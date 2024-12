東京スカパラダイスオーケストラが、旧譜の大人気3タイトルのアナログ盤を2025年1月22日に同時リリースをすることを発表した。ライブでの定番曲「5 days of TEQUILA」が収録された2000年7月リリースの『FULL-TENSION BEATERS』、田島貴男・チバユウスケ・奥田民生を迎えた“歌モノ3部作”「めくれたオレンジ」「カナリヤ鳴く空」「美しく燃える森」が収録された2002年5月リリース『Stompin' On DOWN BEAT ALLEY』、茂木欣一が歌唱する大ヒットナンバー「銀河と迷路」が収録の2003年3月リリース『HIGH NUMBERS』の3タイトルがリリースとなる。

リリース情報



『FULL-TENSION BEATERS』発売日: 2025年1月22日(水)タイトルカナ:フルテンション・ビーターズ商品形態:アナログ(12インチ)2枚組・初回生産限定品番:CTJR-96105〜6価格:8,800 (税込) / 8,000 (税抜)◆収録内容SIDE A1 フィルムメイカーズ・ブリード〜頂上決戦〜2 5 days of TEQUILA3 燃えよドラゴン4 Skarada DubSIDE B5 勇者の証〜Brave Eagle Of Apache〜6 Jon Lord (LIVE Dub)7 Howlin' Wolves8 動かぬ男〜The "BIG MAN" still standing〜SIDE C9 Monsoon Town10 interlude〜Howlin' Wolves〜11 Guts For Saxophone12 interlude〜Dizzy's Blues〜SIDE D13 Streaming Tears14 さよならみなさま15 In A Sentimental Mood『Stompin' On DOWN BEAT ALLEY』発売日: 2025年1月22日(水)商品形態:アナログ(12インチ)2枚組・初回生産限定品番:CTJR-96107〜8価格:8,800 (税込) / 8,000 (税抜)◆収録内容SIDE A01 (WE KNOW IT'S) ALL OR NOTHING02 めくれたオレンジ03 DOWN BEAT STOMPSIDE B04 SKULL COLLECTOR05 CALL FROM RIO06 灰の城07 SKAHOLIC GENERATIONSIDE C08 カナリヤ鳴く空09 SOUL GROWL10 暗夜行路11 ONE EYED COBRASIDE D12 美しく燃える森13 BOGGIE'S NOT DEAD14 AND THE ANGELS SING 〜そして天使は歌う〜『HIGH NUMBERS』発売日: 2025年1月22日(水)商品形態:アナログ(12インチ)2枚組・初回生産限定品番:CTJR-96109〜10価格:8,800 (税込) / 8,000 (税抜)◆収録内容SIDE A001 Rendezvous In Space!002 24 Hours To Ska003 A Quick Drunkard004 Put On Fresh SexSIDE B005 Natty Parade006 Ocean To Ocean007 The Last Bandolero008 Rule Of DangerSIDE C009 銀河と迷路010 Lovers' Walk011 WRECKIN' BALLSIDE D012 The Third Era013 Skank In My Bones014 蟻たちの夜【オリジナル特典】Amazon.co.jp:クリアしおりセブンネットショッピング: ミニスマホスタンドキーホルダー楽天ブックス:スマホサイズステッカー▼商品予約https://tokyoska.lnk.to/20250122_LP3