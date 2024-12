話題の新店11軒をまとめて紹介！ 気軽に楽しめるビストロから「茅乃舎」のおでん専門店まで

先週掲載の「New Open News」をまとめて紹介します。

週刊New Open News

注目の新店をいち早く紹介する連載「New Open News」。記事本数も多いので日々のチェックは欠かせません。そこで、この連載では先週掲載された店舗をわかりやすくまとめてみました! まだ読んでいないという人は、こちらでチェックしてみてくださいね。

1. Bis(東京・豊島園)

2024年8月にオープンした「Bis(ビス)」は、ビスケット形の窓や看板が目印のパティスリー。最寄り駅の都営地下鉄・豊島園駅A2出口から徒歩約4分と、好アクセスなのも魅力です。

Bis 写真:お店から

2. 立喰鮨かきだ(東京・渋谷)

<店舗情報>◆Bis住所 : 東京都練馬区春日町1-2-22TEL : 03-4296-0753

2024年9月、渋谷駅直結の大型複合施設「渋谷スクランブルスクエア」内に、気軽においしい寿司を楽しめる「立喰鮨かきだ」がオープンしました。

立喰鮨かきだ 写真:お店から

3. Lasebi(東京・代々木上原)

<店舗情報>◆立喰鮨かきだ住所 : 東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア ショップ&レストラン 2FTEL : 不明の為情報お待ちしております

2024年8月、代々木上原駅から徒歩1分ほどの場所に居酒屋感覚で楽しめるビストロ「Lasebi」がオープンしました。近くでお惣菜のお店を運営していたところ、店内で食べられるお店を出して欲しいと要望があり、開業に至ったそうです。

Lasebi 写真:お店から

4. 八重洲鰻はし本(東京・日本橋)

<店舗情報>◆Lasebi住所 : 東京都渋谷区西原3-17-4 星と月と空とビル 101TEL : 050-5594-2559

1947年創業、「食べログ うなぎ 百名店」にも選出されている老舗鰻料理店「鰻 はし本」。老朽化のため近隣の店舗で営業していましたが、2年に及ぶ建て替え工事が完了し、2024年10月、日本橋駅から徒歩5分ほどの元の場所にリニューアルオープンしました。

八重洲鰻はし本 写真:お店から

5. 手打ち式中華そば hanare(東京・京成立石)

<店舗情報>◆八重洲鰻はし本住所 : 東京都中央区八重洲1-5-10TEL : 050-1808-6166

2024年11月、葛飾区四つ木に「手打ち式中華そば hanare(ハナレ)」がオープンしました。「食べログ うどん EAST 百名店」にも選ばれている、東京屈指の讃岐うどんの名店「賞讃」がオープンしたラーメン店です。

手打ち式中華そば hanare 出典:マーコラーメンさん

6. 太子堂馬肉料理店(東京・三軒茶屋)

<店舗情報>◆手打ち式中華そば hanare住所 : 東京都葛飾区東四つ木2-18-4TEL : 不明の為情報お待ちしております

2024年8月、三軒茶屋駅から徒歩2分ほどの場所に、馬肉を使った美食酒場「太子堂馬肉料理店」がオープンしました。

太子堂馬肉料理店 写真:お店から

7. 茂松(東京・銀座)

<店舗情報>◆太子堂馬肉料理店住所 : 東京都世田谷区太子堂4-18-15 マガザン三軒茶屋2 203TEL : 050-5593-8680

2024年9月、地下鉄銀座駅B7出口から徒歩約3分のところに、日本料理店「茂松」が移転オープンしました。

茂松 写真:お店から

8. 鷹匠鍋 あか羽(東京・赤坂)

<店舗情報>◆茂松住所 : 東京都中央区銀座6-5-6 銀座美術館ビル 4FTEL : 03-3575-6386

1948年創業の老舗鴨料理店「鷹匠鍋 あか羽」が、2024年10月、赤坂に移転し、リニューアルオープンしました。

鷹匠鍋 あか羽 出典:okato307さん

9. 伊之瀬(東京・新宿)

<店舗情報>◆鷹匠鍋 あか羽住所 : 東京都港区赤坂6-13-6 赤坂キャステール 210TEL : 03-3584-3688

2024年9月、JR新宿駅南口から徒歩約7分、都営地下鉄新宿駅6番出口から徒歩約1分のところに、つけ麺店「伊之瀬」がオープンしました。

伊之瀬 出典:not-yさん

10. L’atelier de oto(東京・銀座)

<店舗情報>◆伊之瀬住所 : 東京都渋谷区代々木2-20-19 新宿東洋ビル 102TEL : 未開通

2024年10月、GINZA SIX 6階にオープンした「L’atelier de oto(ラトリエ ド オト)」は、新進気鋭のシェフによる繊細で美しい料理が自慢のビストロです。

L’atelier de oto 写真:お店から

11. 茅乃舎 だしおでん 東京ミッドタウン店(東京・乃木坂)

<店舗情報>◆L'atelier de oto住所 : 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 6FTEL : 050-5594-6732

2024年9月、東京ミッドタウンガレリア地下1階「汁や 東京ミッドタウン店」の跡地に、おでん専門店「茅乃舎 だしおでん」がオープンしました。

茅乃舎 だしおでん 東京ミッドタウン店 出典:しあわせなあっこだよさん

<店舗情報>◆茅乃舎 だしおでん 東京ミッドタウン店住所 : 東京都港区赤坂9-7-4 東京ミッドタウンガレリア B1FTEL : 03-3479-0880

文:食べログマガジン編集部

The post 話題の新店11軒をまとめて紹介! 気軽に楽しめるビストロから「茅乃舎」のおでん専門店まで first appeared on 食べログマガジン.