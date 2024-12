XG、ワールドツアーUK＆ヨーロッパ公演を完走！約3万人の観客を動員

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■ライブでは、ボーカルメンバーによる公演ごとに異なるカバー曲を披露!

XG初のワールドツアー『The first HOWL』が、11月29日(現地時間)に開催されたオランダ・アムステルダム公演をもって、マンチェスター、ロンドン、ベルリン、パリ、ブリュッセル、アムステルダムと続いた6都市を巡るUK&ヨーロッパ公演を完走。トータルで約3万人の観客を動員した。

UK&ヨーロッパ公演では、11月8日にリリースした2ndミニアルバム『AWE』のリード曲「HOWLING」の初披露に加え、これまでの公演同様、CHISA、HINATA、JURIAのボーカルメンバーによる公演ごとに異なるカバー曲をパフォーマンス。

Jessie J(ジェシー・J)「Thunder」

The Cardigans(カーディガンズ)「Lovefool」

Avrill lavigne(アヴリル・ラヴィーン)「Sk8er Boi」

Adele(アデル)「Hello」

Taylor Swift(テイラー・スウィフト)「You Belong With Me」

Lady Gaga(レディー・ガガ)「Born this way」「I’ll Never Love Again」

Vanessa Paradis(ヴァネッサ・パラディ)「Be My Baby」

Whitney Houston(ホイットニー・ヒューストン)「I Have Nothing」

Loren Allred(ローレン・オルレッド)「Never Enough」

を披露し、オーディエンスを魅了した。

5月の日本公演からスタートしたワールドツアーは、世界26都市で29公演を行い、アジア公演で約12万人、北米公演で約5万人、UK&ヨーロッパ公演では約3万人を動員し、トータルで約20万人を動員。日本人アーティストとしては、異例の海外公演動員数を記録した。

2025年は、2月14日のシドニーと2月16日のメルボルンでのオーストラリア公演が発表されており、南米公演も開催する予定だ。

XGは先日、アメリカ最大級の音楽フェス「コーチェラ2025」(Coachella Valley Music and Arts Festival)に、日本人アーティストとしては唯一となる出演を果たすことが発表された。さらに、日本人女性アーティストとしては初のセカンドヘッドライナー(ヘッドライナーに次ぐ2段目の表記)ということもあり、大きな反響を呼んでいる。

※写真はアムステルダム公演

