹¤·¤¿ÉôÊ¬
¡Ö±¿Æ°ÎÌ¡¢µåºÝ¡¢ÀÚ¤êÂØ¤¨¤È¤¤¤¦3¸¶Â§¤ÎÉôÊ¬¤Ï¡¢Æü¡¹¤ÎÎý½¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¾ï¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Î¶¯ÅÙ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡¢¹â¹»¤Î¤È¤¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÀ®Ä¹¤·¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¡DF ±ÊÅÄ¸öÂç(µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.)
¡ÖÍèµ¨¤«¤éµþÅÔ¥µ¥ó¥¬¤Ë²ÃÆþ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÉð´ï¤Ç¤¢¤ëÂÐ¿ÍÇ½ÎÏ¡¢¤½¤·¤Æ¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤ÏÀäÂÐ¤ËÃ¯¤Ë¤â¾ù¤é¤º¡¢1Ç¯ÌÜ¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Æü¡¹¼ÂÄ¾¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½Âç³Ø4Ç¯´Ö¤ÇÀ®Ä¹¤·¤¿ÉôÊ¬
¡Ö¼éÈ÷¤Î¤È¤³¤í¤¬¡¢¤è¤ê¥¢¥é¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁ°¤Ë½Ð²á¤®¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÇØ¸å¤ò¼è¤é¤ì¤ë¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¹¥é¥¤¥É¤¬ÃÙ¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢²¡¤·½Ð¤·¤¬ÃÙ¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÀ¼£¤ÇÆü¾ï¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢¤è¤ê¤½¤³¤¬ÀöÎý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¼éÈ÷¤Î¤È¤³¤í¤¬¼«Ê¬¤ÎÀäÂÐÅª¤ÊÉð´ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
º£Ç¯ÅÙ¤ÏÂè98²ó´ØÅìÂç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°Àï1Éô¤Ç2Ç¯¤Ö¤ê8ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤È¤È¤â¤Ë»Ë¾å½é¤ÎÌµÇÔÍ¥¾¡¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿ÌÀ¼£Âç¡£¤½¤ÎÃæ¿´¤òÃ´¤Ã¤¿6Ì¾¤Ï¡¢·ªÅÄÂçÊå´ÆÆÄ¤ÎÆ±Âç³Ø¤Ç¤Î»ØÆ³¼Ô¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¤â½é¤È¤Ê¤ë¡¢Á´°÷¤¬J1¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î²ÃÆþ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÆâÄêÁª¼êµ¼Ô²ñ¸«¤Ë¤Ï¼ç¾¤ÎÃæÂ¼ÁðÂÀ(¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç)¡¢Éû¼ç¾¤Î¾ïÈ×µüÂÀ(FCÅìµþ)¡¢¾åÎÓ¹ë(¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå)¡£·§¼èÃ«°ìÀ±(Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£)¡¢ÆâÅÄÍÛ²ð(Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£)¡¢±ÊÅÄ¸öÂç(µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.)¤¬½ÐÀÊ¡£
¤Þ¤¿¡¢²ÃÆþ¤¬·èÄê¤·¤¿³Æ¥¯¥é¥Ö¤«¤é³ÆÁª¼ê¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Æ°²è¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢¹Åç¤ÈµþÅÔ¤«¤é¤Ï¥ß¥Ò¥ã¥¨¥ë¡¦¥¹¥¥Ã¥Ù´ÆÆÄ¡¢者µ®ºÛ´ÆÆÄ¡¢CÂçºå¤Ï¿¹Åç´²¹¸¼ÒÄ¹¡¢ÅìµþV¤Ï¹¾¿¬ÆÆÉ§¶¯²½ÉôÄ¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢FCÅìµþ¤ÈµþÅÔ¤Ç¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÌÀ¼£ÂçOB¤Ç¤¢¤ëDFÄ¹Í§Í¤ÅÔ¡¢Ê¡ÅÄ¿´Ç·½õ¤«¤é¤â¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ø¤Î¥¨¡¼¥ë¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¡£
Ä¹Í§¤Ï¡ÖÍè¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¸·¤·¤¤¶¥Áè¤ä¥ì¥Ù¥ë¤â¾å¤¬¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤È¤â¤ËFCÅìµþ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤Èº£½Õ¤Î¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤â°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿¾ïÈ×¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æ±¤¸¥×¥í¤ÎÉñÂæ¤Ë¿Ê¤à¸åÇÚ6Ì¾¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö¸·¤·¤¤Îý½¬¤ä¶ì¤·¤¤¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾ï¤ËÌ´¤ÈÌÜÉ¸¤ò»ý¤Ã¤ÆÅØÎÏ¤¹¤ì¤Ð¡¢É¬¤º¤«¤Ê¤¦¤ÈËÍ¤Ï¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤â¤ËÌ´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¡£
ÍèÇ¯1·î¤«¤éJ¥ê¡¼¥°Æþ¤ê¤¹¤ë6Áª¼ê¤À¤¬¡¢ÌÀ¼£Âç¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤È¤·¤ÆºÇ¸å¤ÎÂçÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¡ØÂè73²óÁ´ÆüËÜÂç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ù¤Ç¥¤¥ó¥«¥ì2Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢º£²óJ¥ê¡¼¥°²ÃÆþ¤¬ÆâÄê¤·¤¿³ÆÁª¼ê¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢¡FW ÃæÂ¼ÁðÂÀ(¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç)
¡ÖÍèµ¨¤«¤é¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤Î»ý¤Æ¤ëÎÏ¤òÁ´¤Æ¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤ËÊû¤²¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾å¤Ç³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤òÌÜÉ¸¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³«ËëÀï¥´¡¼¥ë¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤òÎ©¤Æ¤Æ¡¢Âç³Ø°Ê¾å¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ç»Ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½Âç³Ø4Ç¯´Ö¤ÇÀ®Ä¹¤·¤¿ÉôÊ¬
¡Ö¥×¥ì¡¼¤ÎÌÌ¤Ç¡¢¹¶·â¤Î¤È¤³¤í¤Ï¸Ä¤ÎÎÏ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤¬ËÜÅö¤ËÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤È¤·¤Æ°ìÈÖ¤Ï¡¢¼éÈ÷¤Î¤È¤³¤í¤¬°ìÈÖÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1Ç¯À¸¤ä2Ç¯À¸¤ÎºÇ½é¤ÎÊý¤Ï¼éÈ÷¤Ç¶ìÏ«¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÀµÄ¾¹â¹»À¸¤Þ¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¼éÈ÷¤ò¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¹¶·â¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤³¤Ç°ìÈÖ¶ìÏ«¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î´ó¤»¤ëµ÷Î¥¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬1Ç¯À¸¤Îº¢¤ËÈæ¤Ù¤¿¤é¡¢À®Ä¹¤Ç¤¤¿ÉôÊ¬¤«¤Ê¤È¡£¼éÈ÷¤ÎÉôÊ¬¤¬°ìÈÖÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¡MF ¾ïÈ×µüÂÀ(FCÅìµþ)
¡ÖÍèµ¨¤«¤éFCÅìµþ¤Ë²ÃÆþ¤·¤Þ¤¹¤±¤É¡¢FCÅìµþ¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¶¯¤¤»×¤¤Æþ¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢FCÅìµþ¤¬¤Þ¤ÀÃ£À®¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢¼«Ê¬¤¬Ãæ³Ø¤ÇÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤«¤é¥ê¡¼¥°ÀïÍ¥¾¡¤Ë¼«Ê¬¤¬¹×¸¥¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤Ï³«Ëë¤«¤é¥¹¥¿¥á¥ó¤ò¼è¤Ã¤ÆÀäÂÐ¤ËFCÅìµþ¤¬¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤·¡¢¤½¤³¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¹×¸¥¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¤ò¤â¤Ã¤ÆÆþÃÄ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½Âç³Ø4Ç¯´Ö¤ÇÀ®Ä¹¤·¤¿ÉôÊ¬
¡Ö¼«Ê¬¤¬°ìÈÖÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤ÏÈÏ°Ï¤¬¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£Æ°¤¯ÈÏ°Ï¡¢¸«¤ëÈÏ°Ï¡¢¥Ñ¥¹¤ÎÈÏ°Ï¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯±¿Æ°ÎÌ¡¢µåºÝ¡¢ÀÚ¤êÂØ¤¨¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤È¤·¤ÆÆþ³Ø¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½Ð¤»¤ëÈÏ°Ï¤¬¶¹¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¦¥È¥¥¡¦¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò·ªÅÄ´ÆÆÄ¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¹¶·â¤Ç¤â¼éÈ÷¤Ç¤âÆ°¤²ó¤ëÈÏ°Ï¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹Í¤¨Êý¤ÎÉôÊ¬¤Ç¼«Ê¬¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âÆ¬¤Ç¹Í¤¨¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¤Ê¤«¤À¤±¤Ç²ò·è¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤â·ªÅÄ´ÆÆÄ¤«¤é»ØÅ¦¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¹Í¤¨¤¹¤®¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¿Í¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤òÅð¤à¤È¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤ÏÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿¤È¤³¤í¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¡GK ¾åÎÓ¹ë(¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå)
¡ÖÍè¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤Ë²ÃÆþ¤·¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬¾®³Ø¹»¤«¤é¥æ¡¼¥¹¤Þ¤Ç8Ç¯´Ö¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¯¥é¥Ö¤ËÌá¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥»¥ì¥Ã¥½¤Ïº£Ç¯¡¢¥¯¥é¥ÖÁÏÎ©30¼þÇ¯¤ÇÍ¥¾¡¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯Í¥¾¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡£¾ïÈ×¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤â¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¬Íè¥·¡¼¥º¥ó²ÃÆþ¤·¤Æ¡¢¥»¥ì¥Ã¥½¤ò¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ËÆ³¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤¬Á´»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¥»¥ì¥Ã¥½¤òÍ¥¾¡¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¶¯¤¤ÌÜÉ¸¤ò¤â¤Ã¤ÆÍè¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½Âç³Ø4Ç¯´Ö¤ÇÀ®Ä¹¤·¤¿ÉôÊ¬
¡Ö4Ç¯´Ö¤Ç°ÂÄê´¶¤¬Áý¤·¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¼µéÀ¸¤Îº¢¤Ï·ªÅÄ´ÆÆÄ¤«¤é¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¤ÎÈô¤Ó½Ð¤·¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢ÇØ¸å¤ËÂÐ¤¹¤ëÈô¤Ó½Ð¤·¤ÎÈ½ÃÇ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ÏÀ³Ê¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢À³Ê¤ä¿Í´ÖÅª¤Ê¤È¤³¤í¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ò²þ¤á¤Æ¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥à¥é¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤òÄ¾¤½¤¦¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤òÆü¾ï¤«¤é»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥×¥ì¡¼ÌÌ¤Ç¤Ï¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¤ä¥¯¥í¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ½ÃÇ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Èô¤Ó½Ð¤·¤ÎÈ½ÃÇ¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤âÈôÌöÅª¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¥á¥ó¥¿¥ë¤Î°ÂÄêÀ¤Ë¤â·Ò¤¬¤Ã¤Æ¡¢¥¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Á´¤Æ¤Î¥×¥ì¡¼¤Î°ÂÄê´¶¤Î¸þ¾å¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢°ìÈÖ¤Ï°ÂÄê´¶¤Î¤È¤³¤í¤¬Áý¤·¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¡MF ·§¼èÃ«°ìÀ±(Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£)
¡ÖÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Ç¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¡£Æü¡¹¤ÎÎý½¬¤Ç¡¢º£¤Þ¤ÇÌÀ¼£¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¤Ö¤é¤µ¤º¤Ë¤ä¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½Âç³Ø4Ç¯´Ö¤ÇÀ®Ä¹¤·¤¿ÉôÊ¬
¡ÖÁí¹çÅª¤Ë¤¹¤´¤¯À®Ä¹¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢µåºÝ¡¢ÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢±¿Æ°ÎÌ¤Î3¸¶Â§¤ÎÉôÊ¬¤Î¥Ù¡¼¥¹¤Ï¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯À®Ä¹¤·¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ï¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤ÎÁª¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î¹â¹»»þÂå¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¥É¥ê¥Ö¥ë¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂç³Ø4Ç¯´Ö¤Ç¡¢¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ï¼êÃÊ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¤¿¤á¤Î¼êÃÊ¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ê¹Í¤¨Êý¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤¿¥×¥ì¡¼¤ÎÉý¤¬Âç¤¤¯¹¤¬¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¡DF ÆâÅÄÍÛ²ð(Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£)
¡Öº£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤óÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢1»î¹ç¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¡¢Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤È¤·¤Æ¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÀ¼£¤Î¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¤â·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¤Ë²¸ÊÖ¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¼«¿ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½Âç³Ø4Ç¯´Ö¤ÇÀ®Ä¹¤·¤¿ÉôÊ¬
¡Ö±¿Æ°ÎÌ¡¢µåºÝ¡¢ÀÚ¤êÂØ¤¨¤È¤¤¤¦3¸¶Â§¤ÎÉôÊ¬¤Ï¡¢Æü¡¹¤ÎÎý½¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¾ï¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Î¶¯ÅÙ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡¢¹â¹»¤Î¤È¤¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÀ®Ä¹¤·¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¡DF ±ÊÅÄ¸öÂç(µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.)
¡ÖÍèµ¨¤«¤éµþÅÔ¥µ¥ó¥¬¤Ë²ÃÆþ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÉð´ï¤Ç¤¢¤ëÂÐ¿ÍÇ½ÎÏ¡¢¤½¤·¤Æ¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤ÏÀäÂÐ¤ËÃ¯¤Ë¤â¾ù¤é¤º¡¢1Ç¯ÌÜ¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Æü¡¹¼ÂÄ¾¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½Âç³Ø4Ç¯´Ö¤ÇÀ®Ä¹¤·¤¿ÉôÊ¬
¡Ö¼éÈ÷¤Î¤È¤³¤í¤¬¡¢¤è¤ê¥¢¥é¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁ°¤Ë½Ð²á¤®¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÇØ¸å¤ò¼è¤é¤ì¤ë¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¹¥é¥¤¥É¤¬ÃÙ¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢²¡¤·½Ð¤·¤¬ÃÙ¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÀ¼£¤ÇÆü¾ï¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢¤è¤ê¤½¤³¤¬ÀöÎý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¼éÈ÷¤Î¤È¤³¤í¤¬¼«Ê¬¤ÎÀäÂÐÅª¤ÊÉð´ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×