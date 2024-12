元日本代表の稲本潤一が12月4日、現役引退を発表。同日に会見が行なわれ、自身のインスタグラムでも引退を報告した。「やりきったぁぁぁ!! 今の正直な気持ちですw自分が納得するまでサッカーを続けられるなんて最高に幸せな現役生活でした!ここまでやれたのは、これまで所属したクラブ、監督、コーチ、選手、フロントスタッフ、スポンサーの方々、そしていつも背中を押してくれたサポーター! いままで関わってきた人達のおかげです。

本当にありがとうございました! 感謝以外の言葉が見つかりません! 出来るなら一人一人ハグしたい気持ちですwこれから第二の人生になりますが、自分らしく楽しみながらやっていきたいと思います!また会いましょう!!」この投稿には多くのファン・サポーターだけでなく、かつて同じピッチで戦った戦友からもメッセージが届いた。小野伸二や松井大輔、槙野智章は「お疲れ様でした」、福西崇史も「現役生活お疲れ様」と記し、「ハグはいらんw」とのこと。鄭大世は「最高の現役生活ですね」と称え、「誰もが羨むスターダムをのし上がられたんではないでしょうか? 半年の短い時間でしたが、一緒にプレイできて嬉しかったです。お疲れ様でした」と伝える。またガンバ大阪の後輩でもある安田理大は、まさかの秘話を披露した。「イナさんに憧れてガンバでプロになりたいと思いました。アーセナルに移籍する前の最後の試合、万博でスタンドに蹴り入れた6球のうちの1球キャッチしました。失くしました。お疲れ様でした!!」この他にも、チャナティップは「Thank you bro wish you all the best」、大前元紀は「現役最後の得点のアシストが自分で嬉しいです。お疲れ様でした!!」、森重真人は「お疲れ様でした! 永遠のMy hero」、都倉賢は「長い間!!!くそお世話になりました。たくさんの夢と希望をありがとうございました!!!」とコメントを残した。構成●サッカーダイジェストWeb編集部