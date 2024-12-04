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3¡¡Ç³¤¨¤è¥É¥é¥´¥ó
4¡¡Skarada Dub
SIDE B
5¡¡Í¦¼Ô¤Î¾Ú¡ÁBrave Eagle Of Apache¡Á
6¡¡Jon Lord (LIVE Dub)
7¡¡Howlin' Wolves
8¡¡Æ°¤«¤ÌÃË¡ÁThe "BIG MAN" still standing¡Á
SIDE C
9¡¡Monsoon Town
10¡¡interlude¡ÁHowlin' Wolves¡Á
11¡¡Guts For Saxophone
12¡¡interlude¡ÁDizzy's Blues¡Á
SIDE D
13¡¡Streaming Tears
14¡¡¤µ¤è¤Ê¤é¤ß¤Ê¤µ¤Þ
15¡¡In A Sentimental Mood
¡ØStompin' On DOWN BEAT ALLEY¡Ù
È¯ÇäÆü¡§ 2025Ç¯1·î22Æü(¿å)
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²Á³Ê¡§8,800 (ÀÇ¹þ) / 8,000 (ÀÇÈ´)
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SIDE A
01¡¡(WE KNOW IT'S) ALL OR NOTHING
02¡¡¤á¤¯¤ì¤¿¥ª¥ì¥ó¥¸
03¡¡DOWN BEAT STOMP
SIDE B
04¡¡SKULL COLLECTOR
05¡¡CALL FROM RIO
06¡¡³¥¤Î¾ë
07¡¡SKAHOLIC GENERATION
SIDE C
08¡¡¥«¥Ê¥ê¥äÌÄ¤¯¶õ
09¡¡SOUL GROWL
10¡¡°ÅÌë¹ÔÏ©
11¡¡ONE EYED COBRA
SIDE D
12¡¡Èþ¤·¤¯Ç³¤¨¤ë¿¹
13¡¡BOGGIE'S NOT DEAD
14¡¡AND THE ANGELS SING ¡Á¤½¤·¤ÆÅ·»È¤Ï²Î¤¦¡Á
¡ØHIGH NUMBERS¡Ù
È¯ÇäÆü¡§ 2025Ç¯1·î22Æü(¿å)
¾¦ÉÊ·ÁÂÖ¡§¥¢¥Ê¥í¥°(12¥¤¥ó¥Á)2ËçÁÈ¡¦½é²óÀ¸»º¸ÂÄê
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²Á³Ê¡§8,800 (ÀÇ¹þ) / 8,000 (ÀÇÈ´)
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SIDE A
001¡¡Rendezvous In Space!
002¡¡24 Hours To Ska
003¡¡A Quick Drunkard
004¡¡Put On Fresh Sex
SIDE B
005¡¡Natty Parade
006¡¡Ocean To Ocean
007¡¡The Last Bandolero
008¡¡Rule Of Danger
SIDE C
009¡¡¶ä²Ï¤ÈÌÂÏ©
010¡¡Lovers' Walk
011¡¡WRECKIN' BALL
SIDE D
012¡¡The Third Era
013¡¡Skank In My Bones
014¡¡µÂ¤¿¤Á¤ÎÌë
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