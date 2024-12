「腹筋やばーい！！」竹内涼真、今度はダンスに挑戦！肉体美SHOTにファン悶絶「身体の絞り具合、すごい」

12月3日、竹内涼真がInstagramを更新した。

【写真】バキバキ腹筋SHOTやダンススタジオでの写真を公開

2025年配信予定のNetflix映画『10DANCE』にて、ラテンダンス日本チャンピオンである主人公・鈴木信也役に抜擢され、社交ダンスに初挑戦することなどが発表されている竹内。

今回の投稿では、「Dancing every day, learning so much from dance.」「楽しい…」「#10dance #dance #latindance」とコメントすると、金髪姿で微笑む様子や、綺麗に割れた腹筋を見せた姿、ダンススタジオでの写真などを公開した。

この投稿に対し、ファンからは、「身体の絞り具合、すごいです」「腹筋やばーい!!」「反則!!かっこいい」「笑顔がサイコー」「めちゃくちゃ充実してそうで素敵」「ダンス楽しみにしています」といった絶賛の声が寄せられていた。

俳優としてドラマや映画で目覚ましい活躍を見せる竹内。今回触れていたNetflix映画『10DANCE』は、2人の男性がダンスに懸ける情熱、闘志、対抗心、そして苦悩や嫉妬を描いた同名漫画を実写化したもので、町田啓太(劇団EXILE)とのダブル主演となる。