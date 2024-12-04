体験型ポップアップストアにキヤノンが出展。Vlogカメラやミニフォトプリンターを展示
キヤノンマーケティングジャパン株式会社は、体験型ポップアップストア「b8ta Pop-up Osaka Umeda」に出展する。期間は12月8日（日）から12月14日（土）まで。会場は阪急大阪梅田駅1階中央WEST広場。
展示製品には、1.0型CMOSセンサーと大口径マイクを搭載したVlogカメラ「PowerShot V10」、手ブレ補正機能付きのゴルフ用レーザー距離計「PowerShot GOLF」、スマートフォン連携に対応したミニフォトプリンター「SELPHY QX20」などを用意する。
PowerShot V10
また、アルミ削り出しのスポットライト型スピーカー「albos Light & Speaker」やオンライン会議向けの装着型減音デバイス「Privacy Talk」も出品。メイクレッスンのマッチングサービス「Personal Beauty Lesson Market」の紹介も行う。
「b8ta Pop-up」はベータ・ジャパン株式会社が主催。出品企業から場所代を受け取る代わりに、商品を自由に試せる環境を提供する。専門スタッフが必要に応じて説明を行うものの、購入を促すことはない。来場者は気になる製品を自分のペースで体験できるという。開催期間：12月8日（日）～14日（土） 時間：11時00分～18時00分 入場：無料 会場：阪急大阪梅田駅1階中央WEST広場