WANDS、新曲「Shooting star」がTVアニメ『名探偵コナン』エンディングテーマに決定
WANDSの2025年のスタートを飾る新曲「Shooting star」が、2025年1月4日よりTVアニメ『名探偵コナン』エンディングテーマとしてオンエアされることが決定した。
◆WANDS 画像
「Shooting star」は『名探偵コナン』エンディングテーマとして書き下ろされたロックナンバーで、オンエア当日の1月4日から先行配信も開始。また、1月22日にリリースされるCDシングルのアートワークも公開となった。
通常盤は、ビル群の光りと星空、流れる車のライトと流れ星が溶け合う、WANDSらしい洗練された仕上がりだ。ジャケット中面にはちょっとしたサプライズフォトが仕掛けられているとのことなので、購入後に確かめてみて欲しい。また、特典Blu-rayには、ここでしか観られない限定映像「Shooting star」Single Limited Special Movieが収録される。
©青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
▲名探偵コナン盤
▲通常盤
■22ndシングル「Shooting star」
※読売テレビ・日本テレビ系全国ネット土曜よる6時放送『名探偵コナン』エンディングテーマ (2025年1月4日〜)
※初回生産分のみ：シングル購入者限定「WANDS Live Tour2025」チケット先行申込みURL入り
▼「Shooting star」
作詞：上原大史
作曲 / 編曲：柴崎浩
【名探偵コナン盤／完全限定生産(CD＋アクリルスタンド)】
GZCD-7017 1,980円(税込)／1,800円(税抜)
1. Shooting star
2. Shooting star (TV-SIZE ver.)
※“工藤新一&毛利蘭”オリジナル描き下ろしアニメ絵柄ジャケット
▼封入特典
アクリルスタンド(工藤新一&毛利蘭)付
※アクスタ絵柄：https://wands-official.jp/news/20241117-1.html
【通常盤(CD+Blu-ray)】
GZCD-7018 1,430円(税込)／1,300円(税抜)
※Blu-ray内容については後日発表
1. Shooting star
2. Shooting star (Instrumental)
▼特典Blu-ray
「Shooting star」Single Limited Special Movie
■ライブBlu-ray『WANDS Live Tour 2024 〜BOLD〜』
2025年1月22日(水)発売
GZXD-8004 6,930円(税込)／6,300円(税抜)
※初回生産分のみ、LIVE Blu-ray購入者限定＜WANDS Live Tour2025＞チケット先行申込みURL入り
▼収録内容 ※LIVE
01. We Will Never Give Up
02. GET CHANCE GET GROW
03. David Bowieのように
04. 賞味期限切れ I love you
05. FLOWER
06. Secret Night 〜It’s My Treat〜 [WANDS第5期ver.]
07. 空へ向かう木のように
08. SHOUT OUT !!
09. honey
10. 真っ赤なLip
11. RAISE INSIGHT
12. Burning Free
13. もっと強く抱きしめたなら [WANDS第5期ver.]
14. 時の扉[WANDS第5期ver.]
15. 愛を語るより口づけをかわそう[WANDS第5期ver.]
16. 愛を叫びたい
17. 大胆
18. WONDER STORY
encore
en1. MILLION MILES AWAY [WANDS第5期ver.]
en2. カナリア鳴いた頃に
en3. 世界が終るまでは… [WANDS第5期ver.]
▼特典映像
Documentary
※40分超収録予定
■＜WANDS Live Tour 2025＞
open18:00 / start19:00
（問）GIP https://www.gip-web.co.jp/t/info
4月22日(火) 北海道・カナモトホール(札幌市民ホール)
open18:00 / start19:00
（問）WESS info@wess.co.jp
4月25日(金) 新潟・新潟県民会館 大ホール
open18:00 / start19:00
（問）FOB新潟 025-229-5000
4月30日(水) 香川・レクザムホール(香川県県民ホール) 大ホール
open18:00 / start19:00
（問）DUKE高松 087-822-2520
5月02日(金) 福岡・福岡サンパレス
open18:00 / start19:00
（問）キョードー西日本 0570-09-2424
5月16日(金) 愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール
open18:00 / start19:00
（問）サンデーフォークプロモーション 052-320-9100
5月19日(月) 大阪・大阪国際会議場 グランキューブ大阪 メインホール
open18:00 / start19:00
（問）サウンドクリエーター 06-6357-4400
5月21日(水) 広島・広島上野学園ホール
open18:00 / start19:00
（問）キャンディープロモーション 082-249-8334
5月30日(金) 東京・東京ガーデンシアター
open18:00 / start19:00
（問）H.I.P. 03-3475-9999
▼チケット
全席指定 8,500円(税込)
※3歳以下入場不可／4歳以上はチケットが必要
一般発売：2025年2月15日(土)10:00〜
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