アーティスト・AI(43)が、デビュー25周年イヤーを記念した全国ベストツアー『AI 25th best tour ←ALIVE→』の第1弾スケジュールを公開した。ツアーは2025年5月17日の埼玉公演を皮切りに、26公演を発表。また、話題のベストアルバム『25th THE BEST - ALIVE』【初回限定盤】ジャケットに起用された“家族ポートレート”のアザーカットも公開された。

AIは、先月11月から25周年イヤーに突入。来年2月26日にはベストアルバム『25th THE BEST - ALIVE』の発売が控えており、今回のツアーは同アルバムを引っ提げた内容となる。AI自身は「もうこれが最後のツアー、これで悔いはないという感じで終われたらいいなと思ってます!!!!!のでみなさん是非来年のツアーでお待ちしてます」とコメントし、並々ならぬ決意を語っている。また、ベストアルバム【初回限定盤】ジャケットに使用された家族写真が話題を呼んでおり、そのアザーカットも新たに公開。夫のHIRO、娘・平和さん、息子・博愛くんとの、あふれんばかりの笑顔が印象的なカットとなっている。さらに、家族写真がプレイリストカバーとなった、AIセレクトのホリデーシーズンを彩るプレイリストも解禁。自身の楽曲、そして冬になると聴きたくなるAIらしいセレクト曲など、厳選した25曲が並んでいる。ツアーチケットは12月11日正午より、AIオフィシャルファンクラブ「AImusic」で最速先行を開始する。◆2025年『AI 25th best tour ←ALIVE→』ツアー日程5月17日(土)埼玉 サンシティ越谷市民ホール 大ホール5月18日(日)神奈川 カルッツかわさき5月24日(土)鹿児島 川商ホール(鹿児島市民文化ホール)5月25日(日)鹿児島 川商ホール(鹿児島市民文化ホール)5月31日(土)静岡 アクトシティ浜松 大ホール6月1日(日)岐阜 土岐市文化プラザ サンホール6月7日(土)奈良 なら100年会館6月8日(日)和歌山 和歌山県民文化会館 大ホール6月14日(土)佐賀 佐賀市文化会館 大ホール6月15日(日)熊本 熊本城ホール メインホール6月21日(土)茨城 水戸市民会館 グロービスホール6月29日(日)北海道 札幌文化芸術劇場hitaru7月5日(土)栃木 宇都宮市文化会館 大ホール7月12日(土)山口 周南市文化会館7月13日(日)広島 広島文化学園HBGホール7月18日(金)岡山 倉敷市民会館7月21日(月・祝)高知 高知県立県民文化ホール オレンジホール9月6日(土) 大分 iichikoグランシアタ9月7日(日) 宮崎 宮崎市民文化ホール 大ホール9月20日(土)山形 やまぎん県民ホール(山形県総合文化芸術館)9月21日(日)宮城 仙台サンプラザホール9月23日(火・祝)秋田 あきた芸術劇場ミルハス 大ホール9月27日(土)山梨 YCC県民文化ホール 大ホール9月28日(日)新潟 長岡市立劇場 大ホール10月18日(土)福岡 福岡国際センター10月19日(日)長崎 長崎スタジアムシティ HAPPINESS ARENA